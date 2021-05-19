Детям, которым совершенно не хочется есть в жару, украинские мамы готовят ябчанку – холодный фруктовый суп с яблоками, сметаной и манной кашей

Этот суп, напоминающий скорее мусс, можно приготовить не только из яблок, но также из груш, клубники или малины. А простота его приготовления — большой бонус для мам неугомонных малышей.

Украинская кухня: готовим цвикли — идеальную закуску к мясу © Фото: pojrem.ru

Для приготовления ябчанки понадобятся:

- крупные кислые или кисло-сладкие яблоки — 3 штуки

- вода — 1,5 литра

- сметана — 100-150 грамм

- манная крупа — 1 ст. ложка

- сахар — две ст. ложки

- корица — по вкусу.

Первым делом необходимо очистить яблоки от кожуры. Удалите сердцевину и нарежьте тонкими ломтиками.

Уложите яблоки в кастрюлю, залейте водой. Доведите яблоки до кипения, добавьте сахар и кипятите на медленном огне около 15 минут.

Украинская кухня: рецепт освежающего холодника © Фото: Повар.ру

Готовые яблоки с манкой взбейте блендером и добавьте немного корицы. Затем ябчанку необходимо охладить.

Холодный суп разлейте по тарелкам, добавьте в него ложечку сметаны. По желанию в ябчанку можно добавить гренки, обжаренные на сливочном масле.

Приятного аппетита!