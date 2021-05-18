Спустя два года после инаугурации президенту Украины Владимиру Зеленскому похвастаться особо нечем. Объем долгов украинцев за услуги жилищно-коммунального хозяйства растет, а в целом социально-экономические показатели страны хуже, чем были при Петре Порошенко

20 мая 2019 года состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Во время церемонии он произнес эффектную речь и дал множество обещаний гражданам Украины.

«Теперь я против Зеленского»

Правовед и общественный деятель, депутат трёх созывов Верховной Рады Виталий Журавский напомнил, что на президентских выборах украинцы проголосовали за Зеленского, потому что не хотели больше видеть режим Порошенко. Но Зеленский ожиданий своих избирателей не оправдал.

«Я не за Порошенко и всегда был против него. А теперь уже и против Зеленского», — заявил Журавский в эфире «Первого Независимого».

И пояснил: украинцам вполне можно облегчить жизнь, а саму Украину сделать процветающей страной, для этого всё есть, кроме желания власть имущих.

«Например, топливо… Очень легко установить цену за один куб газа 2.50 — 3.50 гривен, в этих границах. Это очень просто. "Укргаздобыча" даёт в среднем за все эти годы, с 2014 года, примерно 18-19 млрд кубометров газа», — сказал Журавский, добавив, что пятнадцати миллиардов кубометров газа вполне достаточно для украинцев. Тарифы на электроэнергию для украинцев должны вырасти вдвое — Минэнерго © reform.energy

«"Укргаздобыча" — наша компания, и можно этот газ отпускать именно по этой цене. Хотел бы напомнить, что тот режим, против которого выступал Порошенко, а сейчас выступает Зеленский, — режим Януковича — (тогда) один куб газа был 72 копейки. А сейчас 10-15 гривен за один куб», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что такая цена газа влияет на цену выпускаемой в стране продукции, на цену товаров первой необходимости — поэтому-то цены на всё и растут.

«Растёт цена на электроэнергию, на тёплую воду, на отопление. И конечно, вместо конца эпохи бедности мы начали эпоху тотальной нищеты», — отметил Журавский.

Он добавил, что при этом, по официальным данным, за прошлый 2020 год сто самых богатых украинцев стали богаче на 42% (в долларовом выражении это 44,5 млрд долларов), тогда как две трети населения Украины живут за чертой бедности — «то есть тратят в день меньше пяти долларов».

«Конечно, мы этому не можем аплодировать», — констатировал политик.

«Бежать им будет некуда»

Стоит напомнить, что Зеленский перед выборами обещал снизить тарифы вдвое. Однако тарифы только растут, растут и долги украинцев за жилищно-коммунальные услуги. Против должников могут быть применены различные ограничительные меры — например, могут заблокировать банковские счета, изъять имущество, ограничить выезд за границу. При этом, как отмечает адвокат Наталья Гнатуш, коммунальные предприятия могут прекратить предоставление услуг должникам еще в досудебном порядке. Марунич: Власти Украины игнорируют нарастающие долги за ЖКХ © РИА Новости, Нина Зотина

Комментируя ситуацию в эфире «Первого Независимого», актриса Снежана Егорова отметила, что страна оказалась на грани социального взрыва: многие «не могут платить по этим тарифам, потому что они столько не зарабатывают». По её мнению, когда людям начнут «обрезать провода», их терпение лопнет, они «выйдут с топорами и с кухонными ножами… на большую дорогу».

По словам Егоровой, депутаты Рады, которые «принимают такие глупые законы по указанию тех, кто нас грабит… они не осознают, что бежать им будет некуда».

«По логике этой хунты»

Виталий Журавский добавил, что на фоне обнищания граждан в стране «идёт тотальное наступление на оппозицию, устанавливается диктатура Зеленского». Он подчеркнул, что в нынешней Украине «судебную ветвь власти полностью заменила пиар-кампания», что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) «без суда и следствия назначает людей виновными, лишает журналистов работы, ликвидирует лицензии наипопулярнейших каналов ZIK, NewsOne, "112", преследует бизнесменов…».

Конституционный суд, который мог бы «поломать» все эти незаконные решения СНБО, заблокирован.

«Разве мы за такого Зеленского голосовали?» — задал Журавский риторический вопрос.

Он напомнил, что есть статья 15-я Конституции Украины, согласно которой жизнь общества основывается на разнообразии — идеологическом, политическом и экономическом, и государство гарантирует свободу политической жизни. Игорь Лесев: Медведчук, системно ориентированный на Россию, оказался беззащитной жертвой © Facebook, Игорь Лесев

«Расправа над Медведчуком, одним из лидеров оппозиции, — это расправа над человеком, который не поддерживает политический курс власти. А его не поддерживает около 80%, и я, Виталий Журавский. Так таких людей надо тогда сажать в тюрьму, выходит по логике этой хунты», — заявил политик.

Напомним, 13 мая Печерский суд Киева заключил под круглосуточный домашний арест главу политсовета ОПЗЖ и главу крупнейшей оппозиционной фракции в парламенте Виктора Медведчука. Его и депутата Рады от ОПЗЖ Тараса Козака подозревают в госизмене и в нарушении обычаев войны.

17 мая ОПЗЖ обратилась к лидерам стран — членов ЕС и Совета Европы, включая Россию, руководителям влиятельных международных организаций и послам G7 с заявлением о политической ситуации в Украине. Сообщая об этом, депутат Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявил, что эта ситуация «давно вышла из правового поля и превратилась в массовую политическую травлю инакомыслия».