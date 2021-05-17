Министра здравоохранения Украины Максима Степанова уже не раз пытались снять с должности, по крайней мере на уровне разговоров. Однако сейчас вопрос отставки будет вынесен для рассмотрения в сессионный зал парламента, и шансы, что Степанов сохранит свою должность, стремятся к нулю

За что увольняют министра

Зеленский не смог уговорить министра уйти в отставку: подробности © Кадр из сериала «Слуга народа» / YouTube Максима Степанова отправляют в отставку. В Верховную Раду поступило соответствующее представление премьера. Степанова назначили на должность министра здравоохранения 30 марта 2020 года, в начале пандемии коронавируса.

По информации, которую озвучивают украинские телеграм-каналы со ссылкой на собственные источники, конфликт у министра здравоохранения разгорелся именно с премьер-министром Денисом Шмыгалем. А конкретно премьер предъявил Степанову претензии по двум пунктам: за слова о том, что врачам нужно поднимать зарплату, и за заявление о том, что выделенных 2 млрд гривен недостаточно для вакцинации населения:

"Степанов слишком упорно "выбивал" деньги на зарплаты медиков и закупку вакцин. Это очень не нравилось Шмыгалю и отдельным членам Кабинета министров. Степанова об этом предупреждали не раз, но он продолжал настаивать на увеличении финансирования здравоохранения. Поэтому, когда появилась возможность, премьер-министр воспользовался этим, чтобы избавиться от "надоедливого" министра".

Глава Минздрава Степанов в эфире «Украина-24» подтвердил лично, что не писал заявления на отставку. И дал понять, что он уйдёт со своего поста, только если за это проголосует Рада.

Министр Степанов никогда не скрывал своего недовольства и открыто критиковал бюджет 2021 года, выделенный на Министерство здравоохранения. Накануне голосования он призвал народных депутатов не поддерживать бюджет.

"Обращаюсь к народным депутатам: избавьтесь наконец от своей инфантильности. Хватит уже думать "А может, обойдется?". На этот раз не обойдется. Необходимо понять реальность и возможные последствия при принятии таких цифр финансирования медицины. Медицинская система Украины — и это не какие-то страшилки от меня — под угрозой существования. Сейчас средняя заработная плата врача составляет 9000 гривен (24 тыс. руб. — Ред.). У человека, от которого зависит жизнь другого человека, который круглосуточно думает о своем пациенте, его лечит и спасает, дает ему шанс жить. Посмотрите, какая у вас заработная плата, и сравните. И подумайте, как этот человек может жить на эти деньги. Зарплата среднего медицинского персонала составляет 7000 гривен (19 тыс. руб. — Ред.): медицинской сестры, которая тоже круглосуточно иногда стоит у постели больного. Зарплата младшего медицинского персонала — 5000 гривен (13 тыс. руб. — Ред.). Это реальность, с которой страна живет 29 лет и с которой мы встретили пандемию", — заявил тогда Степанов.

Зеленский попросил уйти в отставку трех министров, согласились двое © пресс-служба президента Украины

Однако бюджет, который не мог решить проблемы с низкими зарплатами медиков и необходимостью массовой закупки вакцин от COVID-19 в 2021 году, был все-таки проголосован.

Именно такая позиция стала, в частности, и причиной критики со стороны главы Минфина Сергея Марченко: из-за того, что Степанов требовал увеличить расходы из госбюджета на закупку вакцин от COVID-19 и зарплаты для медиков, министр финансов назвал его персонажем из "12 стульев".

И буквально недавно, во Всемирный день медсестры, министр Степанов в очередной раз заявил, что будет продолжать бороться за повышение зарплат медиков. И на это есть веская причина — только с начала 2020 года более 66 тыс. медицинских работников покинули Украину. Часть из них после увольнения начали искать работу в Польше, которая воспользовалась шансом и предоставила им рабочие места.

Проваленная вакцинация

К Степанову действительно предъявлялись большие претензии и относительно заключения контрактов по вакцинам от COVID-19, и особенно об организации вакцинации.

По данным Минздрава, по состоянию на воскресенье, 16 мая, первую дозу вакцины против коронавируса получили 940 160 тысяч украинцев, и только 18 394 человека — обе дозы вакцины.

По заявлению Степанова, в этом году Украина получит 42 миллиона доз вакцины против коронавируса, и они уже законтрактованы.

Это 8 миллионов доз от инициативы COVAX и 32 миллиона доз вакцин по прямым контрактам между государством Украина и производителями вакцин. При этом, по заявлению Степанова, удалось увеличить поставки вакцины производства компании Pfizer BionTech вдвое уже в этом календарном году.

