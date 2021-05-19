В четверг, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский намерен дать пресс-конференцию, посвященную второму году его правления. Украина ру вспоминала, как проходили подобные мероприятия раньше и насколько обещания, которые давались в ходе них, выполнялись в реальности

Пресс-марафон: обещания и реальность

Первым масштабным общением Зеленского со СМИ стал огромный марафон в октябре 2019 г., который побил мировой рекорд в номинации «самая продолжительная пресс-конференция» — длительность составила целых 14 часов. На него аккредитовались около 300 журналистов. Глава государства фактически остался с ними один на один и довольно откровенно отвечал на любые заданные вопросы, модерация со стороны пресс-секретаря фактически отсутствовала.

Одним из главных вопросов, обсуждаемых тогда, был способ достижения мира в Донбассе и возможная нормализация российско-украинских отношений. Зеленский говорил о приверженности «минскому» и «нормандскому» форматам переговоров, хотя уже в тот момент выражал недовольство последовательностью и формулировкой ряда пунктов, которые были подписаны при Порошенко.

«Пока Минск. "Нормандский формат" — следующий шаг, можем там обсудить. Посмотрим, если мы не можем решить проблему, будем что-то менять. Точно будем менять», — заверял он. Николай Злобин: Украина заинтересована в конфронтации США и России © РИА Новости, Нина Зотина

Так, Киев не устраивает передача контроля над границей ДНР-ЛНР с РФ после проведения там выборов. Украинская власть отмела вопрос всеобщей амнистии и имплементации особого статуса Донбасса в Конституцию Украины. Определенным достижением можно было назвать уменьшение интенсивности боевых действий, но в конце 2020 — начале 2021 г. все это сошло на нет.

Особую надежду Зеленский выражал на двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Но если в конце 2019 г. предпосылки к такому развитию событий имелись, то ныне украинский гарант Конституции продемонстрировал, что является таким же недоговороспособным, как и Порошенко. Диалог Офиса президента с Кремлем свернут полностью, а украинская власть продолжает называть РФ «агрессором» за нежелание сдавать Донбасс на условиях Киева.

Коснулся глава государства темы тарифов на ЖКХ, являющейся одной из самых болезненных для украинцев. Тогда он с недовольством говорил об МВФ, требующим повышения стоимости услуг ЖКХ.

«Международный валютный фонд, если быть честным, требует, чтобы были рыночные цены. Рыночные цены для нашей страны сегодня — это увеличение тарифов. Однако задачей власти является их уменьшение. Человек никогда не будет платить 50, 70 или 80 процентов за коммуналку от своего дохода или от дохода семьи», — говорил Зеленский.

Впрочем, на деле все произошло ровным счетом наоборот: власть по-прежнему не стремится навести порядок с ценообразованием, а ЖКХ является одним из главных средств грабежа граждан страны. Так, в отопительном сезоне — 2020-2021 цены на газ и отопление оказались самыми высокими в истории Украины, а со стороны Зеленского звучала уверенность в их уменьшении на 50%. Повысилась и стоимость электроэнергии, уменьшилось количество выдаваемых субсидий, а в Раде всерьез обсуждается законопроект о принудительном взыскании имущества за долги.

Когда в 2019-м речь зашла о членах его команды, гарант Конституции пообещал увольнять любого из них, кто нарушит закон. Самыми громкими отставками были уход главы Офиса президента Андрея Богдана, премьера Алексея Гончарука с рядом министров, руководителей налоговой Сергея Верланова и таможни Максима Нефедова. Несмотря на периодически происходящие кадровые ротации в правительстве и на уровне председателей ОГА, качество управления оставляет желать лучшего. Масштабы «распила» коррупционных потоков как в центре, так и на местах не меньшие, чем при Порошенко. Ничего не добавила в плане эффективности правоохранительной системы замена генпрокурора Руслана Рябошапки на Ирину Венедиктову — о полноценной законности и правопорядке в стране и речи быть не может. По ком стучит барабан? Маленькие секреты большой политики Украины

Одним из главных тезисов Зеленского являлось намерение открыть рынок земли, но только украинцам. Доступ к возможности приобретения земли иностранцам должен быть предоставлен только на основании всеукраинского референдума. Однако фактически никакого референдума власть проводить не собирается, хотя около 70% граждан выступают против продажи земли. Если в 2019 г. можно было ссылаться на отсутствие механизма, то сейчас для народного голосования препятствий нет, но западные партнеры и МВФ, имеющие планы касательно украинских черноземов, такое развитие событий не одобрят. Кстати, благодаря поправкам в Земельный кодекс, принятым в апреле 2021 г., иностранцы получили право покупать землю в Украине. Фактически власть и на этот раз цинично обманула людей.

Не обошлось и без обсуждения влияния олигархов на украинскую политику и взаимоотношений Зе-команды с ними. Зеленский рассказывал, что не чувствует влияния со стороны олигархов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука и вообще он не собирается быть орудием в чьих-то руках.

«Быть чьей-то куклой-марионеткой — мне это совсем неинтересно. В чем смысл, в чем кайф? Зачем мне это делать? Я просто не понимаю», — рассуждал он.

После двух лет президентского срока Зеленского следует констатировать, что при новой власти олигархи продолжают наращивать свое богатство. Только если поначалу в фаворе был Игорь Коломойский, который вернул утраченное в сравнении со временами Порошенко, то с начала 2020 г. первые позиции в государстве занял Ринат Ахметов, сумевший назначить своего менеджера — Дениса Шмыгаля — на должность премьер-министра. Более того, донецкий олигарх укрепил свое монопольное положение в энергетическом секторе страны и увеличил состояние в три раза. А вот Коломойский сейчас максимально ослаблен под нажимом «демократов» из Вашингтона.

