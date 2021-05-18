Скандальная ситуация с похищением Николая Чауса получила неожиданное продолжение: бывший судья-взяточник неожиданно появился на публике, записав видеообращение, где передал «привет» бывшему президенту Петру Порошенко

история с исчезнувшим, а потом вновь объявившимся судьей Чаусом все более приобретает комическую, почти водевильную окраску.

Исчезнувший, но выживший

Более месяца назад прогремел международный скандал с исчезновением Чауса, которого похитили в центре Кишинева и вывезли в неизвестном направлении. Все указывало на действия украинских спецслужб, но отсутствие известий о его дальнейшей судьбе порождало версии, что бывшего служителя Фемиды убрали, чтобы он не давал никаких показаний.

И вдруг Чаус аоявился в медийглм пространстве, то есть прежде всего в интернете, сообщил о том, что он «в полной безопасности», цел и невредим, в том числе «конечности на месте». Очевидно, связано это с опубликованным ранее фото, на котором у судьи перебинтована рука. Ведь если он даже даст признательные показания, всегда можно будет сказать, что получены они под пытками. О своём местонахождении Чаус в данный момент сообщить не может, но «сказать о себе вынужден», пока некоторые люди «спекулируют на его якобы похищении». Он обратился к жене и детям, попросив прощения за всё, что пришлось пережить, «но так надо было сделать». Не знают, кого бояться: судья Чаус стал заложником битвы прокуроров © Стрингер

Затем экс-судья сделал акцент на том, что похищение состоялось не в 2021-м году, а в 2016-м, явно намекнув на деятельность администрации Порошенко, которая «запугивала расправой». Посыл Чауса заключался в том, что бывшая власть боялась его возвращения в Украину и показаний сотрудникам правоохранительных органов. Он анонсировал свое скорое возвращение в страну, ответы на вопросы правоохранителей и наказание истинных виновников своих мучений. Интересно, что видеофайл в телеграм-канале, называется «привет Петр Алексеевич».

Скептицизм жены

Но тут в дело вступила супруга. Супруга бывшего судьи Светлана Чауса, комментируя его обращение, назвала позитивным факт, что он выжил. Однако она утверждает, что муж на видео не похож на себя самого, а показанные мимика и жесты не присущи ему. В речи Чауса жену насторожило отсутствие упоминания о похищении из Молдовы. Она выразила уверенность в нахождении свидетеля злоупотреблений Порошенко в Украине.

«Он ни слова не говорит о событиях апреля, когда его выкрали из Кишинева. Непонятно, почему он акцентирует внимание на том, что было в 2016 году, и молчит о похищении из Молдовы на глазах у сына. Из его слов получается, что он умышленно оставил меня, свою мать, детей и сам по своей воле изолировался от семьи и адвокатов. Тут явное несоответствие. Я в это не верю», — говорила Светлана Чауса.

История бегства и похищения судьи

«Соросенок» Сергей Лещенко, который тесно сотрудничает с Зе-командой, обвинил команду Порошенко в организации побега Чауса из Киева в Кишинёв. Так, он указал, что этим занимались глава охраны президента Порошенко Юрий Фёдоров, нардеп от «Блока Петра Порошенко» Александр Грановский и некий сотрудник Главного управления разведки Минобороны. Причём Госпогранслужба сделала специальный «зелёный коридор» для частного самолёта судьи с поддельным паспортом.

Подтверждение этого произошло в результате переписки в телеграме пранкера, известного как Джокер, с супругой судьи Светланой Чаус. Джокер представился беглым соратником Порошенко. Выяснилось, что Грановский обещал Чаусу поездку в Молдову на два месяца, а упрятал на пять лет. Перед судьёй обязались закрыть дело в НАБУ и прекратить нападки со стороны СМИ, однако журналисты всё это время не давали тому покоя. Но главное — денежный вопрос. Грановский говорил, что будет щедро содержать Чауса и его семью, но в реальности платил очень мало. Тем не менее, Светлана Чаус, как человек практичный, согласилась принять «компенсацию» в виде квартиры в центре Киева и вознаграждение в несколько миллионов долларов.

