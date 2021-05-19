Гений места. Где и как проходили судьбоносные встречи лидеров русских и американцев

В понедельник, 17 мая, издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на неназванные источники сообщило о том, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти в Швейцарии. Власти последней воздержались от комментария по этому поводу

На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что окончательных договорённостей о месте проведения возможного саммита президентов РФ и США нет.

«Мне по-прежнему нечего сообщить по этой теме. Я предлагаю не гадать на кофейной гуще. Как только и если окончательная договоренность будет достигнута, мы сделаем соответствующее сообщение», — отметил Песков.

Миру не впервой с напряжением следить за встречей лидеров России и США. Некоторые из этих встреч оказали на судьбу мира решающее значение.

Сталинские конференции

Первая встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции состоялась 28 ноября 1943 года. Председатель Совета народных комиссаров СССР Иосиф Сталин, президент США Франклин Делано Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль обсуждали сроки и место открытия второго фронта в Европе. В то же время тогда начиналось формирование идеологии будущей Организации объединённых наций. Ялтинская конференция 1945 года — последний формальный раздел мира © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Вопрос о создании последней поднимался и на встрече в Ялте — пожалуй, самой важной из всех «сталинских» конференций. Именно это мероприятие в посёлке Ливадия, проводившееся 4-11 февраля 1945 года, и предопределило развитие мира на последующие сорок с лишним лет. Тогда в трёх километрах от Ялты фактически был создан биполярный мир. Несмотря на его разрушение на рубеже 80-90-х годов ХХ века, некоторые механизмы ялтинской системы — ООН и с некоторыми оговорками неизменность границ в Европе и на Дальнем Востоке — существуют и по сей день.

Последняя «сталинская» конференция прошла в Потсдаме 17 июля — 2 августа. Рузвельта на ней сменил новый президент США Гарри Трумен. В повестку этой конференции входили вопросы о послевоенном устройстве Германии, мирном урегулировании со странами, воевавшими на стороне Германии, и также вопросы по ряду других государств, в том числе Японии.

Прерванная полётом и «мальчики в коротких штанишках»

Вскоре после Потсдамской конференции и окончания Второй мировой войны отношения между бывшими союзниками испортились. Продолжали они оставаться холодными и после смерти Сталина. Нормализировать их попытались ставшие в 1953 году президентом США Дуайт Эйзенхауэр и первым секретарём ЦК КПСС Никита Хрущёв. Первая их встреча состоялась в Женеве 18 июля 1955 года. Спустя четыре года — в сентябре 1959-го — Эйзенхауэр принимал Хрущёва в США. Этот визит не увенчался прорывами, однако Хрущёву в США понравилось.

Ответный визит американского президента в Москву планировался в 1960 году, но 1 мая того года под Свердловском был сбит американский разведывательный самолёт U2, и встреча двух лидеров так и не состоялась. Почему сын Хрущева встретил свою смерть в Америке © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В следующий раз Хрущёв встретился с американским президентом 4 июня 1961 года в Вене — во дворце Шёнбрунн. На этот раз советский лидер беседовал не с Эйзенхауэром, а с Джоном Кеннеди. Обсуждали берлинский вопрос и попытку американцев свергнуть кубинское правительство. Разговор не задался.

Накануне встречи посол СССР в США Михаил Меньшиков говорил, что Джон и Роберт Кеннеди — «мальчишки в коротких штанишках», которые лишь храбрятся, а потом дрогнут и отступят. Но Кеннеди занял жёсткую позицию. Не желал отступать и Хрущёв.

В итоге в августе 1961 года Берлин разделила стена. А отношения между Вашингтоном и Москвой продолжили ухудшаться.

А в следующем году грянул Карибский кризис, поставивший мир на грань ядерной войны.

Брежневская борьба за мир

С именем следующего генсека СССР — Леонида Брежнева — многие связывают разгар холодной войны. А между тем правление Брежнева начиналось с попыток наладить двусторонние отношения с США. К концу 60-х годов начался период, получивший название разрядки. Он длился до 1979 года.

