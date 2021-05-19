В конце октября нынешнего года состоятся выборы мэра Харькова, второго по величине украинского города и первой столицы Советской Украины. Город известен своими преимущественно пророссийскими настроениями, но в то же время это и вотчина главы МВД Арсена Авакова, и база неонацистов из «Азова» и «Нацкорпуса», поэтому битва за Харьков будет серьёзной

Избранный в прошлом году Геннадий Кернес, как известно, скончался в немецкой больнице «Шарите». Учитывая его популярность среди харьковчан, основные претенденты на его кресло будут всячески эксплуатировать его имя, называя себя продолжателями его дела. Предвыборная кампания уже по факту идёт. «Слуги народа» оказались здесь в сложной ситуации: у них нет своего кандидата, который смог бы выйти хоть на сколько-нибудь приличный результат, поэтому они, похоже, намерены договариваться с победителем.

Основная борьба разворачивается между лидерами симпатий избирателей Михаилом Добкиным, бывшим мэром Харькова (2006-2010), и Игорем Тереховым, и.о. мэра Харькова, ранее — первым заместителем Кернеса, работавшим с Арсеном Аваковым. Оба кандидата называют себя преемниками Кернеса и апеллируют к памяти о нём.

Депутат харьковского горсовета Дмитрий Булах говорил, что Терехов ещё при жизни Кернеса начал заводить в команду «Блока Кернеса» людей Авакова, включая бывшего депутата от «Народного фронта» и бизнес-партнёра главы МВД Игоря Котвицкого.

«Терехов завёл в первый десяток списка людей Котвицкого—Авакова. Из-за изменения списка были конфликты. Кернес хотел обновить команду. И пообещал молодым людям там места. А когда Кернес заболел, Терехов поставил всех старых», — говорил депутат.

Бизнес-партнёр Арсена Авакова и Терехова бизнесмен Павел Фукс утверждал недавно в интервью, что главе МВД очень важно не допустить в Харькове к власти пророссийских политиков. «У Авакова больная тема — это Харьков, приграничный город. Там нельзя допустить ОПЗЖ и иные пророссийские партии и организации. Регион действительно сложный, потому что в двухстах километрах линия разделения, а рядом Россия», — говорил Фукс. С Тереховым также сотрудничает бизнесмен Александр Ярославский, развивая с харьковской администрацией проекты по строительству новых трамваев и поддержке футбольного клуба «Металлист».

Telegram-канал «Шептун» утверждает, что Офис президента при отсутствии своих проходных кандидатов сделал ставку на Терехова. «Офис президента вцепился в этого кандидата и вливает в него огромные бюджеты. Дело в том, что Терехов удобен как ОП, так и Авакову. По мнению функционеров, остальные кандидаты слишком пророссийские», — пишет «Шептун». Параллельно авторы канала отмечают, что в Офисе президента прекрасно сознают, что харьковчане не проголосуют за кандидата, выступающего против празднования Дня Победы, поэтому дали ему добро на проведение соответствующих мероприятий 9 Мая. Есть ли жизнь после Гены? Харьков в новых условиях выживания © commons.wikimedia.org, Serg120967

Социологическая служба Socis в конце апреля показывала, что лидирует в гонке Игорь Терехов. За него намерены отдать голоса 31,1% избирателей. За Добкина — 21,9%. Далее следуют Юлия Светличная (14,9%) и Евгений Мураев (11%). Однако голосовать намерены лишь 54% харьковчан, ещё 17,3% с выбором не определились, 2% намерены испортить бюллетень. Следует отметить, что службой Socis руководит политтехнолог Петра Порошенко Игорь Грынив, и результаты её исследований нередко бывают некорректными.

«Группа SOCIS последние лет десять обслуживает исключительно Петра Порошенко и его политсилы. По сути это партийная социологическая служба "Европейской солидарности". Похоже, Пётр Алексеевич и его ЕС по полной включились в выборы в Харькове на стороне временного и.о. мэра», — прокомментировал результаты опроса Михаил Добкин. Ещё в марте Добкин был лидером гонки, набирая 35%, по данным опроса «Украинской социологической платформы».

