Зачистки олигархов на Украине начались странно. Сначала в зал суда привлекли лидера оппозиционной ОПЗЖ, Виктора Медведчука. Привлекли, чтобы выяснилось: никаких доказательств «государственной измены», тем более «нарушения обычаев войны» у обвинения нет

Алексей Якубин: Зеленский считает, что поделил олигархов на правильных и неправильных © Facebook, Алексей Якубин

А во вторник, 18 мая, украинские СМИ разнесли на всю планету сенсацию — обыск у мэра Киева Виталия Кличко. Это было логично и похоже на правду, ибо накануне городской голова публично возмущался прессингом властей на него лично, его людей и его партию. Неделю назад обыски прошли у главы исполкома партии УДАР и одного из «консильери» Виталия Владимировича — Артура Палатного.

Но информационный дым улетел в трубу: правоохранители пришли в гости не к Кличко, а к его соседям снизу. Драматургичной была встреча киевского мэра и правоохранителей: чиновник прямо с пробежки на лестничной площадке поясняет, что в квартире живут «бедные люди», а силовик выражает знаменитому экс-боксеру свое уважение. Это было настолько не похоже на «зачистку» Кличко, что критики президента Зеленского получили новый повод вылить на «Слуг народа» очередную порцию помоев за очередную неталантливую имитацию бурной политической деятельности.

Злоключения Кличко

Виталий Владимирович, что бы о нем ни говорили, как бы юмористически он ни выглядел говорящим, — человек все же неглупый и практический. Он ни разу не поверил в случайную встречу на лестничной площадке с силовиками, как и в их легенду о том, что целью были его соседи.

«Камера, установленная на моем этаже, зафиксировала, что эти люди поднимались на мой этаж и звонили и стучали в дверь моей квартиры. Ошибка? Я не думаю! Беспрецедентное давление на городскую власть продолжается, такого не было даже во времена Януковича. И за такие незаконные действия и режиссерам, и исполнителям придется отвечать по закону!» — написал мэр-спортсмен в своих социальных пабликах. И в чем-то был прав.

Телеграмм-канал «Уши Кличко», который является эталонным подтверждением наличия у мэра могущественных врагов, еще до выхода его поста заранее парировал: «Кличко подтвердил, что СБУ пыталась зайти в его квартиру, но потом планы сменились. Сейчас мэр будет рассказывать, что его боятся и на него ничего нет».

И это тоже правда. Будучи опытным боксером международного уровня по версии WBO, WBС и EBU, Кличко знает свое дело: когда уклониться, когда атаковать, а когда и превентивно войти в клинч. Буквально в понедельник было опубликовано его видеообращение, в котором он обвинил власти в давлении на себя и свою команду.

Царев объяснил зачистку олигархов на Украине — видео © кадр из видео Украина.ру Арсена Авакова. И если это так, то крайне сатирически выглядит предупреждение, которым пригрозил врагам Виталий Владимирович. «Вы сейчас проворачиваете ту же схему, что делал Янукович с Черновецким. Ибо «креативные» юристы этой спецоперации — те же. Но учтите: я вам — не Черновецкий!»

Януковича Кличко поминал «незлым тихим словом» и в сегодняшней реакции на приход силовиков к его соседям по подъезду. За что киевский мэр так не любит четвертого президента Украины, совсем непонятно. При Януковиче Кличко пользовался всеобщим почетом и уважением, был депутатом и оппозиционером. В его бизнес никто не лез, сам он вальсировал, нежно держа за талию того самого Леонида Черновецкого, которого киевляне шутливо называли «Лёня-космос». И даже тогда, когда Кличко свозил в центр Киева титушек-бандитов из региональных спортклубов (первая жертва «евромайдана» — Михаил Жизневский — член организации «Молодежь Кличко») и отдавал им приказы захватывать административные здания, никто к нему с обысками и тем более арестами не приходил и близко.

Ответ на эти загадки не прост, а очень прост. За Кличко стоит группа бывшего (при Януковиче) руководителя Администрации президента Левочкина, а он в тесных связях с Порошенко, но «Европейская солидарность» использует ситуацию, чтобы войти в полноценный союз с Кличко и получить свой профит за поддержку. Последний вопрос: какова роль Зеленского? Ответ: никакой роли президент не играет. Это им играют куда более талантливые режиссеры, которых тоже упоминал опытный Кличко.

Дело Медведчука

Политик Олег Царев и не только он, утверждают, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена в компании одиозной «кондитерши евромайдана» Виктории Нуланд был совсем не для того, о чем все подумали. Не ради заверений в вечной дружбе и поддержке десант такого уровня высадился в Киеве, а самые дорогие американские беспилотные разведчики чуть не ежедневно утюжат небо в опасной близости от границ российского Крыма и ДНР-ЛНР. Вполне логичные и справедливые слухи доносят до общественности, что Госдеп, в котором теперь властвуют демократы, поставил Владимиру Зеленскому ультиматум: отрезать олигархов от влияния через СМИ и зачистить пророссийское политическое поле.

