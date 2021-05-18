Во вторник, 18 мая, Верховная Рада на внеочередном заседании рассмотрит вопросы об отставке министра здравоохранения Максима Степанова, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия. И если с последними двумя проблем не будет, то с отставкой Степанова придётся повозиться

О том, что 18 мая украинский парламент среди прочего займётся и кадровыми вопросами, сообщил накануне вечером его глава — спикер Дмитрий Разумков.

«Завтра утром я издам распоряжение о созыве внеочередного заседания. Соответствующие документы поступили. Оно будет запланировано на 16:00. Будут рассматриваться три кандидатуры министров: Криклий, потом Петрашко, потом Степанов», — заявил он в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

Назначить новых руководителей министерств планируют через день — 20 мая. Зеленский не смог уговорить министра уйти в отставку: подробности © Кадр из сериала «Слуга народа» / YouTube

Порядок рассмотрения отставок, который озвучил Разумков, вряд ли случаен: именно с отстранением от должности Степанова возникнет больше всего проблем.

Остальные два министра со своей участью давно смирились.

Высочайшее неудовольствие

Плачевное состояние украинской инфраструктуры уже давно стало притчей во языцех. «Устающие» мосты, изношенные вагоны и дороги, которые, несмотря на масштабную программу власти, по-прежнему оставляют желать лучшего, всё чаще становятся причиной скандалов.

Так, 3 мая на дороге Львов—Радехов—Луцк обрушился мост через Западный Буг. Как позже заявили в «Укравтодоре», мост был аварийным: его построили в 1960 году и с тех пор ни разу не ремонтировали.

Что примечательно: за несколько дней до крушения моста о нём предупреждали в соцсетях.

«Мост через Западный Буг. Власть, ты ждёшь катастрофу», — написал один из пользователей 30 апреля.

Такие инциденты бросают тень на «Большое строительство» — масштабную программу власти по ремонту дорог на Украине. Обрушение моста в Каменке-Бугской свело на нет все победные реляции пиарщиков по поводу нового качества украинских дорог при президенте Владимире Зеленском.

А буквально через пять дней Мининфраструктуры снова пришлось оправдываться: 8 мая следовавший из Киева в Николаев пассажирский поезд попал под дождь. Крыша одного из вагонов не выдержала, и вода начала заливать пол и пассажирские сидения. Людям пришлось поджимать ноги. А сотрудники поезда, чтобы хоть как-то исправить положение, поставили вёдра под местами протечек.

«Боюсь, что к утру в этом поезде Киев—Николаев пассажиры начнут топить дровами», — подписала видео от пассажиров журналистка Галина Попцова.

Позже она со ссылкой на «Укрзализныцю» сообщила, что за полгода до происшествия проблемный вагон проходил капитальный ремонт.

Что же касается украинской экономики, то и её проблемы видны невооружённым глазом. При этом подчас руководство Минэкономики критикуют за чересчур осторожную, «трусливую» политику, в том числе и кадровую. Один год и 60 миллионов евро. Киев заплатит за самый важный мост © commons.wikimedia.org, Antares 610 / Перейти в фотобанк

К примеру, в ноябре 2020 года тогда ещё член фракции «Слуги народа» Александр Дубинский рассказал об истории Андрея Власенко, уволенного 27 октября решением Петрашко из госпредприятия «Укрлектравы» на основании служебного расследования и информации о неудовлетворительном финансово-хозяйственном положении предприятия. Но всего через неделю Петрашко назначил Власенко и.о. заместителя председателя Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины. При этом сама корпорация — несмотря на то что Украина позиционирует себя как аграрную супердержаву, являлась убыточной. Что не помешало назначить Власенко оклад в почти 230 тыс. грн. (около 610 тыс. руб. — Ред.).

И это лишь один из многих примеров странной политики, проводимой Минэкономики под руководством Петрашко.

Кроме того, Украина так и не смогла справиться с экономическими последствиями пандемии. Конец 2020-го и начало 2021 годов ознаменовались протестами предпринимателей.

Поэтому, когда 14 мая появились новости о грядущей отставке Криклия и Петрашко, никто не удивился. При этом инициатива исходила не от самих министров.

