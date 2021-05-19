Такое блюдо, как голубцы, встречается практически во всех национальных кухнях мира, особенно в Азии и Европе. Не обошло оно и Украину: здесь голубцы со сметаной едят чуть ли не в каждом доме

По мнению историков, слово «голубцы» происходит от слова «голубь» по сходству формы. А вот рецепт наши предки, скорее всего, заимствовали из татарской и турецкой кухни — там это блюдо называется долма и готовится из листов винограда.

В Англии голубцы называют «капустными роллами», во Франции — «капустными сигарами», в Германии — «капустными колбасками». Выглядят и готовятся они примерно одинаково с минимальными различиями.

Украинская кухня: готовим цвикли — идеальную закуску к мясу © Фото: pojrem.ru

Стоит отметить, что в западных областях Украины можно встретить маленькие голубцы, в восточных — крупные, там считают, что так блюдо получается более сочным.

Традиционно на Закарпатье голубцы из квашеной капусты готовят на Сочельник.

Для приготовления голубцов вам понадобятся:

- капуста — 1 штука

- мясной фарш — 500 грамм

- рис — 230 грамм

- лук — 1 штука

- морковь — 1 штука

- помидор — 2 штуки

- соль — 25 грамм

- перец черный молотый — 10 грамм.

Капустные листья необходимо предварительно отварить, чтобы сделать их мягче, — для этого вырежьте у капусты кочерыжку и опустите ее в кипящую воду, не разрезая. Держать ее в воде необходимо до тех пор, пока она не размякнет. Затем нужно аккуратно разделить капусту на листочки, избегая разрывов.

Украинская кухня: рецепт освежающего холодника © Фото: Повар.ру

В сковороде обжарьте лук и морковь. Перемешайте их с сырым мясным фаршем, добавьте рис, соль и перец.

В мягкие листья капусты заверните приготовленную массу: распределите ее по верхнему краю листа и заверните к нижнему, подгибая лист с боков.

Затем необходимо приготовить соус: обжарьте лук и морковь, добавьте 2-3 спелых помидора, измельченных в блендере (можно заменить на томатный сок).

Приготовленный соус вылейте в кастрюлю с голубцами и тушите на медленном огне около 30 минут.

Приятного аппетита!