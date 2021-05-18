Известный политтехнолог и политический философ Дмитрий Выдрин порассуждал о разнице между реальностью и умелыми попытками её имитировать. А еще ужаснулся, как глубоко имитация проникла в жизнь человечества

Целый месяц бушевала украинско-российская война — экспертная. Трещали от напряжения диваны. Перегревались компьютеры.

Дмитрий Выдрин: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

И международная армия экспертов сразу открыла второй фронт — израильско-палестинский. Сейчас как раз идет скрупулёзный подсчет ракетно-дронового потенциала ХАМАСа и самолетовылетов (с полной бомбовой нагрузкой) ЦАХАЛа. Аналитики уже объяснили вероятный масштаб войны, подсчитали будущие потери — в живой силе и финансах — и назначили победителя. Ныне подсчитывают, какой урон могут нанести евреям, переехавшим из Бердичева в Израиль, турецкие беспилотники, произведенные на Украине.

Но что-то мне подсказывает, что и этот прогноз будет не более точным, чем предыдущий.

Вот я и задумался об экзистенциальной роли экспертов, советников, консультантов в нашем непростом, бушующем и уже почти безумном мире. Начал с воспоминаний. Давненько это уже было. Занимались любимой славянской забавой — делили. Делили советский военный флот. Волей судьбы мне довелось тогда участвовать в этой брутальной дележке с потомственным адмиралом Игорем Владимировичем Касатоновым. Командующий Черноморским флотом был суров и неуступчив.

Когда переговоры в очередной раз зашли в тупик, я и предложил привлечь военных консультантов. Мол, они подскажут, как лучше поступить.

Адмирал тяжело на меня посмотрел и изрек загадочную фразу: «Их дело уточнять второй знак после запятой». Потом все же пояснил — в ответ на мой немой вопрос. Если я правильно запомнил, примерно следующее: «Ну, вот я, скажем, командир п/л. Определяю в качестве цели фрегат. Знаю, что коэффициент его потопления 2,6 торпеды. Запрашиваю эксперта. Он говорит, что коэффициент потопления 2,62. Уточнил, красава! Но грош мне цена как командиру, если я не знаю первых двух знаков».

Израиль хотел помочь Украине, а теперь оказался на её месте © REUTERS, Amir Cohen

Так вот. И настоящий политический лидер отличается от эксперта, консультанта тем, что он и первые два знака знает, и должной волей обладает. Иначе говоря, первый создает реальность, а второй ее объясняет (интерпретирует, додумывает, метафизирует…). Первый исполняет реальную общественную миссию, второй ее имитирует.

Вот, скажем, я недавно перечитывал любимого Аркадия Аверченко. Понял, наконец, чем мне милы его герои. Они всегда ближе к реальности, чем к имитации. Берем, например, его рассказ «Как снять квартиру в Праге». Если бы писал современный гламурный литератор, он подсказал бы арендовать жилье не на Европейской улице чешской столицы, а на Белогорской. Рядом, но дешевле.

А герой Аркадия Тимофеевича создает технологичную модель дикой ссоры владельца хаты, его жены и любовника, после которой «метры» гарантированно подешевеют. Вот это нам ближе. Только наши лидеры не заморачиваются с мелочевкой — всякими чешскими мужьями и женами, а сразу посылают в Прагу Петрова и Боширова. И квартиры там можно снимать задешево. От самой златой Праги до Франтишевек Лазней. Ну, как сейчас…

Так подробно пишу на эту тему потому, что она вдруг стала ключевой для судеб мира. А всё потому, что мир резко разделился на страны, которыми руководят лидеры, и страны во главе с «консультантами». Одни делают, другие имитируют. Конечно, первым сложнее. Глобальное сообщество, которое панически боится изменений, всегда будет настроено против них. И будет кричать об этом, «как в немецкой опере, слишком долго и слишком громко».

Глобалисты так долго и упорно создавали хаотичную эпоху постправды и постреальности, что будут без устали третировать и поносить именно лидеров реальных. Ну, тех, кто за правду без искажений и за настоящее без извращений. Тех, кто хочет быть, а не казаться. Тех, кто за откровенность, а не лицемерие…

Но в руках имитаторов сосредоточилось громадное количество инструментов. От мировой финансовой системы, давно оторвавшейся от мира реальных сущностей и обслуживающей мифы (это и понятно, когда перманентно падает эффективность капитала, деньги обслуживают не бытие, а кажимость), до информационных сетей, интернет-ресурсов, создавших глобальное виртуальное пространство.

Управлять глобальными иллюзиями легче, чем конкретными материальными сущностями. Да и вообще сам интернет — это «говорящие деньги».

И тут-то и возникает целый ряд проблем. Как утверждал Воланд, проблема не в том, что человек смертен, а в том, что внезапно смертен. Так и здесь. Драма ситуации не только в том, что к власти во многих странах и континентах пришли имитаторы. Драма в том, что это плохие имитаторы, которые не знают даже ответа на вопрос архиепископа Себастии: «Что выиграет человек, если приобретет весь мир, а себя потеряет?» И которым не ведома теория гениального Николая Ивановича Пирогова о неизбежном крахе тех, кто ведет себя в жизни как на сцене, кто не трудится, а кривляется…

Откуда у русских испанская грусть? О списке "Друзей России" © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

А главное, вместо действий слова, вместо действительности — иллюзии, вместо воли — «бла-бла». Бесовщина такая. И все потому, что за действия лидер всегда отвечает собственной судьбой, а его антипод отвечает за имитацию максимум карьерой своей пресс-секретарши. Поэтому у власти во многих странах, особенно западной ойкумены, не лидеры, а именно антиподы. Подобных держав ныне 42. Именно столько вошло в антироссийскую коалицию.

Правда, тут же вспоминается старый вопрос мудрому «Армянскому радио»: «Могут ли долго и платонически дружить двое красивых мужчин?» И ответ: могут, но не долго. Рано или поздно жизнь возьмет свое. И она уже берет. Хотя бы в лице протестов военных во Франции и Штатах, которые уже окрестили «бунтами генералов-реалистов против имитаторов-глобалистов». Я бы на их месте вспомнил высказывание нашего генерала Шебаршина: «У нас всё впереди. Это и тревожит».

Но кульминация здесь будет чуть позже. А пока предстоит непростая и беспорядочная международная жизнь.

Да, в современном мире хаотичной и бессмысленной болтовни трудновато жить даже простому думающему человеку. А каково приходится немногочисленным пока лидерам стран, пытающимся увидеть главное и обладающим волей? Хотя спасает, наверное, ирония.

Когда я увидел на экране президента Путина на Всемирном экологическом форуме, немного напрягся. Зачем? Зачем участвовать в этом глобальном имитационном бреде? Еще сильнее напрягся, когда он твердо пообещал серьезным участникам форума понизить страновые выбросы метана за тридцать лет ровно в два раза. Но потом отлегло. После его слов о том, что тогда температура понизится на целых 0,18 градуса. Ему аплодировали. Еще бы! Он показал имитаторам, что знает второй знак после запятой.

А те, кто надо, понял, что разговор о главном будет лежать совсем в другой сфере. Там, где цифры идут до запятой, а не после…

И еще я думал, глядя на экран, как России повезло с санкциями. Можно, наконец, стать самими собой: от президента до гражданина — настоящими, а не придуманными.