Судья, вы где?

Все имеющиеся сведения позволяют однозначно сделать вывод, что похищение организовано украинскими спецслужбами. Восстановленная проектом «Слідство.інфо» картина похищения свидетельствует, что операцией занимались сотрудник ГУР Юрий Коваленко и работник украинского посольства Сергей Сметанюк. Приехав в Молдову в середине марта по своим официальным документам, Коваленко остановился в Кишинёве. Он вёл регулярную слежку за местом жительства бывшего судьи на арендованном автомобиле, проводя там по нескольку часов. Точный маршрут его передвижения был восстановлен молдавскими правоохранителями благодаря встроенному в автомобиль GPS-трекеру.

В похищении также засветился автомобиль Toyota с дипломатическими номерами Украины — камеры наблюдения зафиксировали его передвижение в сторону украинской границы. Молдавским журналистам удалось получить видео из пограничного городка Отач, где видно, как посольская машина возвращается к пункту пропуска. За её рулём находился военный атташе украинского посольства Сергей Сметанюк. Осуществив переброску Чауса через границу, автомобиль вернулся в Кишинёв. Впоследствии молдавская сторона обращалась к Украине с дипломатической нотой и просила снять со Сметанюка дипломатический иммунитет, но получила отказ. Позже молдавские правоохранители задержали одного из исполнителей преступления.

По слухам, спецоперация пошла не по плану, и молдаване быстро отработали и поймали одного из её участников, что накладывает некий отпечаток на взаимоотношения двух стран. Это плохо сказывается на имидже президента Молдовы Майи Санду, которую у себя на родине уже обвиняют в сотрудничестве с украинскими спецслужбами в обход молдавского СИБа, который сейчас курирует правительство, подконтрольное частично экс-президенту Молдовы Игорю Додону. При определенных обстоятельствах ситуация может привести к импичменту Санду, ибо если она дала свою негласную санкцию на похищение Чауса, то это невозможно будет трактовать иначе, как государственную измену.

Чаус как таран против Порошенко

В Киеве продолжали делать вид, что не знают о местонахождении Чауса, а по факту его похищения даже открыли уголовное дело. Интересно, что украинским правоохранителям даже дано негласное указание искать в этой истории российский след. Это попахивало полным абсурдом и стремлением переложить с больной головы на здоровую. Ведь для РФ экс-судья не представляет никакой ценности. Похищение судьи Чауса: Киев отрицает свою очевидную причастность к резонансному происшествию © ТСН

Если у кого и могут появиться проблемы, то это у Порошенко, ибо Чаус может многое рассказать о ручном правосудии, осуществлявшемся во времена его правления. Однако эксперты склоняются к версии, что Зе-команде срочно понадобился компромат на пятого президента либо для очередного уголовного дела, либо для его большей сговорчивости.

Если за этим действительно стоит Украина, непонятно, чего так долго ждали перед выходом Чауса «в свет». Незавидна и судьба президента Молдовы Майи Санду — оппозиция получает козыри для организации полноценной кампании против нее. У Санду, кстати, имелся даже свой интерес для выдачи беженца в Киев: Порошенко дружил с молдавским олигархом Владом Плахотнюком, влияние которого в стране ощущается даже после бегства за рубеж. Хотя остается вопрос, почему не прибегли к процедуре официальной экстрадиции.

Многое теперь будет зависеть от сказанного экс-служителем Фемиды, но адвокаты Порошенко будут делать акцент на то, что его показания даны под давлением правоохранителей (чего бывший гарант Конституции вовсе не стеснялся). Очевидно, что Чаус станет серьезной темой в информационной повестке Украины, а Офис президента использует его как таран против предшественников. Правда, Киеву теперь придется как-то выкручиваться из серьезного международного скандала, а это будет весьма непросто в свете уже имеющихся неприятных для него фактов.