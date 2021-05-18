Во вторник, 18 мая, украинские СМИ сообщили: правоохранители в экипировке пришли с обысками в дом мэра Виталия Кличко. Позже выяснилось, что обыск ведется на два этажа ниже. Однако Кличко заявил, что его камера видеонаблюдения зафиксировала силовиков возле его двери. Поэтому мэр выразил сомнение, что силовики пришли в дом по другим делам

Виталий Кличко: кто он © kiev.klichko.org Кличко заявил о давлении на киевскую власть и на него лично со стороны центральной власти, которое связано с изучением вопроса о введении исполкомов.

По данным мэра, за два дня обыски прошли в «Киевзеленстрой», в КП «Спецжилфонд», в «Киеавтодора», «Киевском институте земельных отношений», «Киевгорсвете», а также в департаментах земельных ресурсов и социальной политики.

Кличко выразил уверенность, что заказчиком обысков в его доме является Офис президента Украины Владимира Зеленского, который, по его словам, оказывает на него давление, как на политика.

«В чем сила, брат? Сила в правде», — этими словами главного героя российского фильма «Брат-2» Кличко начал брифинг, который он провел возле своего дома.

«В седьмой квартире, где сейчас проводят следственные действия, живут пожилые люди, ранее они работали в театре. Когда я спросил силовиков, что здесь происходит, они мне сказали, что данную квартиру сдают в аренду, а арендатор — преступник», — заявил мэр.

Несколькими днями ранее Кличко назвал дело против киевской власти политическим и обратился в видеосообщении лично к Зеленскому, чтобы напомнить ему о судьбе Януковича, «воевавшего» с Киевом.

«Столичные власти требует от правоохранительных органов отчета о статусе дел по которым КГГА передала документы по результатам аудитов. Это все выглядит заангажировано, как акция, подготовленная впопыхах. Чтобы поднять шум и облить грязью столичную власть и меня лично, — говорится в сообщении Виталия Кличко. — Скажу одно: вы сейчас проворачиваете ту же схему, что делал Янукович с (тогдашним мэром Киева Леонидом) Черновецким. Потому что креативные юристы этой спецоперации те же самые. Но учтите, пожалуйста: я вам не Черновецкий! А вот вы таки преемники Януковича! Помните, где он сейчас?»

Острое обращение к президенту лично можно расценивать как лобовую атаку от бывшего профессионального боксера. Это стало ответом мэра Кличко на 60 обысков правоохранительных органов в структурах мэрии и у его близкого соратника Артура Палатного.

В СБУ рассказали, зачем обыскивают дом Кличко © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк Юрий Романенко спрогнозировал, как будут развиваться события в ближайшие дни и чем ответит Зеленский на дерзкий выпад мэра:

«В пятницу будет проведено заседание РНБО, на котором примут решение «временно отстранить Кличка с главы КМДА из-за конфликта интереса, чтобы не мешал следствию». Решение будет сформулировано максимально иезуитски, в духе «мы чуть ли не помогаем Кличко побороть коррупцию в Киеве, пусть еще спасибо скажет». После РНБО Зеленский выдает Указ об отстранении Кличко. Расчет на то, что временно исполнять обязанности будет один из первых замов Виталия Кличка — Алексей Кулеба. Как вы уже догадались — это представитель партии Слуга Народа, ставленник Ермака. Это единственный более-менее возможный юридический план отстранения Кличко. Потому что назначить своего главу КМДА Банковая не может по закону».

Романенко также напомнил, что это не первая попытка «наехать» на Кличко. В конце 2019 года ЗЕ-команда попыталась сделать Виталия Кличко номинальным мэром. Тогда звучали открытие обвинения в коррупция, проводились обыски. А бывший премьер-министр Алексей Гончарук заявлял: «У меня нет никаких сомнений, что в Киеве не прекратились коррупционная практика и в Киеве до сих пор существуют группы влияния, которые на самом деле слишком сильно влияют на деятельность администрации. Поэтому, я думаю, что если усилить господина Кличко сильным главой администрации, менеджером, который был бы способен сопротивляться этим всем группам влияния, то это очень хорошо отразится на интересах рядовых киевлян».

Но уволить градоначальника не получилось. Преградой стоит закон о Столице, согласно которому должность мэра и главы городской администрации совмещает один человек. В октябре 2019 года Верховная Рада приняла новый закон о столице, где отменена эта норма, только в первом чтении. Дальше депутаты продвинуться не сумели. И все это время, несмотря на обвинения в коррупции и открытые дела НАБУ, Кличко удавалось усидеть на двух стульях. Более того, даже прибавлять в политическом весе.

«Ошибка? Я не думаю»: Кличко прокомментировал обыски в своем доме © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк Константин Бондаренко виной нынешнего обострения вокруг Кличко назвал его президентские амбиции, которых мэр не скрывает:

«Отношения между мэром Киева Виталием Кличко и президентом Владимиром Зеленским постепенно достигают точки невозврата. В ответ на обыски, проведенные силовиками у должностных лиц КГГА и у людей из ближайшего окружения Кличко, мэр Киева выступил с заявлением, в котором обвинил Зеленского в том, что тот уподобляется Виктору Януковичу. В свое время экс-президент сделал все, чтобы заставить мэра Киева Леонида Черновецкого уйти со своего поста. Что ж, Кличко волей-неволей сравнил себя с Черновецким, и на это есть основания — между двумя киевскими градоначальниками действительно есть много общего.

Что же касается самого Кличко — он повторяет ошибку своего львовского коллеги Андрея Садового, который в 2015 году начал подготовку к президентской кампании и не скрывал этого. В результате команда Порошенко устроила Садовом «мусорную войну», в которой тот проиграл.

То, что Кличко уже начал определенные действия, которые могут расцениваться как формирование стартовой площадки под президентские выборы, его ошибка. Для начала Кличко должен показать украинцам, что Киев под его мудрым и чутким руководством расцвел и развивается. Но в действительности это не так: Киев переживает период стагнации. «Медвежью услугу» Кличко сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, организовав отдельную встречу с киевским мэром (что само по себе стало очень интересным политическим знаком)».

Желание властей Украины взять под контроль Киев вполне понятно. В столице аккумулируются основные финансовые потоки, кроме того, Киев важен с политической точки зрения: кто контролирует город, тот контролирует всю страну. Однако эксперты сходятся во мнении, что война с Кличко сегодня может стать стратегической ошибкой Зеленского, поскольку президент подтолкнет своего рейтингового конкурента объединяться с другими соперниками — партиями Порошенко, «Голосом», а также опальными олигархами. А это значит открытие еще одного фронта.

А в большой войне Зеленский может потерять даже больше, чем кресло президента.