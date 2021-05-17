Западные политики, которые всегда так «пекутся» о соблюдении прав человека, особенно в России, никак не реагируют на арест лидера оппозиции на Украине Виктора Медведчука, хотя это поистине беспрецедентный случай

17 мая руководство партии, лидера которой суд поместил под домашний арест по подозрению в государственной измене и посягательстве на нарушение обычаев войны, направило лидерам государств-членов Евросоюза и Совета Европы, включая Россию, а также руководителям влиятельных международных организаций и послам G7 заявление о политической ситуации на Украине. Белашко рассказал, у кого в Киеве после суда над Медведчуком началась паника © REUTERS, Serhii Nuzhnenko

Альтернативной точке зрения на Украине не место

Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин подчёркивает, что его партия стала объектом преследования из-за того, что её позиция по многим вопросам идёт вразрез с позицией властей. Если официальный Киев позиционирует конфликт в Донбассе как исключительно «агрессию» России, не предоставляя ни единого доказательства, то оппозиция указывает, что вооружённое противостояние обусловлено внутренней политикой украинской власти.

«Официальная пропаганда поощряет военную истерию и призывы расправляться со сторонниками мира на Украине по законам военного времени, уничтожать их без суда и следствия. ОПЗЖ в условиях военной истерии и произвола властей имеет смелость утверждать, что наличие конфликта в Донбассе не даёт украинской власти оснований притеснять внутри страны русский язык, русскую культуру, пропагандировать войну, поощрять рост крайне правых движений и насилие с их стороны, ущемлять свободу слова, собраний», — добавляет парламентарий.

Придя к власти в результате госпереворота, Пётр Порошенко взял курс на тотальную украинизацию и искоренение всего, что связано с Россией. Жители Крыма и Донбасса не захотели жить в такой стране и оказали противодействие активистам майдана. Голосуя за Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года, граждане Украины возлагали на него надежды на улучшение ситуации с языком, тем более для него самого русский — родной. Но не тут-то было — он не просто продолжил дело своего предшественника, а избрал ещё более жёсткую стратегию — например, нынешний глава государства утвердил решение Верховной Рады о закрытии русских школы на Украине, несмотря на заключение Венецианской комиссии о том, что менее благоприятное отношение к языкам, не являющихся официальными языками ЕС, в частности, для русского как наиболее широко используемого на Украине после государственного, сложно оправдать, и поэтому встаёт вопрос о дискриминационности нормы. Айкидо по-зеленски. Как власть неожиданно помогла Медведчуку © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В угоду Западу — в ущерб Украине

«Официальный Киев, размахивая флагом ЕС, рассчитывая на индульгенцию со стороны западных стран, требует от ЕС и НАТО сохранения вредных для экономик европейских стран антироссийских санкций, отказа от сотрудничества с РФ по многим вопросам международной повестки, утверждая, что эти шаги якобы нужны для скорейшего выполнения Минских соглашений. При этом на практике администрацией Зеленского взят курс на отказ от Минских соглашений и фактическое замораживание конфликта. Иными словами, официальный Киев взял на себя роль барьера на пути нормализации отношений между Западом и Востоком нашего континента, что может быть выгодно только внешним игрокам, желающим и далее разделять Европу и властвовать над ней», — заявил Кузьмин.

Евросоюз ввёл антироссийские санкции в 2014 году из-за ситуации на Украине вслед за США и в отличие от них понёс колоссальные потери, поскольку имел тесные экономические связи с Москвой. По подсчётам экономистов Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики, по итогам пятилетки чуть больше половины убытков от западных санкций — $2,2 млрд в месяц — приходилось на долю России, а остальные 45% ($1,8 млрд) делят между собой инициаторы ограничений. Наиболее пострадавшими из европейских стран экономисты Венского института международных экономических исследований назвали Германию, Чехию и Венгрию, а среди отраслей — текстильную промышленность, фармацевтику, а также электрическое, механическое и транспортное оборудование.

«В 2014 году сам ЕС обрушил кропотливо создававшуюся годами архитектуру многоплановых связей с нашей страной. Первопричиной стала поддержка со стороны Евросоюза антиконституционного госпереворота на Украине с ярко выраженной антироссийской, антирусской окраской», — подчёркивал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеведущему Владимиру Соловьёву 12 февраля. Отношения ЕС и России уничтожены Брюсселем из-за Украины © РИА Новости, Владимир Сергеев / Перейти в фотобанк

Ярким подтверждением нежелания большинства европейцев продолжать неоправданную конфронтацию стал первый за почти 4 года визит в Москву Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Жозеп Боррель не отказался от поездки, даже несмотря на требование депутатов Европарламента отменить визит из-за ареста оппозиционера Алексея Навального.

