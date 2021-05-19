Это блюдо очень напоминает привычный на постсоветском пространстве хворост. Отличается он гораздо большим содержанием яиц, меньшим содержанием сахара, а также тем, что помнящие традиции украинские хозяйки готовят его исключительно на смальце.
Но в целом блюда похожи, даже по внешнему виду: вергуны также закручивают, обжаривают, а затем присыпают сахарной пудрой.
Считается, что вергуны были заимствованы из тюркской кухни в XVI веке. Стоит отметить, что у блюда есть несколько региональных разновидностей: вергуны киевские, львовские, субботивские, конотопские, волынские и другие. Отличаются они разными пропорциями яиц, масла, молока и сахара. Также иногда вергуны делаются на кефире.
Чтобы приготовить киевские вергуны, вам потребуется:
- пшеничная мука — 2,5 стакана
- яйца — 3 штуки
- сливочное масло — 2 ст. ложки
- молоко — 3 ст. ложки
- сахар — 3 ст. ложки
- ром/водка/коньяк — ½ ст. ложки
- вода — ¼ стакана
- смалец — 750-1000 грамм.
Разотрите яйца с сахаром. Добавьте в массу масло, молоко, ром, коньяк или водку, а затем постепенно всыпайте в нее муку, замешивая крутое тесто.
Постепенно добавляйте воду.
Разогрейте смалец в низкой и широкой кастрюле, чтобы вергуны плавали в ней свободно. Сформируйте вергуны по типу хвороста: раскатайте тесто, нарежьте ромбами, сделайте прорезь посередине и проденьте в нее один уголок.
Затем погрузите их в кипящий смалец и обжарьте 1-2 минуты до золотистого цвета. Готовые вергуны выложите на блюдо и присыпьте сахарной пудрой.
Приятного аппетита!