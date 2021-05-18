Украинский парламент воспет в стихах, поговорках, пьесах (в том числе матерных) и народных проклятиях. Издание Украина.ру решило посвятить Верховной Раде рецепт. Стараниями нардепов мясо всё реже попадает в рацион украинцев, поэтому сложно посвятить Раде что-то, кроме салата

Пищевая терминология нет-нет, да и используется в политике. Достаточно вспомнить, например, Германию.

В этой стране правящую коалицию на общенациональном и региональном уровнях часто называют по флагу страны, цветам которого соответствуют партийные цвета участников коалиции. Так, коалиция ХДС/ХСС (партийный цвет — чёрный), Свободной демократической партии (жёлтый) и Партии зелёных получила название Ямайской. Впервые такая коалиция была создана в федеральной земле Саар в 2009 году. Украинская кухня: готовим любимую казаками гречневую соломаху © Скриншот из видео Телеканала ДОМ

Коалиция ХДС/ХСС, Социалистов (партийный цвет — красный) и «зелёных» получила название Кенийской или Афганской.

Но есть в Германии и продуктовая коалиция — Паприка. Так называют объединение «зелёных», социалистов и «Пиратской партии» (партийный цвет — оранжевый). Такая коалиция правила в городе Билефельд с 2014 по 2021 год и в 2015 году в Кёльне.

Верховная Рада ничем не хуже немецкого местного самоуправления. Правда, пока там правит монобольшинство. А это значит, что Раду можно заявить «зелёной». Но что за салат из одного ингредиента?

Скороспелые ребята

Скороспелые огурцы созревают менее чем за 45 дней. Это именно тот срок, который понадобился большинству членов «Слуги народа», чтобы осознать свою сопричастность к этой политической силе.

Как и огурцы, некоторые «слуги народа» подчас «горчат» — попадают в неприятные скандалы, отражающиеся на имидже политсилы. Подчас с особо «горькими» народными депутатами приходится расставаться.

Как у многих сортов огурцов отсутствует ярко выраженный вкус, так и у многих «слуг народа» отсутствует ярко выраженное собственное мнение и даже идеология. Сегодня они либертарианцы, завтра — уже либералы с лёгким налётом национализма. В общем, ни то, ни сё.

Огурец — однолетнее травянистое растение. И действительно, «жесткая диктатура» монобольшинства продержалась около года. Теперь же Офис президента контролирует фракцию с трудом. И по многим вопросам ему приходится договариваться с другими политсилами.

Вечный №2

«Родословное древо… у Вишен, родословное у Черешни.

Почему же я древом не вышел? Почему я ничем не утешен?

Родословное древо у Сливы, родословное у Лимона.

От чего я такой несчастливый? Где моя поднебесная крона?» — жаловался в советском фильме «Чиполлино» синьор Помидор.

Злой рок преследует Юлию Тимошенко — одного из самых опытных и мощных украинских политиков. Каждый раз, когда президентское кресло оказывается на уровне протянутой руки, она его упускает.

Партийные цвета её партии «Батьківщина» — белый и красный. И есть соблазн, вспомнив высказывание председателя Мао о Хрущёве, в виде символа этой политсилы «делегировать» в салат редис. Но сама судьба Тимошенко, да и её поведение как нельзя лучше напоминают персонажа сказки Родари — яркого популиста и слугу, зачастую прикрывающегося волей хозяев для обстряпывания своих дел.

Да и на схеме парламента, что на сайте Верховной Рады, что в Википедии, тимошенковцы представлены красным.

Все оттенки синего или другой зелёный

Синий и его оттенки являются партийным цветом сразу нескольких политсил: «Оппозиционной платформы — За жизнь», «Европейской солидарности», депутатской группы «Доверие». Ещё один цвет, присутствующий на флагах этих политсил, — жёлтый. Что неудивительно: это цвета государственного флага Украины. Синий и жёлтый при смешивании дают зелёный. А это простор для творчества. Украинская кухня: рецепт освежающего холодника © Фото: Повар.ру

Название «базилик» происходит от греческого βασιλικόν φυτόν — царственное растение. Считалось, что это растение использовали для приготовления императорских духов.

