Высокая кухня для большой политики: что будут есть при встрече Путин и Байден

Что любят президенты
О кулинарных предпочтениях президента США Джо Байдена известно немного, в отличие от весьма неординарных вкусов его предшественника Дональда Трампа.
Несмотря на миллиардное состояние, республиканец предпочитал простую и невычурную американскую еду, в частности, фастфуд. За время его пребывания в Овальном кабинете на столе президента даже появилась особенная кнопка, по одному нажатию которой главе государства приносили стакан кока-колы со льдом.
Нынешний же американский лидер однажды признался, что любит побаловать себя сладким, особенно мороженым.
«Меня зовут Джо Байден, и я люблю мороженое», — однажды заявил президент.
Его любимая разновидность мороженого — с шоколадной крошкой и арахисовой пастой.
По данным издания Eater, увлечение Байдена мороженым вылилось в «копеечку» во время его избирательной кампании — на угощение всех причастных десертом было потрачено более 10 тысяч долларов (более 736 тыс. рублей).
Выбор фирмы мороженого тоже имеет значение: Байден предпочитает мороженое Jeni's. Основательница компании Дженни Бриттон Бауэр — ярая сторонница политика.
Еще немного о предпочтениях Байдена рассказал экс-президент США Барак Обама: по его словам, бывший вице-президент никогда не откажется от пасты с томатным соусом. Возможно, любовь к итальянской кухне Джозефу Байдену привила его супруга Джилл, имеющая итальянские корни. При этом от традиционного для итальянской кухни вина Байден, скорее всего, откажется — президент однажды признался, что не пьет алкоголь.
Кулинарные предпочтения президента России Владимира Путина тоже не отличаются изысками: на завтрак глава государства предпочитает кашу, творог или мед. Путин в принципе любит каши — рисовую, гречневую или пшенную, но не овсяную.
Каких-то особенных пристрастий в еде, по собственному признанию, у президента нет — он любит овощные салаты, пьет зеленый чай, кефир, ест фрукты. А когда нормально пообедать не получается, вовсе предпочитает не есть.
Глава государства часто пробует в поездках местную кухню: во время визита в Калининград президент предпочел пообедать рыбными блюдами в трактире «У дороги», а вообще признавался в симпатии к чак-чаку, осетинским пирогам и татарским беляшам.
Из алкогольных напитков президент не прочь выпить бокал вина или пива.
К десертам Путин равнодушен, правда, в их число не входит мороженое. Президент с радостью им лакомится и угощает своих коллег — на авиасалоне МАКС-2019 он угостил вологодским пломбиром «Коровка из Кореновки» турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Чем глав государств угощают на саммитах
В США с 30-х годов XX века стали традиционными президентские званые ужины. Такие приемы обычно устраивают в честь приезда главы иностранного государства. Ужины, в отличие от встреч с другими представителями власти, оплачиваются из федерального бюджета.
Званые ужины в Соединенных Штатах устраивали в честь визита королевы Великобритании Елизаветы II, президента Франции Шарля де Голля, генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева и других политических лидеров. После развала СССР Россия дважды участвовала в государственных ужинах — оба раза страну представлял Борис Ельцин.
Меню ужина обычно составляется долго и тщательно, а также в соответствии с традициями, принятыми в стране, которую возглавляет приглашенный лидер. Обычно на стол подают несколько закусок, основное блюдо и десерт.
На ужинах, которые проходят во время саммитов G20, обычно подают местную кухню: в 2019 году в Осаке подавали ризотто, листья шисо, тофу с цветками, листья периллы и куриный балантин, а в качестве закуски были овощное пюре и террин из морского окуня. На десерт гостям подавали фруктовое мороженое.
На саммите СНГ питание участников также обеспечивает принимающая сторона. В приоритете блюда национальной кухни, но приготовленные так, чтобы всем они были по вкусу. Например, из меню исключают блюда из свинины.
Чем будут кормить Путина и Байдена, пока точно неизвестно, как и то, где именно пройдет встреча. По данным СМИ, саммит может состояться в Швейцарии, но будут ли лидеры угощаться фондю и раклетом (или, может быть, сойдутся на мороженом), пока сказать нельзя.