В частности, Украина должна получить 20 млн доз вакцины Pfizer и 10 млн доз вакцины NovaVax — это новая вакцина американской компании, которая проходит регистрацию и будет производиться в Индии. Также Украина получает вакцины AstraZeneca и Sinovac (под названием CoronaVac).

По словам Степанова, 42 млн доз достаточно для вакцинации большинства взрослого населения, но Минздрав хочет довести эту цифру до 48 млн доз для вакцинации 70% взрослых.

С владельцем индийского "Serum Institute" достигнута договоренность об увеличении поставок с 10 до 15 млн доз вакцины. Также с китайским производителем "Sinovac" есть договоренность об увеличении поставок.

Степанов признал, что поставки срываются в сроках и правила не работают на рынке вакцин. Исходя из проплаченных контрактов, в первом квартале Украина должна была получить 3 млн 184 тыс доз вакцины. Но сейчас ситуация с поставками вакцин начала выравниваться.

По факту на середину мая 2021 года всего в страну было доставлено 1 млн 215 тыс. доз вакцин компании Sinovac, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca/Covishield через прямые закупки. В рамках глобальной инициативы СOVAX на Украину прибыли 367 тыс. доз AstraZeneca-SKBio и 117 тыс. доз Comirnaty/Pfizer.

Дополнительно 705 тыс. доз вакцин по COVAX ожидаются уже к концу мая. Еще порядка 500 тыс. доз вакцины Pfizer по прямым контрактам должны прибыть в Украину в мае-июне.

На сегодня на Украине почти закончилась вакцина AstraZeneca (и индийская Covishield, и южнокорейская SKBio), предназначенная для первой дозы вакцинации. По состоянию на 12 мая 2021 года часть этой вакцины (всего 26 тыс. доз) зарезервирована для введения второй дозы тем пациентам, прививки которых началось с 24 февраля.

Сейчас продолжается иммунизация против COVID-19 препаратами CoronaVac производства Sinovac Biotech и Comirnaty от Pfizer BioNTech.

На сегодня в "оранжевой" зоне карантина остается одна область Украины — Черкасская. Остальные области находятся в "желтой" зоне карантина. В этих регионах в норме все эпидемиологические показатели, такие как уровень госпитализации и охват тестированием.

Тем не менее, после майских праздников заболеваемость вновь начинает расти. За минувшие сутки (16 мая) Украина занимает 19-е место в мире и 6-е место в Европе по количеству новых заражений COVID-19. По суточной смертности Украина остается второй в Европе.

Кто заменит Степанова

Председатель пропрезидентской фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия в эфире ток-шоу Шустера обозначил основную линию власти против Степанова. Собственно, по версии власти, Степанов провалил закупки вакцин. А все успехи Украины по переговорам о вакцинах — это заслуга президента Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака, а министр не проявлял должной эффективности в этом направлении.

Арахамия также заявил, что самым вероятным преемником Степанова на должности руководителя Минздрава является его заместитель, главный санврач страны Виктор Ляшко. Ляшко, которого собираются сделать министром, по версии власти, не несёт ответственности за провалы по вакцинации, потому что отвечал за другое направление — карантинные меры, и они, по мнению Арахамии, были эффективными.

Стоит напомнить, Виктор Ляшко в свое время признался, что введенные по его инициативе «карантинные меры» не имеют отношения к эпидемиологии, и без стеснения рассказывал, что закрывал парки, организовывал «дезинфекции» и вводил запреты только для того, чтобы напугать украинских граждан.

Максим Степанов: кто он © Facebook, Максим Степанов

За Степанова вступилось медицинское сообщество. По словам ведущего инфекциониста страны Ольги Голубовской, вакцинация, кислород (к которому Минздрав не имеет отношения, как и влияния на муниципальные стационары, это ответственность местных властей) — это все предлог. Просто не устраивает, что-то требует и имеет свою точку зрения.

«Как бы ни было все запущено, многое сделать не получается, нет высшей политической воли по разным причинам, нет денег, информационные войны, но это тот человек, который был с нами весь этот трудный год, прислушивался к нам и советовался, как в этих условиях исправить положение.

Денег на медицину, хотя бы 5% ВВП, чтоб повысить зарплаты, не дали (у нас медики самые ненужные люди в стране, именно им денег вечно не хватает), принятые ранее убийственные законы не поменяли, но мы все вместе хотя бы пересчитали нереальные некоторые тарифы в НСЗУ, начали создавать нормативные документы, регламентирующие оказание медицинской помощи больным (стандарты, протоколы), позитивная динамика в трансплантации, инфекционные стационары, которые были бы уничтожены полностью, получили шанс на выживание (финансирование готовности) и т.д. А спекуляций на пандемии много будет. Но никто большего бы не сделал. Потому как впервые был диалог с экспертами, хотелось работать и что-то делать, прежде всего для людей…» — написала Ольга Голубовская на своей странице в Facebook.