По сообщениям ряда украинских СМИ, в штабе Добкина якобы решили расширить электоральную нишу за счёт заигрывания с националистами, которые последние годы играют важную роль в украинской политике, несмотря на минимальную поддержку в народе. На одном из недавних телеэфиров Добкин якобы потребовал освободить радикального националиста Андрея Антоненко — Рифмастера. Следствие обвиняет Антоненко в том, что тот, увлёкшись ультранационалистическими идеями, решил создать преступную группу и в её составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета. Сам Добкин называет это «чёрным пиаром» своего основного конкурента Терехова, напоминая, что ещё в конце апреля «Нацкорпус» требовал от Терехова лишить Добкина звания почётного харьковчанина. Иными словами, в ходе предвыборной кампании радикальных националистов пинают, как мяч, конкуренты выборов, опасаясь дискредитирующей поддержки с их стороны.

Украинский политолог Сергей Белашко объяснял господствующие в городе пророссийские настроения близостью границы и возможностью сравнения уровня жизни по обе стороны. «Рядом российский Белгород, валовый внутренний продукт которого в советское время был в два раза или даже более ниже, чем в Харькове, а сейчас он в два раза выше. Вот как бы и всё, в четыре раза изменилось соотношение, и всем понятно, где богатый сосед», — говорит политолог.

Вслед за этим, как пишет одесский журналист Юрий Ткачёв, «Нацкорпус» обвинил кандидата в мэры Харькова Терехова в том, что тот проводит антиукраинскую политику, «продолжает дело Кернеса» и является «угрозой для Украины». А его основной конкурент Добкин, наоборот, хороший парень, ищет союзников среди националистов и пытается договориться о сотрудничестве с Порошенко и Зеленским, но, мол, к сожалению, не имеет шансов на победу. «Старый как мир приём: нанимаем националистов, чтобы те тебя говнили, в надежде на симпатии "ватного" электората. А самое печальное, что это работает», — комментирует Ткачёв.

В то же время Telegram-канал «Харьков. Бои без правил» считает, что «Нацкорпус» работает именно на Терехова. «Сам лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий дал интервью сайту Петра Порошенко "Буквы". И сказал, что Игорь Терехов типа единственный реальный кандидат в мэры. Билецкий, конечно, поверхностно покритиковал Терехова, но главный посыл в том, что Терехов победит. И посыл этот рассчитан на электорат Кернеса, поддержки которого Терехов лишается… Наблюдаем факт: "Нацкорпус" и структуры Порошенко изо всех сил стараются вытянуть Терехова. И уже даже сильно не скрывают этого. Что означает только одно: реальный рейтинг Терехова очень плох», — сообщает «Харьков. Бои без правил». Сотни автомобилей с флагами Победы заполонили Харьков - видео © кадр из видео Украина.ру

Иными словами, в целом роль украинских националистов и неонацистов в Харькове — действовать по принципу «метода от противного»: кого они поддерживают, тот проиграл. По этой же причине решил не участвовать в выборах мэра и бывший лидер «Голоса» шоумен Сергей Притула, хотя Харьков ещё увешан его предвыборными плакатами.

Как пишет Telegram-канал «Сплетница», сейчас «на выборах в Харькове идёт борьба за центристский электорат, который ненавидит радикалов». Настроения в Харькове не настолько сильно изменились с 2014 года, когда харьковчане захватывали областную администрацию. Украинские националисты в городе укоренились лишь в нескольких точках, воспринимая остальное окружение достаточно враждебно. Политтехнологи основных кандидатов прекрасно знают о господствующих настроениях и потому заигрывают с пророссийскими или просоветскими настроениями большинства, используя националистов в качестве пугала в борьбе с конкурентами.