На протяжении этого периода лидеры государств неоднократно встречались друг с другом. В мае 1972 года президент США Ричард Никсон посетил СССР. В ходе этого визита был подписан ряд важных документов, в частности, об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) и об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО).

В ноябре 1974 года во Владивостоке Брежнев встречался уже со следующим президентом США Джеральдом Фордом. Лидеры подписали соглашение об ограничении носителей ядерного оружия.

В мае 1979 года в Вене Брежнев встретился с очередным президентом США Джимми Картером. На их встрече подписали соглашения по ограничению количества пусковых установок и размещения ядерного оружия в космосе. Алексей Наумов: Горбачев был последним патриотом СССР — видео

А в декабре 1979 года разрядка закончилась — СССР ввёл войска в Афганистан. Спустя четыре года преемник Картера на президентском посту Рональд Рейган назвал СССР «империей зла», а коммунизм «очередным печальным и странным разделом истории человечества». При Рейгане был запущен новый виток гонки вооружений.

Горбачёвские встречи

Отношения между странами стали потихоньку теплеть после прихода к власти в СССР Михаила Горбачёва в 1985 году. Первая встреча Горбачёва и Рейгана состоялась 19 ноября 1985 года на саммите по ядерному разоружению в Женеве. Лидеры не доверяли друг другу.

Частично исправить ситуацию удалось в октябре 1986 года на встрече Горбачёва и Рейгана в Рейкьявике. Несмотря на то что по итогам встречи не было достигнуто никаких договорённостей, а расставались генсек СССР и президент США на минорной ноте, оба лидера позже высоко оценивали значение переговоров в Исландии.

«Мы заглянули за горизонт», — говорил Горбачёв.

Спустя два года — в декабре 1987 года — на основании предложений, обсуждавшихся в Рейкьявике, Горбачёв и Рейган подписали бессрочный Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Подписание проходило в США.

А спустя два года Горбачёв встречался с преемником Рейгана на президентском посту Джорджем Бушем-старшим. Встреча прошла 2-3 декабря 1989 года, менее чем через месяц после падения Берлинской стены. Во время встречи, часть которой проходила на борту советского корабля «Максим Горький», было провозглашено окончание холодной войны.

«Мир покидает одну эпоху и вступает в новую. Мы стоим в начале длинного пути. Это путь в эпоху прочного мира. Угрозы насильственных действий, недоверие, психологическая и идеологическая борьба — все это теперь должно кануть в вечность. Я заверил президента Соединённых Штатов, что никогда не начну войну против США», — заявил Горбачёв.

В ответ Буш-старший указал, что на Мальте он и Горбачёв «заложили основу» для прочного мира и «надёжного сотрудничества в отношениях между Востоком и Западом».

А после этого последовало то, что нынешний президент России Владимир Путин назвал «крупнейшей катастрофой ХХ века» — крах СССР.

США же, несмотря на все данные советскому руководству обещания, педалировали расширение НАТО на Восток.

Но до самого конца СССР отношения Горбачёва с Бушем-старшим продолжали оставаться тёплыми. Политики совершали визиты друг к другу. Одним из плодов таких визитов стал и памятник «Дорогу утятам» у Новодевичьего монастыря в Москве. Его жене Горбачёва Раисе и всей Москве подарила американская первая леди Барбара Буш.

Коммунистический идол и «друг Билл»

Первый визит Бориса Ельцина в США состоялся 20 июня 1991 года. Тогда ещё существовал СССР. Но это не помешало Бушу-старшему принять к тому моменту уже конфликтующего с Горбачёвым политика. Что на самом деле Ельцин сделал для Украины © РИА Новости, Александр Макаров / Перейти в фотобанк

В начале 1992 года Ельцин снова приехал в США, но уже как президент независимой России. И именно в ходе этого визита — 1 февраля 1992 года — Ельцин и Буш-старший подписали декларацию, в которой ещё раз документально закрепили факт окончания холодной войны. А в июне того же года Ельцин выступил с речью в Конгрессе США.

«Коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас: на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть <…> Коммунизм не имеет человеческого облика. Свобода и коммунизм не совместимы», — заявил Ельцин.

Но по-настоящему тёплыми у Ельцина были отношения с преемником Буша-старшего — Биллом Клинтоном. Первая их встреча состоялась 3 апреля 1993 года в Ванкувере. С тех пор политики неоднократно встречались.

По-настоящему запомнилась миру встреча в октябре 1995 года, когда Ельцин довёл своей критикой журналистов Клинтона до слёз.

Но отношения двух друзей охладели в 1999 году, когда Ельцин резко раскритиковал военную операцию НАТО против Югославии.

Путин, Медведев и снова Путин

Следующим президентом России, с которым выпало встречаться Клинтону, был Владимир Путин. Встреча Путина и Клинтона состоялась 3 июня 2000 года в Москве. Спустя 17 лет в интервью Оливеру Стоуну Путин рассказал, что тогда предложил:

«Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, когда еще Клинтон был президентом. Он приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: «Ну, а может быть, посмотреть такой вариант, что Россия, может быть, вступит в НАТО», — рассказал Путин.

Клинтон, по словам Путина, заявил, что он не против. А вот вся остальная делегация США ощутимо занервничала.

Но на момент встречи Клинтон уже был «хромой уткой». Встреча Путина со следующим президентом США — Джорджем Бушем-младшим — состоялась и июне 2001 года в словенском замке Брдо. Поначалу отношения между странами потеплели. После событий 11 сентября 2001 года Россия вошла в возглавляемую Штатами антитеррористическую коалицию.

Но позже из-за расширения НАТО на восток, денонсации договора по ПРО, а также первого Майдана, состоявшегося в 2004 году, отношения между странами снова стали прохладными.

Не улучшились они и при новом президенте РФ Дмитрии Медведеве. 7 июля 2008 года Медведев и Буш-младший провели встречу на саммите «Большой восьмёрки» в Японии. Но спустя месяц и один день началась операция по принуждению к миру Грузии, что чуть не вернуло отношения между странами на уровень холодной войны.

Но 1 апреля 2009 года на встрече Медведева и следующего президента США Барака Обамы в Великобритании лидеры двух стран заявили о «перезагрузке» отношений.

Спустя год в Праге они подписали договор СНВ-3. Отношения между Обамой и Медведевым в чём-то начали напоминать отношения между Клинтоном и Ельциным. В 2010 году в США лидеры даже вместе посещали бургерную.

Но идиллия длилась недолго. Встреча президента Путина и Обамы в 2012 году в Мексике проходила напряжённо. Причина — размещение американской системы ПРО в Европе, кризис в Сирии и «список Магнитского».

«Эта встреча определила отношения Путина и Обамы навсегда, вне зависимости от того, переизберется ли американский президент на второй срок или нет. Отношения эти впервые за всю постсоветскую историю приблизились к отношениям советских и американских лидеров по уровню недоверия и враждебности», — писал позже обозреватель издания «КоммерсантЪ» Константин Эггерт.

Ухудшение отношений между странами привело к отмене визита Обамы в Москву осенью 2013 года. И тогда же грянул Майдан на Украине. Итог известен — отношения между странами охладели.

Первая встреча президента Путина с преемником Обамы Дональдом Трампом состоялась в 2017 году. Она состоялась на полях саммита G20 в Гамбурге, и, начавшись на 24 минуты позже запланированного, продлилась на два часа дольше, чем предполагалось.

Несмотря на то что между президентами сложились неплохие отношения и Путин и Трамп позже неоднократно встречались, отношения между странами продолжали оставаться непростыми. И одной из причин этого были постоянные атаки на Трампа со стороны Демократической партии.

Теперь же мир с нетерпением ждёт встречи Путина с новым президентом США Джо Байденом. Решение о дате и месте встречи президентов во многом зависит от итогов двусторонних переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в конце мая.