Этот суп, напоминающий скорее мусс, можно приготовить не только из яблок, но также из груш, клубники или малины. А простота его приготовления — большой бонус для мам неугомонных малышей.
Десерт станет отличной альтернативой магазинным сладостям и мороженому, при этом будет не менее сытным и освежающим.
Для приготовления ябчанки понадобятся:
- крупные кислые или кисло-сладкие яблоки — 3 штуки
- вода — 1,5 литра
- сметана — 100-150 грамм
- манная крупа — 1 ст. ложка
- сахар — две ст. ложки
- корица — по вкусу.
Первым делом необходимо очистить яблоки от кожуры. Удалите сердцевину и нарежьте тонкими ломтиками.
Уложите яблоки в кастрюлю, залейте водой. Доведите яблоки до кипения, добавьте сахар и кипятите на медленном огне около 15 минут.
Затем засыпьте манную кашу и снова доведите до кипения. Убавьте огонь и поварите еще 15-20 минут. Суп необходимо помешивать, чтобы манка не пристала ко дну кастрюли.
Готовые яблоки с манкой взбейте блендером и добавьте немного корицы. Затем ябчанку необходимо охладить.
Холодный суп разлейте по тарелкам, добавьте в него ложечку сметаны. По желанию в ябчанку можно добавить гренки, обжаренные на сливочном масле.
Приятного аппетита!