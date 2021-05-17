Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) в понедельник, 17 мая, обратилась к лидерам стран — членов Евросоюза и Совета Европы, включая Россию, к руководителям влиятельных международных организаций и послам G7 с тревожным заявлением о политической ситуации в Украине

Об этом сообщил в своем Telegram-канале и в Facebook депутат Верховной Рады Украины от ОПЗЖ Ренат Кузьмин, обнародовав скан документа.

«Зато они против Москвы…»

В частности, в заявлении говорится о том, что администрацией президента Зеленского на практике взят курс на отказ от Минских соглашений, на замораживание конфликта в Донбассе, тогда как этот конфликт потенциально может перерасти в большую войну в Европе. В ОПЗЖ считают, что определенные силы в Украине сознательно ведут к этому дело.

«Иными словами, официальный Киев взял на себя роль барьера на пути нормализации отношений между Западом и Востоком нашего континента, что может быть выгодно только внешним игрокам, желающим и далее разделять Европу и властвовать над ней. Точно так же подавление свободы слова и репрессии против политической оппозиции в Украине власть списывает на издержки противостояния с Россией». Атака на Медведчука: ОПЗЖ грозит обратиться к народу © vybor.ua

В партии указывают, что «бесконечная игра с Западом в "лояльных негодяев", которые крадут, тормозят реформы, разваливают систему государственного управления, но каждый раз получают прощение под предлогом "зато они против Москвы или же Медведчука", системно дискредитирует сам Запад».

Печерский районный суд Киева 13 мая отправил главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 300 млн гривен (около 10,9 миллиона долларов). Суд этого требования не удовлетворил. Впрочем, домашний арест — это все равно арест.

По данным украинских правоохранительных органов, Медведчук стал подозреваемым по трем эпизодам. Утверждается, что с марта 2015 года он незаконно передавал России информацию о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами примерно на 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов). По второму эпизоду политика подозревают в передаче секретных данных о скрытом подразделении ВСУ. Третий эпизод касается того, что Медведчук и народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак будто бы планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в Россию, с целью распространить через них «российскую пропаганду».

«Курам на смех»

Комментируя объявленное Медведчуку подозрение, экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш отметила в эфире телеканала «НАШ», что более ничтожного — «курам на смех» — процесса она не видела. Лукаш пояснила, что «неуверенные в себе» генпрокурор и глава СБУ просто пересказывали на суде своими словами некую статью, опубликованную еще в 2018 году «Радио Свобода»*. По ее словам, возникает вопрос: а что же делали правоохранительные органы два года? Получается, что они в таком случае «соучастники Медведчука», констатировала Лукаш. «Слуга народа» и ОПЗЖ возглавили партийный, а Зеленский и Бойко - президентский рейтинги © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Экс-министр считает, что «в общественном сознании миллионов людей Медведчук уже выиграл», поскольку все могли увидеть необоснованность обвинений.

«У нас войны нет»

Экс-депутат Рады правовед Виталий Журавский заявил, что он на месте судьи оставил бы ходатайство обвинения без рассмотрения, поскольку команда адвокатов Медведчука «просто разгромила тех детей, которые представляют сторону обвинения».

«У многих из них я бы как академик Национальной академии правовых наук просто отобрал бы дипломы», — сказал он в эфире телеканала «НАШ». Упомянув инкриминируемую Медведчуку статью 438 («нарушение законов и обычаев войны»), правовед отметил: «Друзья, у нас что, юридически объявлена война России? У нас войны нет». Андрей Козенко: Донбасс принял на себя те пули, что предназначались Крыму © РИА Новости, Владимир Трефилов

Кстати, в обращении ОПЗЖ к лидерам стран ЕС говорится о том, что «официальный Киев рассматривает конфликт на Донбассе как исключительно агрессию Российской Федерации, в то время как ОПЗЖ считает, что данный конфликт во многом обусловлен внутренней политикой украинской власти».

Что касается дела Медведчука, то, по словам Журавского, возникает вопрос и по экспертизе, которую в данном случае проводила «какая-то экспертная организация в структуре СБУ». То есть, продолжил Журавский, даже если в деле есть агентурные материалы, то они надлежащим образом не были легализованы. «Если незаконным образом получены доказательства, даже если есть факт преступления, они судом отметаются», — подчеркнул он.

Контрразведывательные мероприятия и «никакой политики»

В то же время генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что она уверена в своих действиях. По ее словам, Офис генпрокурора будет оспаривать меру пресечения Медведчуку в виде домашнего ареста после того, как ознакомится с полным текстом решения суда.

Выступая в эфире программы «Свобода слова» Савика Шустера, генпрокурор заверила, что в деле «никакого политически мотивированного решения не происходит» и вообще — «политики тут нет», все остается «в сфере криминальной юстиции».

При этом Венедиктова сообщила, помимо прочего, что телефонные разговоры Медведчука прослушивались спецслужбами еще в 2015 году и это прослушивание было санкционировано в рамках контрразведывательных мероприятий. Ранее прокуратура обнародовала запись телефонного разговора, в котором, по утверждению правоохранителей, человек с голосом Медведчука обсуждал с неназванным чиновником РФ судьбу газового месторождения. Генпрокурор пояснила: фамилии россиян пока не звучат, потому что «еще будут международные процессы». Коцаба: Медведчук уже начал забивать гвозди в гроб действующей власти © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Что касается эпизода о передаче данных о спецподразделении ВСУ, то, по словам Венедиктовой, «информация была передана», а отсутствие описания этого в подозрении объясняется тем, что тогда пришлось бы и само подозрение засекречивать, а «это означает закрытый судебный процесс».

«Нам скрывать нечего. Правоохранители уверены в том, что они делают, на сегодняшний момент. И потому мы сделали все, чтобы процесс был максимально доступный для людей», — сказала генпрокурор.

«Политические заложники»

С утверждением, что в «деле Медведчука» якобы нет политики, совершенно не согласны в «Оппозиционной платформе — За жизнь». В партии считают, что как раз политика есть, а вот доказательств вины политика — нет.

«Уже первые слушания по так называемому "делу Медведчука" показали полное отсутствие доказательств и сфабрикованный характер обвинений. Но представителей режима это не смущает. Они продолжают давить на суд, строить планы расправы над оппозиционерами. Пытаются превратить их в политических заложников», — говорится в заявлении, обнародованном на сайте партии. Партия Медведчука обратилась к лидерам стран — членов ЕС © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Это заявление стало реакцией на слова секретаря Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что украинские власти, если будет возможность, с удовольствием обменяют Медведчука на украинцев, заключенных в российских тюрьмах.

ОПЗЖ потребовала от власти «остановить политический террор против оппозиции», вернуться к соблюдению Конституции, прав человека и гражданина. И призвали урегулировать конфликт в Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями, «а не строить планы по превращению украинских граждан, оппозиции в заложников курса на продолжение противостояния».

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.