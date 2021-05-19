Высокая кухня для большой политики: что будут есть при встрече Путин и Байден

Весь мир в предстоящие пару недель ожидает знаковой встречи – президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Разговор, скорее всего, будет насыщенным и напряженным, явно потребуется отдых, а особенно перекус. Что бы могли подать на стол первым лицам страны, выясняла Украина.ру

Что любят президенты

О кулинарных предпочтениях президента США Джо Байдена известно немного, в отличие от весьма неординарных вкусов его предшественника Дональда Трампа.

Несмотря на миллиардное состояние, республиканец предпочитал простую и невычурную американскую еду, в частности, фастфуд. За время его пребывания в Овальном кабинете на столе президента даже появилась особенная кнопка, по одному нажатию которой главе государства приносили стакан кока-колы со льдом.

Нынешний же американский лидер однажды признался, что любит побаловать себя сладким, особенно мороженым.

«Меня зовут Джо Байден, и я люблю мороженое», — однажды заявил президент.

Его любимая разновидность мороженого — с шоколадной крошкой и арахисовой пастой.

По данным издания Eater, увлечение Байдена мороженым вылилось в «копеечку» во время его избирательной кампании — на угощение всех причастных десертом было потрачено более 10 тысяч долларов (более 736 тыс. рублей).

100 дней Байдена: какое значение для президента США имеют Россия и Украина © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Еще немного о предпочтениях Байдена рассказал экс-президент США Барак Обама: по его словам, бывший вице-президент никогда не откажется от пасты с томатным соусом. Возможно, любовь к итальянской кухне Джозефу Байдену привила его супруга Джилл, имеющая итальянские корни. При этом от традиционного для итальянской кухни вина Байден, скорее всего, откажется — президент однажды признался, что не пьет алкоголь.

Кулинарные предпочтения президента России Владимира Путина тоже не отличаются изысками: на завтрак глава государства предпочитает кашу, творог или мед. Путин в принципе любит каши — рисовую, гречневую или пшенную, но не овсяную.

Каких-то особенных пристрастий в еде, по собственному признанию, у президента нет — он любит овощные салаты, пьет зеленый чай, кефир, ест фрукты. А когда нормально пообедать не получается, вовсе предпочитает не есть.

Глава государства часто пробует в поездках местную кухню: во время визита в Калининград президент предпочел пообедать рыбными блюдами в трактире «У дороги», а вообще признавался в симпатии к чак-чаку, осетинским пирогам и татарским беляшам.

Из алкогольных напитков президент не прочь выпить бокал вина или пива.

Пролог к встрече Путина и Байдена: госсекретарь США летит на Украину © Twitter, Secretary Antony Blinken Реджепа Тайипа Эрдогана.

Чем глав государств угощают на саммитах

В США с 30-х годов XX века стали традиционными президентские званые ужины. Такие приемы обычно устраивают в честь приезда главы иностранного государства. Ужины, в отличие от встреч с другими представителями власти, оплачиваются из федерального бюджета.

Званые ужины в Соединенных Штатах устраивали в честь визита королевы Великобритании Елизаветы II, президента Франции Шарля де Голля, генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева и других политических лидеров. После развала СССР Россия дважды участвовала в государственных ужинах — оба раза страну представлял Борис Ельцин.

Меню ужина обычно составляется долго и тщательно, а также в соответствии с традициями, принятыми в стране, которую возглавляет приглашенный лидер. Обычно на стол подают несколько закусок, основное блюдо и десерт.

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На саммите СНГ питание участников также обеспечивает принимающая сторона. В приоритете блюда национальной кухни, но приготовленные так, чтобы всем они были по вкусу. Например, из меню исключают блюда из свинины.

Чем будут кормить Путина и Байдена, пока точно неизвестно, как и то, где именно пройдет встреча. По данным СМИ, саммит может состояться в Швейцарии, но будут ли лидеры угощаться фондю и раклетом (или, может быть, сойдутся на мороженом), пока сказать нельзя.