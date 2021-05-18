Источник интернет-издания Украина.ру в руководстве Верховной Рады считает, что вряд ли одного из лидеров «Оппозиционной платформы – За жизнь» ждет нечто большее, чем домашний арест

На прошлой неделе Печерский райсуд Киева отказал Генпрокуратуре в мере пресечения для Виктора Медведчука в виде содержания под стражей с залогом 300 млн грн и отправил оппозиционного политика под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.

Медведчука и его коллегу по партии Тараса Козака подозревают в государственной измене, посягательстве на нарушение «обычаев войны» и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Ранее СНБО Украины ввел санкции против Медведчука и его жены Оксаны Марченко, арестовав счета и имущество.

Козырь на переговорах с Путиным



Собеседник издания Украина.ру в руководстве Верховной Рады на условиях анонимности поделился своим прогнозом по поводу дальнейшей судьбы Виктора Медведчука.

«Сейчас сложно предположить, как ситуация с Виктором Владимировичем будет развиваться дальше, но точно можно сказать, что вряд ли он будет арестован. Дальше домашнего ареста и браслета дело не зайдет. Тут надо учитывать то, что скоро предстоит встреча Байдена с Путиным. Поэтому, учитывая отношения последнего с Медведчуком, американское посольство настояло на том, чтобы не было никаких арестов. Поэтому их и не будет.

Для чего Зеленскому понадобились репрессии против Медведчука? Это его козырь в возможных переговорах с Путиным. Напрямую никто на российское руководство, понятное дело, давить не будет: типа того, что мы вам Медведчука, а вы нам то-то и то-то. Нет. В Киеве ведь тоже не дураки, понимают, что их просто Кремль пошлет. Но не напрямую дадут понять, что Медведчук тоже предмет торга.

Что будет с Медведчуком в таком случае? Трудно сказать. Понятно, что его выталкивают в эмиграцию, но руководить политической силой в эмиграции… вряд ли это нормально. Так что тут пока ничего не ясно», — считает наш собеседник.

Будут ли расти рейтинги и будут ли досрочные выборы?

Наш собеседник не верит в то, что репрессии против Медведчука как-то повысят его рейтинг и рейтинг ОПЗЖ.

«Ну вот, смотрите, когда была арестована при Януковиче Тимошенко, ее рейтинг что, взлетел? Нет. Понимаете, подобные вещи воспринимаются электоратом все-таки как личные истории.

У Медведчука и у ОПЗЖ есть свое электоральное ядро, оно будет с ними, остальные же избиратели — простые наблюдатели, они просто следят, чем все закончится, и не более того», — не сомневается наш источник.

«Сейчас рейтинг у ОПЗЖ чуть меньше, чем у "Слуги народа". У первых — где-то 20%, а у "зеленых" — 25%. В общем-то, ничего не изменится ни для Медведчука, ни для Зеленского», — уверен он.

Также наш собеседник опровергает слухи о якобы досрочных выборах в Верховную Раду как возможную причину нынешних негораздов Медведчука.

«Нет-нет, никаких досрочных выборов в парламент не будет. Ну вот сами подумайте, зачем вам, когда у вас и так подавляющее большинство, как у Зеленского, даже такое вызывающее вопросы, как досрочные выборы. Поймите, следующие выборы пройдут по партийным спискам. Мажоритарки не будет.

Таким образом, получится, что Зеленский возьмет одну треть, ОПЗЖ — одну треть, и еще одна треть — у Порошенко, а 10% будут просто болтаться туда-сюда.

Нужно это всё Зеленскому? Нет.

А вот досрочные президентские выборы могут быть, так как у Зеленского в этом случае больше шансов на второй срок», — полагает источник нашего издания в руководстве Верховной Рады.

А что Бойко и Левочкин?

Как известно, «Оппозиционная платформа — За жизнь» состоит из двух фракций: Медведчука—Рабиновича и Бойко—Левочкина.

В связи с этим в украинской и российской тусовке пошли разговоры, что после того, как Зеленский то ли выдавит, то ли посадит Медведчука, Юрий Бойко и Сергей Левочкин то ли приватизируют себе эту политическую силу, то ли расстанутся с Медведчуком, как в свое время расстались с Ринатом Ахметовым и Борисом Колесниковым, с которыми они были фундаторами Оппозиционного блока.

Наш собеседник скептически относится к подобным перспективам.

«Никуда Бойко и Левочкин не уйдут, а будут и дальше поддерживать Медведчука. Не будет ничего Бойко захватывать. Он и так формально лидер ОПЗЖ. К тому же у него второй рейтинг в Украине. Зачем ему в таком случае уходить от Медведчука или что-то там пытаться захватывать?

К тому же вряд ли Зеленский сможет запретить ОПЗЖ. Это все-таки парламентская политическая сила. Так что запретить ее будет сложно. Вот партию Шария запретить могут, а ОПЗЖ вряд ли», — уверяет источник.

У украинских олигархов все ок

Не верит наш собеседник и в то, что украинских олигархов ждет зачистка, так как Зеленский якобы получил приказ от «Вашингтонского обкома» на их «обнуление».

«Да не верьте вы во все эти разговоры. Во-первых, это не приказ, а всего лишь пожелание американцев. Во-вторых, у украинских олигархов все ок: Ахметов нормально себя чувствует, Коломойский тоже, у Пинчука тоже все неплохо. Даже у Фирташа все хорошо.

В-третьих, Зеленский не пойдет ни на какое устранение олигархов. Тут ведь все просто: если вы устраните олигархов, где вы будете брать деньги на свои собственные политические и другие проекты? Поэтому никакого раскулачивания олигархов не предвидится», — считает собеседник издания Украина.ру.