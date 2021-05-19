Певица Манижа, представляющая Россию, и солистка украинской группы Go_A Екатерина Павленко призывают не сталкивать их лбами на музыкальном конкурсе из-за политических противоречий Москвы и Киева. Сами девушки подчёркивают, что давно знакомы, и искреннее радуются творческим успехам друг друга

18 мая в Роттердаме 16 исполнителей в первом полуфинале боролись за 10 путёвок в финал «Евровидения». «Отличать правду от фейков»: что продемонстрировала Украина на открытии «Евровидения-2021» © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Счастливчиков по итогам 15-минутного голосования определили профессиональное жюри и телезрители стран-участниц, и вот их имена: Манижа (Россия), TIX (Норвегия), Эден Алене (Израиль), Самира Эфенди (Азербайджан), Дестини Чукуньере (Мальта), The Roop (Литва), Элена Цагрину (Кипр), Tusse (Швеция), Hooverphonic (Бельгия), Go_A (Украина). Сильнее всего нервы пощекотали украинским исполнителям, поскольку их назвали последними, однако это не означает, что их выступление было худшим, — победителей объявляли в произвольном порядке вне зависимости от количества набранных голосов.

В целом прогнозы букмекеров сбылись. К фаворитам первого полуфинала причисляли Мальту, Кипр, Литву и Украину, исключением стала только Россия — Маниже отводили 11-е место, но она вопреки обрушившейся критике прошла дальше.

А в шаге от финала остановились исполнители из Словении, Австралии, Северной Македонии, Ирландии, Хорватии и Румынии.

Россия и Украина на одной волне

На фоне всех 16 участников первого полуфинала особо выделялись песни Манижи и группы Go_A — только они использовали в своих песнях национальный язык. Если российская исполнительница совмещала русский с английским, то Go_A пела по-украински от начала и до конца (такого не делал ни один участник «Евровидения» от Украины). Кроме того, конкурсанты от обеих стран сделали отсыл к фольклорным мотивам. Go_A кардинально изменила песню для «Евровидения», но тизер тут же пропал из сети © Go_A - ШУМ

О стиле группы Go_A — этнофолк — говорят: слишком мягкие для рок-фестивалей, слишком современные для фестивалей народной музыки, слишком странные для танцевальных фестивалей и клубов. Свирельщик Игорь Диденчук, гитарист Иван Григоряк и мультиинструменталист Тарас Шевченко совмещают электронную музыку с уникальной вокальной манерой солистки Екатерины Павленко, которую часто сравнивают с «голосами бабок».

«Катя изучает фольклор на глубинном уровне, и те песни, которые у нас есть, — это фактически полный симбиоз современной музыки с древней. Каждый звук, каждый удар барабана и нота свирели несут своё значение», — рассказывал Тарас Шевченко о солистке группы, которая также руководит хором ветеранов при Доме культуры города Березань Киевской области.

На церемонии открытия «Евровидения» Go_A уточнили, что название песни «Шум» не переводится на английский буквально как «шум», а имеет отсылку на Духа Леса из славянской мифологии, он олицетворял в себе расцветшую природу и Днепр, что просыпается к весне.

Народная тематика передаётся и через костюмы, хотя, казалось бы, как зелёная шуба солистки связана с украинской культурой? Объясняет стилист Дмитрий Курята, который создавал образ Павленко: «Я вдохновлялся песней. Мне запал в голове первый вариант, который не адаптирован к формату «Евровидения» (в нём есть фраза «А в нашого Шума зеленая шуба. Дівки гуляли, шубу порвали». — Ред.). Мне понравилась энергетика песни. И хотя текст песни изменился, пропустить шикарный образ «порвём зелёную шубу» я не мог. Поэтому шубы в тексте нет, а у нас она есть. Но в карпатском народном костюме есть такое понятие как «гуня» — это такая лохматая «шуба» из сукна. Очень-очень тонко мы используем народные элементы. Чем больше подтекстов и наслоений ты делаешь, пусть и внутренних, о которых не обязательно говорить вслух, тем более глубокий и яркий получается образ».

