Украинское застолье обязательно должно заканчиваться десертом. На свадьбу, Рождество, Пасху или иной праздник украинские хозяйки пекут пляцки – приготовленные из коржей тортики с различными начинками

Пляцок — это торт из коржей, выпекающихся во всю длину и ширину противня. Готовые коржи остужали, смазывали кремом или вареньем, укладывали друг на друга, а затем резали на небольшие пирожные.

Пляцок печется из разного теста — бисквитного, дрожжевого, песочного. В Закарпатье говорят, что есть качаные и мешаные пляцки. Качаные — это когда каждый отдельный слой раскатывается, смазывается и сдабривается начинкой. Мешаные — это когда начинку, такую как орехи или чернослив, запекают в коржах, а затем промазывают их кремом или повидлом.

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Чтобы приготовить львовский пляцок, вам понадобится:

- мак — 120 грамм

- яйца — 8 штук (4 — медовый корж, 4 — маковый корж)

- яблоки — 200 грамм (очищенные)

- манка — 5 ст. ложек

- масло сливочное — 75 грамм

- сахар — 300 грамм (150 — маковый корж, 150 — медовый корж)

- мед — 2 ст. ложки

- сода — 1 чайная ложка

- мука — 1 стакан

- сметана — 700 грамм

- ванильный сахар — 1 пакетик

- миндальный орех — 10-12 штук.

Сначала готовим маковый корж. Для этого сухой мак измельчите в кофемолке и смешайте с разрыхлителем и манкой. Очищенные яблоки натрите на терке.

Взбейте миксером яйца, добавьте к ним маковую смесь и яблоки, тщательно перемешайте.

Застелите противень бумагой для выпечки, вылейте тесто. Выпекайте 20 минут при температуре 180 градусов.

Теперь беремся за медовый корж. Взбейте миксером яйца и сахар до пышной пены. Подогрейте мед в микроволновке, добавьте его и соду в яичную смесь. Сюда же просейте муку, аккуратно перемешайте лопаткой.

Полученное тесто вылейте на противень и выпекайте 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Готовим крем: сметану взбейте с сахаром и ванилью до густоты. Прежде, чем наносить крем, коржи нужно остудить.

Разрежьте медовый корж пополам, промажьте его кремом, сверху положите маковый, также промажьте, за ним вторую половину медового. Бока также промажьте кремом.

Пляцок необходимо поставить в холодильник на ночь, чтобы он пропитался.

Перед подачей разрежьте пляцок на порции, украсьте миндалем и подавайте.

Приятного аппетита!