«Точно так же подавление свободы слова и репрессии против политической оппозиции на Украине власть списывает на издержки противостояния с Россией. Хотя при этом многие представители режима Зеленского и близкие к нему олигархи продолжают вести бизнес с Россией, получают выгоду от транзита российского газа через украинскую территорию, расширяют поставки электроэнергии и топлива. Иными словами, «война с Россией» является лишь ширмой для подавления конкурентов и принуждения Запада к игнорированию системной коррупции, срыва реформ, монополизации целых секторов экономики близкими к Зеленскому бизнесменами», — обращает внимание Кузьмин.

Как бы ни старался Киев дистанцироваться от России политически, но если сотрудничество имеет выгоду, выраженную в денежном эквиваленте, то ничего зазорного в этом чиновники не видят. По итогам 2020 года РФ заняла третью строчку в списке внешнеторговых партнёров Украины, уступив Китаю и Германии. Продаёт Киев Москве преимущественно зерно, чёрные металлы, жиры и масла животного или растительного происхождения, а закупает минеральное топливо, нефть и продукты её переработки, машины, оборудование и механические устройства, наземный транспорт.

Не гнушался ведением бизнеса не то что с Россией, а на территории России Пётр Порошенко — его кондитерская фабрика Roshen работала в Липецке, пока он занимал президентский пост. Политические соратники оправдывают политика тем, что конфеты — это не товар стратегического значения, то есть ему можно, а остальным — нет. Двойные принципы налицо, как говорится. Киев-Москва. Чем Украина торгует с «агрессором»

«ОПЗЖ призвала совместными усилиями международного сообщества и украинского народа заставить администрацию Зеленского нести ответственность как за свои незаконные действия, так и бездействие в вопросах мира и борьбы с коррупцией. Бесконечная игра с Западом в «лояльных негодяев», которые крадут, тормозят реформы, разваливают систему государственного управления, но каждый раз получают прощение под предлогом «зато они против Москвы или же Медведчука», системно дискредитирует сам Запад», — пишет Кузьмин.

Депутат Верховной Рады предупреждает об опасных последствиях действий украинских властей, одним из таковых уже стала эскалация конфликта в Донбассе, который потенциально способен перерасти в большую войну в Европе и к которой определённые силы на Украине сознательно ведут дело.

Избирательный подход Запада к Украине

Запад всегда позиционирует себя как главного борца за права человека, но на арест лидера парламентской оппозиционной фракции Украины никак не реагирует, хотя прошло уже несколько дней после судебного заседания.

«То, что происходит вокруг Медведчука, — это не то что возмутительно. Потрясающе, что это не находит отклика в Европе: все молчат, «внутреннее дело Киева». Если кого-то там Россия якобы травит, якобы аннексирует, арестовывает, мировое сообщество просто выпрыгивает из штанов. Он (Медведчук. — Ред.) становится с каждой неделей всё более неудобным, поэтому его как-то надо, по крайней мере, изолировать, надо нанести ему оглушительный щелбан, чтобы он подумал. Вот что происходит», — заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире программы «Соловьев Live» на Youtube.

«Зеленский опять изворачивается: арест Медведчука связан не с борьбой с олигархами, а с борьбой Зеленского за спасение своего падающего рейтинга, которому угрожает рост популярности партии Медведчука. И с зачисткой политического поля Украины от симпатизирующих России политиков», — написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Twitter.

В отличие от западных политиков, российские парламентарии не собираются бросать Медведчука на произвол судьбы. Партия «Коммунисты России» инициирует создание в РФ комитета по поддержке главы политического совета «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Медведчук арестован за свою политическую деятельность, и в дальнейшем репрессии по отношению к нему могут быть ужесточены. Это беспрецедентные гонения на оппозицию! Но мы видим, что Европа лицемерно молчит, хотя подобного на Европейском континенте не было с 1933 года, то есть с прихода к власти нацистов в Германии», — заявил лидер партии Максим Сурайкин.