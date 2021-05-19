Когда к украинской хозяйке приходят гости, а к чаю у нее ничего нашлось, она готовит вергуны. Эта вкусная и горячая выпечка не требует особых хлопот и может быть приготовлена из того, что уже есть в холодильнике

Это блюдо очень напоминает привычный на постсоветском пространстве хворост. Отличается он гораздо большим содержанием яиц, меньшим содержанием сахара, а также тем, что помнящие традиции украинские хозяйки готовят его исключительно на смальце.

Но в целом блюда похожи, даже по внешнему виду: вергуны также закручивают, обжаривают, а затем присыпают сахарной пудрой.

Украинская кухня: рецепт освежающего холодника © Фото: Повар.ру

Чтобы приготовить киевские вергуны, вам потребуется:

- пшеничная мука — 2,5 стакана

- яйца — 3 штуки

- сливочное масло — 2 ст. ложки

- молоко — 3 ст. ложки

- сахар — 3 ст. ложки

- ром/водка/коньяк — ½ ст. ложки

- вода — ¼ стакана

- смалец — 750-1000 грамм.

Разотрите яйца с сахаром. Добавьте в массу масло, молоко, ром, коньяк или водку, а затем постепенно всыпайте в нее муку, замешивая крутое тесто.

Постепенно добавляйте воду.

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Затем погрузите их в кипящий смалец и обжарьте 1-2 минуты до золотистого цвета. Готовые вергуны выложите на блюдо и присыпьте сахарной пудрой.

Приятного аппетита!