«Министр экономики Петрашко по требованию Офиса президента (?!) написал заявление об отставке. Мы таки живём не в парламентско-президентской, а офисопрезидентской республике! Министр транспорта Криклий тоже написал заявление об отставке», — сообщил у себя в Telegram народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Спустя 10 минут народный депутат от правящей партии «Слуга народа» Юлия Гришина частично подтвердила эту информацию.

«О том, что министерское кресло под министром инфраструктуры качается, поговаривали давно. На последнее заседание нашей временной следственной комиссии по "Укрзализныце" Владислав не явился, а это плохая примета», — написала она в своём Telegram.

Но если с отставкой Криклия и Петрашко вряд ли возникнут проблемы, то министр здравоохранения может оказаться для власти «крепким орешком».

Проблемный во всех отношениях

Провал вакцинации, высокая смертность (в начале апреля Украина заняла первое место в Европе по смертям от коронавируса) и неудовлетворительное состояние системы здравоохранения в целом давно должны были заставить власть задуматься о смене руководства Минздрава.

Однако у Зеленского рассудили по-другому, дав одному человеку стянуть на себя весь негатив. И лишь когда наметилась тенденция к улучшению (на сегодня все регионы Украины, за исключением Черкасской области, перешли в жёлтые карантинные зоны), встал вопрос об увольнении Максима Степанова.

При этом, как утверждают некоторые, должность Степанова стала разменной монетой во взаимоотношениях Украины и Запада. Министр нездоровья. За что Степанова отправляют в отставку и кто его заменит © Facebook, Максим Степанов

«Увольнение министра здравоохранения Степанова исполняется Его президентским Величеством по согласованию с внешнеполитическими кураторами Украины и является одним из элементов сделки по замене Коболева на Витренко. За то, что Зе-команда влазит в потоки "Нафтогаза", соросята хотят компенсацию министерскими портфелями, и назначение Виктора Ляшко (последователя и прямого продолжателя дела Супрун) в МОЗ — одна из составляющих этой сделки», — заявил 10 мая народный депутат Александр Дубинский.

Казалось бы, с учётом провала борьбы с COVID-19, а также неудовольствия прозападного лобби и властей Степанов стал крайне токсичной фигурой для поддержки.

Но тут власть напоролась не неожиданное сопротивление и части профессионального сообщества врачей, и некоторых политиков, в том числе и представителей «Слуги народа».

Так, отставку Степанова не поддержал профильный комитет парламента во главе с представителем «Слуги народа» Михаилом Радуцким. Семь депутатов проголосовали за отставку Степанова, семь — против, один — воздержался.

Вместо этого комитет посоветовал вынести это решение на усмотрение нардепов.

«Радуцкий и Ко не поддержали в комитете здравоохранения отставку Степанова. Причина в том, что Ляшко представляет интересы соросят, которых Радуцкий искренне ненавидит. Впрочем, понимая беспринципность всех этих товарищей, не исключаю, что завтра перед внеочередным заседанием Рады комитет соберётся вновь и отставку поддержит», — пояснил логику голосования коллег Дубинский.

А Telegram-канал «Легитимный» со ссылкой на свои источники вечером 17 мая сообщил, что для отставки Степанова власти придётся пойти на жертвы.

«Наш источник сообщает, что по кейсу министра здравоохранения всё не очень так однозначно на данный момент. Есть около 190-200 голосов "слуг". "Довира" и внефракционные и фракции "Голос" и "Майбах" ("За будущее") — это где-то 30+ голосов. То есть голосов впритык. Вся надежда на ночные торги с ФПГ, возможно, Игорь Коломойский отыграет сейчас одну из главных ролей и спасёт Зе-имидж», — сообщил канал.

В общем, Степанов стал той ещё проблемой для украинской власти.

Однако со сменой министров положение в транспорте, здравоохранении и экономике Украины вряд ли улучшится. Украинские министры были и будут несамостоятельны в своей политике. Тем более последнюю определяют не на улице Грушевского, где находится Кабмин, а на улице Банковой — в Офисе президента Украины.