Пётр Порошенко — лидер «Европейской солидарности» — все годы своего пребывания на президентском посту пытался стать единовластным правителем Украины. Это нашло отображение даже в пропаганде, которой пичкали пользователей украинских сегментов соцсетей «порохоботы» — сторонники Порошенко. Они назвали своего патрона «сивочолий гетьман» — «седовласый гетман».

При этом сам Порошенко любил красоваться в камуфляже. Да и о Византии при Порошенко вспоминали, наладив плодотворное сотрудничество с Константинопольским патриархатом.

В общем, зелёный базилик — именно то растение, которое может представить «Европейскую солидарность».

Значительную часть депутатской группы «Доверие» сформировали бывшие члены «Блока Петра Порошенко». А потому лучшего символа этой политсилы, чем петрушка, и не найти.

А вот «Оппозиционной платформе — За жизнь» больше соответствует такой овощ, как лук. Притом можно взять даже ялтинский лук. И дело тут не только в любви лидера политсовета партии Виктора Медведчука к отдыху в Ялте, в которой он отдыхал и после 2014 года, о чём честно всегда говорил журналистам.

Фиолетовый цвет получается при смешении красного и синего цветов. А красный — это ещё и цвет социалистов. И именно их представитель — Илья Кива — в своё время пополнил ряды ОПЗЖ, став одним из самых ярких членов этой политсилы. Айкидо по-зеленски. Как власть неожиданно помогла Медведчуку © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

И, словно лук, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» всё чаще вызывает слёзы от ярости и бессилия у президента Зеленского.

Иные оттенки Рады

Фиолетовый — партийный цвет депутатской группы «Партия «За будущее» (укр. — «За майбутнє»). Эту полситилу на Украине прозвали «За «Майбах», намекая на её связи с олигархами — прежде всего с Игорем Коломойским. Оттенок фиолетового — пурпурный — издревле связывали с богатством и влиянием. Пурпур называли царственным цветом. А потому фиолетовый базилик как нельзя лучше представит депутатскую группу, связанную с крупным капиталом.

А вот что касается партии «Голос», партийный цвет которой оранжевый, то здесь есть варианты. С одной стороны, в качестве символа представителей гордящейся своими замками и рыцарскими традициями Львовщины подошёл бы сыр «Рыцарь». Именно такой тёмно-жёлтый сыр выпускают в Шостке.

И, как шосткинская киноплёнка весьма своеобразно передавала цвета (от чего выли советские кинорежиссёры, пытаясь правдами и неправдами достать плёнку Kodak или другие западные плёнки), так и львовяне весьма специфично понимают и ретранслируют рыцарские ценности.

Но стараниями народных депутатов сыр, как и мясо, скоро станет деликатесом и редким гостем в украинских холодильниках. А потому его смело можно заменять на нерафинированное масло с крепким селянским душком. Тем более что за салат без заправки?

А вот внефракционные депутаты, которые составляют всего 4,5% от всего состава украинского парламента, на сайте Рады показаны перечным цветом. Молотый перец и чуть-чуть соли скрасят салат «Верховная Рада».

Но что же им закусывать?

Ответ однозначен: самогон. Тем более украинское правительство делает всё, чтобы жители страны вспомнили об этом напитке. Прощай, водка! Украину возвращают к самогоноварению © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

«Чистий, як сльоза», — говорят на Украине о хорошем самогоне.

Слёзы — вот что вызывает у украинцев Верховная Рада. Иногда это слёзы смеха, но чаще всего это слёзы от горя.

Тем, кому алкоголь противопоказан, остаётся запивать салат водой, хоть она на Украине в последнее время и дорожает. Но не так как чай, кофе, безалкогольные и слабоалкогольные напитки.