Интересно, что в ходе пресс-марафона президент анонсировал принятие закона «О деолигархизации СМИ», чтобы их владельцы не влияли на редакционную политику. В тот момент Зеленский не допускал и мысли о вмешательстве в деятельность СМИ, отмечая, что все должно быть строго в соответствии с законом. А разбираться с возможными нарушениями должны соответствующие органы, вроде Нацсовета по телерадиовещанию и судов. Это полностью контрастирует с нынешними подходами Банковой, когда неугодные телеканалы закрываются на основе такого сомнительного правового механизма, как санкции СНБО. Кроме того, сейчас на пороге принятие закона «О медиа», который предоставит власти неограниченные возможности по расправе со СМИ, не укладывающимися в господствующий ныне дискурс.

Переход к информационной закрытости и копированию Порошенко

После назначения главой Офиса президента Андрея Ермака имидж Зеленского пережил трансформацию. Из открытого человека, готового к диалогу, он превратился в типичного чиновника и все более стал напоминать Петра Порошенко. Информационная политика стала гораздо более закрытой, ее стали называть купанием главы государства в «теплых ваннах», поскольку к нему стали допускать лишь узкий круг журналистов, задающих исключительно заранее согласованные вопросы. Жесты и мимика гаранта Конституции стали более скрытными, и он перестал шутить.

Такая линия Зеленского не замедлила сказаться на общении со СМИ, возник дефицит коммуникации, что не могло не отобразиться на рейтинге поддержки граждан, который стал падать. В частности, уже на пресс-конференцию, посвященную годовщине президентской каденции, из 200 журналистов, подавших заявки, отобрали лишь несколько десятков.

Глава государства не сказал ничего такого, что могло бы вызвать резонанс. Показательно пренебрежительное отношение Зеленского к языковой проблеме и правам русскоязычных граждан. Владимир Зеленский: кто он © пресс-служба президента Украины

«Вопрос языка в Украине — не стоит, это очень искусственный вопрос. Справедливость должна быть для всех: как для украиноязычных, так и для меньшинств. Должны защищать права меньшинств, но все должны знать родной язык, и это нормально», — заявил он.

То есть русскоязычных граждан власть не ставит ни во что, а ревизию драконовского «языкового» закона, наказывающего штрафами за неиспользование государственного языка в сфере обслуживания, торговли и др., было решено не проводить. Хотя ранее Зеленский обязался пересмотреть и подкорректировать это позорное наследие эпохи Порошенко.

Немаловажно, что в свете пандемии коронавируса была признана ошибочной медицинская реформа Супрун, направленная на максимальное сокращение больниц и врачей.

«Каждое новое правительство приходит и говорит, что что-то сделает, а раньше было плохо. Сделали "первичку", там все довольны, но COVID-19 показал, что реформы не получилось. Были сделаны нормальные вещи, но мы оказались "голыми" перед таким вызовом», — сказал Зеленский.

Правда, состояние медицины оставляет желать лучшего, а борьба с коронавирусной инфекцией продемонстрировала глубину того провала, в котором оказалась Украина.

Зеленский в очередной раз обещал, что при нем не будет никакого кумовства, продажи должностей, а назначать в государственный аппарат собирался «исключительно чистых людей». Впрочем, уже тогда это отдавало лицемерием, поскольку по сети гуляла аудиозапись, на которой брат Ермака в открытую занимается торговлей должностями.

Правоохранительные органы не обратили внимания на данную ситуацию, что свидетельствует о нежелании власти разорвать порочный круг. Значительная часть коррупционеров, злоупотреблявших властью и служебным положением, находятся на свободе и не опасаются уголовного преследования. Ни один фигурант резонансных уголовных дел о расхищении госбюджета (вроде «дела Свинарчуков») не понес наказания.

Триумф концепции «теплой ванны» для президента

Очередная пресс-конференция президента станет триумфом информационных фантомов. По слухам, на нее снова пустят узкий круг журналистов, а большинство вопросов согласуют ОП.

Ярчайший пример «теплой ванны» — визит Зеленского в Херсонскую область перед майскими праздниками, где он одаривал украинских военных новыми средствами связи, полученными из США. Журналистов местных СМИ, которые стремились пообщаться с президентом, просто не допустила к нему охрана. Причем Зеленский видел действия своей охраны, видел и прессу, которая хотела задать ему вопросы, интересовавшие жителей Херсонщины, но сделал вид, что так и надо. Херсонские СМИ даже объявили президенту бойкот, публикуя вместо новостей о его визите в регион зеленые квадраты.

Сейчас политтехнологи Банковой запускают волну «джинсы» о достижениях ОП и Зеленского по СМИ и социальным сетям:

— успехи президента в вопросе достижения мира на Донбассе,

— турборежим Рады по принятию законов для получения очередного транша МВФ,

— прибытие вакцины Pfizer и позитивная динамика на снижение заболеваемости COVID-19,

— частичная перезагрузка Кабмина,

— декларативные соглашения с западными «партнерами» по продвижению евроинтеграции,

— диджитализация сел, школ и дедушек с бабушками,

— борьба с «пятой колонной» Кремля, деолигархизация, усилия по восстановлению социальной справедливости.

Офису президента совершенно неважно, что часть этих так называемых достижений являются выдуманными, а другие идут во вред интересам Украины и нарушают предвыборные обещания главы государства. Зеленский, как хороший актер, с помощью своей команды формирует иллюзию, что в стране все хорошо. Создается впечатление, что он даже действительно верит в эту реальность. Но все больше украинцев разочаровываются в президенте, поскольку отдавали за него голос в надежде на изменение страны к лучшему. Но, похоже, он не сумел оправдать их надежд.