И снова звучала фамилия «Левочкин», которого даже пророссийская часть населения Украины открыто обвиняет в том, что заказчиком Евромайдана был именно он, и он же организовал 30 ноября 2013-го силовой снос палаток на Майдане под непонятно как оказавшиеся там в два ночи камеры телеканала «Интер». Слухами земля полнится и о связи Сергея Владимировича с «делом Медведчука». Самые разные источники сообщали о том, что в день закрытия трех телеканалов («NewsOne», «ZIK» и «112 Украина»), принадлежавших партнеру Виктора Владимировича Тарасу Козаку, в офисе Левочкина «открывали шампанское».

Он же объективно является прямым выгодополучателем от нынешних преследований Медведчука, в том числе в судебном порядке. В самом начале вам напомнили общую канву судебных злоключений, которые показывают крайне неуверенную позицию обвинения и более чем прочное положение защиты. Это дело обречено развалиться. Адвокаты Виктора Медведчука уже подали во вторник апелляцию на решение Печерского суда о домашнем аресте клиента. Медведчук и сам очень опытный адвокат. А спикером выступает депутат от ОПЗЖ и бывший первый зам. генпрокурора и секретаря СНБО Ренат Кузьмин.

Другой вопрос, что суд не самоцель для врагов ОПЗЖ и лично Медведчука. Меньше всего отношение к гонениям на него имеют украинские националисты, которые и сами марионетки олигархов. Враги Виктора Владимировича — его бывшие соратники, которые очень хорошо знают, что делают. Все, что происходит, ни разу не «зачистки олигархов», провозглашенные Зеленским. Это внутривидовая борьба самих олигархов. Олигархи составляют единое целое с украинским государством, так что никакой «зачистки» заведомо не получится. А если гипотетически сломать их через колено, рухнет Украина, у которой олигархи являются несущей конструкцией, поскольку срослись с основой экономики.

Не Зеленский, который и сам «Буратино», выструганный олигархами, а сами персоналии ответственны за любой инфоповод, происходящий на Украине. Связки Коломойский-Богомолов, Ахметов-Новинский, Порошенко-аграрные олигархи, Тигипко-Хорошковский, а также условные «одиночки» Пинчук, Жеваго, Фирташ, Еремеев и другие являются истинной Украиной, свободной от иллюзий.

Олигархическая Украина и Зе

Уволенный председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев — человек опытный и информированный. По его мнению, незадачливые «воры в законе», подпавшие под санкции СНБО, введенные Зеленским, подменили санкции против облгазов Дмитрия Фирташа, за которого выступают Левочкин и Хорошковский. Именно поэтому на заседании СНБО, которое должно было объявить санкции Фирташу, застрявшему на много лет в Вене из-за требования США его экстрадиции, объявили их… «ворами в законе». По мнению Коболева, Фирташ временно является «любимой женой» Владимира Зеленского благодаря протекции тандема Левочкин-Хорошковский.

О бывшем главе СБУ, экс-медиамагнате Валерии Хорошковском все забыли, а он есть и все так же, как раньше, вхож в кабинет президента Украины. У Хорошковского с Сергеем Левочкиным был общий бизнес, который чуть не стоил тюремного заключения неопытному главе СБУ Ивану Баканову. Но и с австрийским «сидельцем» Фирташем у Хорошковского и Левочкина тесные коммерческие взаимоотношения. Хорошковский продал «Интер» Левочкину с Фирташем в 2013 году, через год после того, как команда «Студии Квартал-95» ушла с этого канала на канал Игоря Коломойского «1+1». Коболев обижен и субъективен. Но именно в силу этого он сейчас режет «правду-матку».

Александр Охрименко: Украинские олигархи разорят любую транснациональную корпорацию © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

И вдруг концепция поменялась — никакого Фирташа, облгазов и санкций по ним. Как чертики из табакерки, вскочили в повестку дня «пятьсот плюс» воров в законе, против которых и ввели санкции на заседании СНБО. Никто не понял, кто эти люди, почему вдруг и что это вообще было. Офис президента Зе не случайно раскидывает в темниках формулировку «500+» и не называет «воров в законе» пофамильно. Просто это чистой воды мухлеж и шулерство. Подобный вопрос вообще не должен был обсуждаться 14 мая. Поэтому никакого списка «500+» и близко не было. А как он мог бы быть, если статус «вор в законе» даже в воровской среде крайне зыбок и не является одинаково понимаемым? Те, кто купил «корону», так называемые «апельсиновые воры», настоящими «законниками» не признаются, и вообще «вор в законе» у разных группировок имеет разные версии. Вводили санкции против приблизительного числа лиц, которые есть в базе Нацполиции и на российском ресурсе «Прайм Крайм» в разделе «Украина». При ближайшем рассмотрении оказалось, что часть фамилий неактуальна: убиты, умерли, сидят, раскоронованы и так далее. Решение СНБО — чушь.

Настоящие «воры в законе» те, кто проделывает подобный кунштюк со своей выборной властью.