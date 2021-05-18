Культура и традиции страны пребывания не могут не влиять на жизнь дипломатов – послы и консулы США, побывавшие в загранкомандировке в России, теперь не представляют жизни без пельменей

Власти США объявили о временной приостановке работы генерального консульства в Екатеринбурге и о сокращении штата сотрудников, однако, по информации источников, близких к дипломатическим кругам, американская дипмиссия закроется навсегда. 17 мая генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу покинула Россию, опубликовав на своей странице в Instagram прощальное обращение. «Визитная карточка русской кухни». Что любил есть принц Филипп © РИА Новости, Владимир Родионов / Перейти в фотобанк

«Когда я вернусь домой, я расскажу американцам о духе этого региона, полном творчества и энергии, и о том, как много общего у американцев и россиян. А ещё я угощу их пельменями!» — написала Сторроу.

Предшественник Сторроу Пол Картер, руководивший этим генеральным консульством в 2017-2019 годах, а также работавший в политическом отделе посольства США в Москве с 2000 по 2003 год, называл пельмени одним из двух своих любимых русских блюд.

Полюбилось это блюдо благодаря Екатеринбургу и нынешнему послу США в РФ Джону Салливану.

«Многие советовали мне попробовать пельмени, и я рад, что наконец-то попробовал традиционные уральские пельмени! Они невероятно вкусные», — написал он в аккаунте посольства США в Twitter в марте 2020 года, когда находился в поездке по Уралу.

Пельмени не оставили равнодушными многих американских дипломатов, командированных в Россию, но главным любителем этого блюда русской кухни можно назвать Джона Теффта, занимавшего должность посла США в РФ с 2014 по 2017 год, который получил прозвище Мистер Пельмень. Узнавая, в какой город он собирался ехать, местные жители в соцсетях писали, где готовят самые вкусные пельмени. Нередко посол посещал пельменные в компании своих коллег, в частности нынешнего заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, когда она приезжала в Москву.

По традиции американские дипломаты публиковали совместную фотографию с пельменями, наколотыми на вилку.

A/S #Nuland and Amb Tefft enjoying some pelmenni with smetana (Tefft's favorite) before tomorrow's day of meetings. pic.twitter.com/bJnWwGJxZX — Will Stevens (@WBStevens) May 17, 2015

«Нуланд не может посетить Москву, не поев пельменей в своём любимом ресторане», — писал пресс-секретарь посольства США Уильям Стивенс в Twitter 18 мая 2016 года после переговоров Нуланд с помощником президента РФ Владиславом Сурковым по ситуации на Украине.

Nuland — can't make a trip to Moscow without stopping by our favorite pelmeni place. pic.twitter.com/14o2diQAhv — Will Stevens (@WBStevens) May 18, 2016

Теффт даже ввёл пельмени в меню приёмов резиденции Спасо-Хаус (резиденция американского посла в РФ). Накануне завершения срока своей миссии он сказал, что будет очень скучать по русской кухне, и пообещал ещё вернуться в Россию.

«Как сказал один мой знакомый, "в любом случае тебе нужно будет приехать поесть пельменей"», — пошутил дипломат.

Его преемник на посту посла Джон Хантсман тоже очень любит пельмени и тоже со сметаной, как Теффт. Из проруби в валенки. Россию покинул американский посол-мормон, влюбившийся в пельмени © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Оказывается, это национальное блюдо русской кухни имеет американских поклонников далеко за пределами России — в самих Соединённых Штатах. Как рассказал блогер по имени Джейкоб, в мегаполисах США набирают популярность рестораны русской кухни. Жители Лос-Анджелеса с удовольствием покупают в пекарне Stolichnaya Bakery пирожки, беляши, чебуреки, чёрный хлеб, булочки с маком.

В Сиэтле кафе Piroshki Piroshki предлагает своим посетителям пельмени, сосиски в тесте, пироги с различными начинками, причём как традиционно русскими, так и адаптированными под местные гастрономические привычки (говядина и сыр чеддер, паштет из лосося). Пельмени, которые для русских семей — настоящий символ домашней кухни, в Америке становятся популярным фастфудом. На центральных улицах Нью-Йорка фургоны с традиционными хот-догами и бургерами соседствуют с пельменными фургонами, у которых с каждым годом становится всё больше поклонников.

Блюда, состоящие из завёрнутой в тесто начинки, есть во многих национальных кухнях (по легенде, их придумал китайский император Цинь Шихуанди в начале III века до нашей эры и ассоциировал с отрубленными головами своих врагов). В России они стали известны благодаря жителям Урала, они же и придумали название — «медвежье ухо» или «хлебное ухо» в переводе с коми-пермяцкого языка.