Манижа, родившаяся в Таджикистане, на «Евровидении» поёт не просто о России, где выросла, а о русской женщине, её песня так и называется Russian Woman. В начале номера певица появилась на сцене в огромном платье, сшитом из лоскутов ткани национальных костюмов, которые прислали женщины из разных регионов страны, а потом продолжает выступление в красном рабочем комбинезоне, символизирующем усердный труд россиянок. Евровидение-2021: Россия сделала ставку на таджикскую «Русскую женщину» из ООН © РИА Новости, Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

На национальном отборе Манижа рассказывала, что её конкурсная песня повествует о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России: «Российская женщина прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной (одной из первых в мире), от фабричных цехов до полетов в космос. Она никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя. Это и стало источником вдохновения для написания песни. По стечению обстоятельств она родилась 8 марта 2020 года на гастролях, но впервые я исполняю её лишь спустя год».

Музыка вне политики

«Евровидение» — конкурс вокальный, но искоренить политический контекст не получается на протяжении многих лет, например, зачастую голосуют не за песню как таковую, а за государства, с которыми хорошие отношения, или за соседей, а тем, с кем есть разногласия, редко достаются высокие баллы.

«Не хочется думать о «Евровидении» как о какой-то политической арене, но, конечно, этот политический контекст будет, ведь никуда не уйти от происходящего между странами, даже сейчас у нас большинство людей спрашивают не о том, как вы относитесь к конкуренции с Литвой или Швейцарией, или Австралией, нам всегда задают вопросы о России», — заявила солистка группы Go_A в интервью телерадиокомпании Deutsche Welle.

Павленко хорошо относится к участнице от России, они даже подписаны друг на друга в Instagram.

«Певицу Манижу я знаю очень давно, и когда увидела, что она принимает участие в нацотборе, подумала, что если она победит, то будет очень здорово, она такая позитивная», — сказала украинская вокалистка.

Говоря о песне Russian Woman, Павленко отметила, что она не похожа на остальные композиции Манижи.

Российская исполнительница в интервью Deutsche Welle тоже очень тепло отозвалась о своей коллеге: «Катя очень крутая. Мне очень жаль, что есть этот конфликт. Мне даже кажется, что люди на «Евровидении» его специально пытаются придумать, что ты, типа, не можешь сказать, что Украина — очень крутая. Но там живёт огромное количество фантастических музыкантов, и Go_A реально классные. Я видела их выступление, как независимо они себя ведут. Эта независимость, непохожесть доступны очень маленькому числу артистов». Украинцы готовы отдать России 3-е место на «Евровидении–2021» — СМИ © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

На вопрос журналиста, что она могла бы сказать национальным жюри обеих стран, которые из года в год засуживают исполнителей в России — от Украины, на Украине — от России, в то время как зрители дают высокие оценки, Манижа заявила: «Я не знаю, потому что я не похожа на политика. Катя Павленко тоже не похожа на политика. По-моему, мы обе похожи на женщин, которые любят свою музыку и делают своё дело. Но, к сожалению, за них кто-то там пытается что-то придумать. Порой действительно происходят ужасные вещи. И, к сожалению, они сказываются на нас. Люди этого не заслуживают, потому что политика — это политика, а обычная жизнь, реальная жизнь, в которой хлеб найти и прожить нормально и счастливо, — это несовместимые вещи с политикой».

Шансы на победу

Наибольшим вероятным победителем «Евровидения-2021» букмекеры называют рок-группу Maneskin из Италии, её шансы на выигрыш оценивают в 23%, вторую строчку занимает исполнительница из Мальты Destiny (выступавшая в первом полуфинале, а в 2015 году победившая на детском «Евровидении») — 19%, замыкает тройку фаворитов представительница Франции Barbara Pravi — 18%. Далее следуют Исландия, Украина, Болгария, Швейцария, Кипр, Литва, на 10-ю строчку поднялась Манижа.

На пресс-конференции по итогам полуфинала конкурсантка от России сказала: «Сегодня вечером я целиком была собой. Я смеялась, мы были так счастливы быть на этой сцене. В финале я буду немного безумнее, чем сейчас, но я буду собой. Это помогает успеху. Не важно, какое место ты займешь. Просто будь собой».

20 мая состоится второй полуфинал, по результатам которого станут известны имена всех финалистов, которые и поборются за хрустальный микрофон 22-го числа.