18 мая в Роттердаме 16 исполнителей в первом полуфинале боролись за 10 путёвок в финал «Евровидения».
Счастливчиков по итогам 15-минутного голосования определили профессиональное жюри и телезрители стран-участниц, и вот их имена: Манижа (Россия), TIX (Норвегия), Эден Алене (Израиль), Самира Эфенди (Азербайджан), Дестини Чукуньере (Мальта), The Roop (Литва), Элена Цагрину (Кипр), Tusse (Швеция), Hooverphonic (Бельгия), Go_A (Украина). Сильнее всего нервы пощекотали украинским исполнителям, поскольку их назвали последними, однако это не означает, что их выступление было худшим, — победителей объявляли в произвольном порядке вне зависимости от количества набранных голосов.
В целом прогнозы букмекеров сбылись. К фаворитам первого полуфинала причисляли Мальту, Кипр, Литву и Украину, исключением стала только Россия — Маниже отводили 11-е место, но она вопреки обрушившейся критике прошла дальше.
А в шаге от финала остановились исполнители из Словении, Австралии, Северной Македонии, Ирландии, Хорватии и Румынии.
Россия и Украина на одной волне
На фоне всех 16 участников первого полуфинала особо выделялись песни Манижи и группы Go_A — только они использовали в своих песнях национальный язык. Если российская исполнительница совмещала русский с английским, то Go_A пела по-украински от начала и до конца (такого не делал ни один участник «Евровидения» от Украины). Кроме того, конкурсанты от обеих стран сделали отсыл к фольклорным мотивам.
О стиле группы Go_A — этнофолк — говорят: слишком мягкие для рок-фестивалей, слишком современные для фестивалей народной музыки, слишком странные для танцевальных фестивалей и клубов. Свирельщик Игорь Диденчук, гитарист Иван Григоряк и мультиинструменталист Тарас Шевченко совмещают электронную музыку с уникальной вокальной манерой солистки Екатерины Павленко, которую часто сравнивают с «голосами бабок».
«Катя изучает фольклор на глубинном уровне, и те песни, которые у нас есть, — это фактически полный симбиоз современной музыки с древней. Каждый звук, каждый удар барабана и нота свирели несут своё значение», — рассказывал Тарас Шевченко о солистке группы, которая также руководит хором ветеранов при Доме культуры города Березань Киевской области.
На церемонии открытия «Евровидения» Go_A уточнили, что название песни «Шум» не переводится на английский буквально как «шум», а имеет отсылку на Духа Леса из славянской мифологии, он олицетворял в себе расцветшую природу и Днепр, что просыпается к весне.
Народная тематика передаётся и через костюмы, хотя, казалось бы, как зелёная шуба солистки связана с украинской культурой? Объясняет стилист Дмитрий Курята, который создавал образ Павленко: «Я вдохновлялся песней. Мне запал в голове первый вариант, который не адаптирован к формату «Евровидения» (в нём есть фраза «А в нашого Шума зеленая шуба. Дівки гуляли, шубу порвали». — Ред.). Мне понравилась энергетика песни. И хотя текст песни изменился, пропустить шикарный образ «порвём зелёную шубу» я не мог. Поэтому шубы в тексте нет, а у нас она есть. Но в карпатском народном костюме есть такое понятие как «гуня» — это такая лохматая «шуба» из сукна. Очень-очень тонко мы используем народные элементы. Чем больше подтекстов и наслоений ты делаешь, пусть и внутренних, о которых не обязательно говорить вслух, тем более глубокий и яркий получается образ».
Манижа, родившаяся в Таджикистане, на «Евровидении» поёт не просто о России, где выросла, а о русской женщине, её песня так и называется Russian Woman. В начале номера певица появилась на сцене в огромном платье, сшитом из лоскутов ткани национальных костюмов, которые прислали женщины из разных регионов страны, а потом продолжает выступление в красном рабочем комбинезоне, символизирующем усердный труд россиянок.
На национальном отборе Манижа рассказывала, что её конкурсная песня повествует о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России: «Российская женщина прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной (одной из первых в мире), от фабричных цехов до полетов в космос. Она никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя. Это и стало источником вдохновения для написания песни. По стечению обстоятельств она родилась 8 марта 2020 года на гастролях, но впервые я исполняю её лишь спустя год».
Музыка вне политики
«Евровидение» — конкурс вокальный, но искоренить политический контекст не получается на протяжении многих лет, например, зачастую голосуют не за песню как таковую, а за государства, с которыми хорошие отношения, или за соседей, а тем, с кем есть разногласия, редко достаются высокие баллы.
«Не хочется думать о «Евровидении» как о какой-то политической арене, но, конечно, этот политический контекст будет, ведь никуда не уйти от происходящего между странами, даже сейчас у нас большинство людей спрашивают не о том, как вы относитесь к конкуренции с Литвой или Швейцарией, или Австралией, нам всегда задают вопросы о России», — заявила солистка группы Go_A в интервью телерадиокомпании Deutsche Welle.
Павленко хорошо относится к участнице от России, они даже подписаны друг на друга в Instagram.
«Певицу Манижу я знаю очень давно, и когда увидела, что она принимает участие в нацотборе, подумала, что если она победит, то будет очень здорово, она такая позитивная», — сказала украинская вокалистка.
Говоря о песне Russian Woman, Павленко отметила, что она не похожа на остальные композиции Манижи.
Российская исполнительница в интервью Deutsche Welle тоже очень тепло отозвалась о своей коллеге: «Катя очень крутая. Мне очень жаль, что есть этот конфликт. Мне даже кажется, что люди на «Евровидении» его специально пытаются придумать, что ты, типа, не можешь сказать, что Украина — очень крутая. Но там живёт огромное количество фантастических музыкантов, и Go_A реально классные. Я видела их выступление, как независимо они себя ведут. Эта независимость, непохожесть доступны очень маленькому числу артистов».
На вопрос журналиста, что она могла бы сказать национальным жюри обеих стран, которые из года в год засуживают исполнителей в России — от Украины, на Украине — от России, в то время как зрители дают высокие оценки, Манижа заявила: «Я не знаю, потому что я не похожа на политика. Катя Павленко тоже не похожа на политика. По-моему, мы обе похожи на женщин, которые любят свою музыку и делают своё дело. Но, к сожалению, за них кто-то там пытается что-то придумать. Порой действительно происходят ужасные вещи. И, к сожалению, они сказываются на нас. Люди этого не заслуживают, потому что политика — это политика, а обычная жизнь, реальная жизнь, в которой хлеб найти и прожить нормально и счастливо, — это несовместимые вещи с политикой».
Шансы на победу
Наибольшим вероятным победителем «Евровидения-2021» букмекеры называют рок-группу Maneskin из Италии, её шансы на выигрыш оценивают в 23%, вторую строчку занимает исполнительница из Мальты Destiny (выступавшая в первом полуфинале, а в 2015 году победившая на детском «Евровидении») — 19%, замыкает тройку фаворитов представительница Франции Barbara Pravi — 18%. Далее следуют Исландия, Украина, Болгария, Швейцария, Кипр, Литва, на 10-ю строчку поднялась Манижа.
На пресс-конференции по итогам полуфинала конкурсантка от России сказала: «Сегодня вечером я целиком была собой. Я смеялась, мы были так счастливы быть на этой сцене. В финале я буду немного безумнее, чем сейчас, но я буду собой. Это помогает успеху. Не важно, какое место ты займешь. Просто будь собой».
20 мая состоится второй полуфинал, по результатам которого станут известны имена всех финалистов, которые и поборются за хрустальный микрофон 22-го числа.