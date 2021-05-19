Старинную шпундру современные украинцы уже, к сожалению, едва помнят – сведения об этом блюде из свекольного кваса и свинины остались только в произведениях классиков

Рецептура шпундры восходит к тем временам, когда на Украине еще даже не знали вкуса картофеля. Это незамысловатое и сытное блюдо ели герои «Энеиды» Ивана Котляревского: «Был борщ до шпундров с буряками».

Многие считают, что шпундру несправедливо забыли, но понять, почему современные украинцы готовят ее нечасто, можно: свекольный квас, в котором тушится свинина, необходимо настаивать в течение трех дней.

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Для приготовления свекольного кваса вам понадобятся:

- свекла — 1 кг

- вода — 1 литр

- сахар — 3 ст. ложки

- черствый ржаной хлеб — 3 ломтика.

Для шпундры:

- свинина — 500 грамм

- свекла — 5 штук

- лук — 3 штуки

- топленое масло — 2 ст. ложки

- свекольный квас — 1 стакан.

За три дня до приготовления шпундры приготовьте свекольный квас: свеклу порежьте на ломтики, добавьте сахар и хлеб, залейте все это кипяченой водой. Банку с жидкостью накройте салфеткой и оставьте при комнатной температуре на три дня, пока квас не забродит. При необходимости снимайте образовавшуюся на поверхности пену. Когда она перестанет появляться, квас готов.

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Обжарьте нарезанный лук на сковородке до золотистого цвета, добавьте мясо. Переложите обжаренное мясо с луком в кастрюлю, добавьте нарезанную кусочками свеклу.

Залейте мясо с овощами свекольным квасом и тушите до готовности 30 минут.

Приятного аппетита!