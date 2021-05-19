По мнению историков, слово «голубцы» происходит от слова «голубь» по сходству формы. А вот рецепт наши предки, скорее всего, заимствовали из татарской и турецкой кухни — там это блюдо называется долма и готовится из листов винограда.
В Англии голубцы называют «капустными роллами», во Франции — «капустными сигарами», в Германии — «капустными колбасками». Выглядят и готовятся они примерно одинаково с минимальными различиями.
В Карпатах голубцы традиционно готовят без риса — с фаршем, грибами и кукурузной крупой. В Полтавской области — с гречкой и шкварками. На Украине также часто готовят голубцы не только из свежей, но и из квашеной капусты, а весной используют молодые листья свеклы.
Стоит отметить, что в западных областях Украины можно встретить маленькие голубцы, в восточных — крупные, там считают, что так блюдо получается более сочным.
Традиционно на Закарпатье голубцы из квашеной капусты готовят на Сочельник.
Для приготовления голубцов вам понадобятся:
- капуста — 1 штука
- мясной фарш — 500 грамм
- рис — 230 грамм
- лук — 1 штука
- морковь — 1 штука
- помидор — 2 штуки
- соль — 25 грамм
- перец черный молотый — 10 грамм.
Капустные листья необходимо предварительно отварить, чтобы сделать их мягче, — для этого вырежьте у капусты кочерыжку и опустите ее в кипящую воду, не разрезая. Держать ее в воде необходимо до тех пор, пока она не размякнет. Затем нужно аккуратно разделить капусту на листочки, избегая разрывов.
Рис отварите до полуготовности в подсоленной воде.
В сковороде обжарьте лук и морковь. Перемешайте их с сырым мясным фаршем, добавьте рис, соль и перец.
В мягкие листья капусты заверните приготовленную массу: распределите ее по верхнему краю листа и заверните к нижнему, подгибая лист с боков.
Затем необходимо приготовить соус: обжарьте лук и морковь, добавьте 2-3 спелых помидора, измельченных в блендере (можно заменить на томатный сок).
Приготовленный соус вылейте в кастрюлю с голубцами и тушите на медленном огне около 30 минут.
Приятного аппетита!