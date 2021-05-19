Рецептура шпундры восходит к тем временам, когда на Украине еще даже не знали вкуса картофеля. Это незамысловатое и сытное блюдо ели герои «Энеиды» Ивана Котляревского: «Был борщ до шпундров с буряками».
Многие считают, что шпундру несправедливо забыли, но понять, почему современные украинцы готовят ее нечасто, можно: свекольный квас, в котором тушится свинина, необходимо настаивать в течение трех дней.
Правда, есть и плюсы: заготовленный квас можно использовать для приготовления борща, холодника, а также пить в жаркие дни.
Для приготовления свекольного кваса вам понадобятся:
- свекла — 1 кг
- вода — 1 литр
- сахар — 3 ст. ложки
- черствый ржаной хлеб — 3 ломтика.
Для шпундры:
- свинина — 500 грамм
- свекла — 5 штук
- лук — 3 штуки
- топленое масло — 2 ст. ложки
- свекольный квас — 1 стакан.
За три дня до приготовления шпундры приготовьте свекольный квас: свеклу порежьте на ломтики, добавьте сахар и хлеб, залейте все это кипяченой водой. Банку с жидкостью накройте салфеткой и оставьте при комнатной температуре на три дня, пока квас не забродит. При необходимости снимайте образовавшуюся на поверхности пену. Когда она перестанет появляться, квас готов.
Свинину нарежьте небольшими кусочками, обваляйте в муке.
Обжарьте нарезанный лук на сковородке до золотистого цвета, добавьте мясо. Переложите обжаренное мясо с луком в кастрюлю, добавьте нарезанную кусочками свеклу.
Залейте мясо с овощами свекольным квасом и тушите до готовности 30 минут.
Приятного аппетита!