Находящегося под домашним арестом лидера партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука могут обменять на осужденных в России украинцев. Такое предположение высказал глава Совета национальной безопасности Украины (СНБОУ) Алексей Данилов

«Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Печерский райсуд Киева 13 мая отказал Генпрокуратуре в мере пресечения для Виктора Медведчука в виде содержания под стражей с залогом 300 млн грн и отправил оппозиционного политика под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.

Медведчука и его коллегу по партии Тараса Козака подозревают в государственной измене, посягательстве на нарушение «обычаев войны» и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Ранее СНБО Украины ввел санкции против Медведчука и его жены Оксаны Марченко, арестовав счета и имущество.

«Остановить политический террор»

Заявление секретаря СНБО о возможном обмене Медведчука на осужденных в РФ украинцев вызвало резкую реакцию в ОПЗЖ.

«Запустив маховик политических репрессий, украинская власть не может остановиться. Заявления и действия ее представителей выходят все дальше за рамки норм Конституции, принципов демократии и здравого смысла», — говорится в заявлении партии, обнародованном 15 мая. Блицопрос: Анатолий Вассерман о домашнем аресте Виктора Медведчука © РИА Новости, Александр Натрускин

В партии считают, что, «находясь в эйфории от вседозволенности и безнаказанности, украинская власть скатывается к откровенной диктатуре».

«Внесудебное наказание для собственных граждан, наложение санкций, отъем имущества, политический террор, удержание политических заложников — подобными методами действовал Адольф Гитлер в 30-х годах прошлого века. Власти кажется, что диктаторские замашки прибавят ей популярности. Но это только разрушает украинскую государственность», — заявили в ОПЗЖ, потребовав от власти остановить политический террор против оппозиции.

Ранее в партии констатировали, что суд над лидером оппозиции является организованной властью травлей, которая свидетельствует о скатывании Украины к диктатуре и беззаконию.

«Ответ будет жестким»

Говоря о ситуации на Украине, президент России Владимир Путин отметил, что она будет требовать особого внимания.

«Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости», — заявил он 14 мая на совещании с членами Совбеза РФ.

Это высказывание вызвало обеспокоенность в Киеве. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что «слова Путина сегодня о нас как "анти-России" не стоит недооценивать».

«Это не очередная находка спичрайтеров. Путин говорит о нас как о постоянном источнике проблем для России и ее антиподе. Именно такой лексики он еще не применял. Ответ Кремля будет асимметричным и очень жестким», — написал экс-министр в Facebook.

«По политическим мотивам»

Путин также подчеркнул, что на Украине фактически проводится «совершенно очевидная зачистка политического поля», закрываются общенациональные СМИ, причем западные партнеры на это никак не реагируют. Блицопрос: Владимир Корнилов о домашнем аресте Виктора Медведчука © РИА Новости, Владимир Трефилов

«По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России, и, кстати говоря, в Крыму тоже, — и ничего, это считается нормой», — сказал президент. И добавил: «То есть решения явно политические и избирательные, направлены только на одно — зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на Юго-Востоке Украины, в Донбассе и за добрососедские отношения с Россией».

Путин напомнил, что товарооборот РФ с Украиной за год составил 9,9 миллиарда долларов, и задал риторический вопрос: «Что, всех, кто работает с Россией, будут теперь на Украине привлекать к уголовной ответственности?»

Паника на Банковой

Многие политики и эксперты склоняются к мысли, что заранее объявленная властями война Медведчуку имела целью выдавить лидера оппозиции из страны. Однако сам Медведчук неоднократно заявлял, что убегать и прятаться он не собирается. И действительно, скрываться политик не стал, а сам явился в Генпрокуратуру еще до того, как ему смогли вручить подозрение (как сообщают украинские СМИ, оно застряло на почте).

По словам политолога Сергея Белашко, «в этот момент на улице Банковой (там находится Офис президента Украины. — Ред.) кое у кого началась паника».

«А именно у тех людей, которые Зеленскому предлагали эту идиотическую концепцию — давайте мы напугаем Медведчука, — пояснил эксперт. — Ну так Медведчук же пуганый, его и Ющенко пугал, и Тимошенко пугала, и Янукович его пугал. И в итоге уже давно в украинской политике нет ни Ющенко, ни Януковича, а Тимошенко находится на таких достаточно скромных ролях».

С «делом Медведчука» Зеленского явно подставили заокеанские кураторы, считает отсидевший 524 дня по обвинению в госизмене за призыв не убивать соотечественников журналист Руслан Коцаба. По его словам, даже если встреча Зеленского с Путиным состоится, то Зеленский уже сейчас ухудшил свои стартовые позиции, унизив себя «политической заказухой».

«Сейчас Путин на него так проникновенно таким вот кагэбистским взглядом посмотрит и так спокойно пожурит, как Тарас Бульба: "Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?"» — сделал прогноз Коцаба.

«Системно выдавливают из политики»

Но и сторонникам Медведчука праздновать победу рано, считает политолог Андрей Золотарев. По его словам, залог в 300 млн гривен друзья политика быстро собрали бы, тогда как домашний арест существенно ограничивает возможности политической деятельности как минимум на два месяца.

«…Пожалуй, надо отметить, что ни при одном из украинских президентов Медведчук не попадал в столь непростую и проблемную для него ситуацию», — констатировал эксперт в интервью изданию Украина.ру. Марат Баширов о причинах, по которым Украина не сможет избавиться от олигархов © РИА Новости, Владимир Трефилов

По мнению Золотарева, ясно, что Медведчука системно выдавливают из политики: «Был удар по информационным возможностям, потом по ресурсной базе, сейчас пошли по стезе судебных преследований».

Второй срок для Зеленского?

Вполне вероятно, что нынешний украинский президент видит в своих действиях залог сохранения у власти. Политолог Василий Вакаров в интервью изданию Украина.ру напомнил о результатах социологических исследований, согласно которым решение закрыть через СНБО оппозиционные телеканалы привело к росту рейтинга Владимира Зеленского (с 23 до 28%). По мнению эксперта, понятно, что рейтинг Зеленского в основном вырос «за счёт прозападного электората — антироссийского».

Теперь же все так называемые патриотические лидеры общественного мнения (ЛОМы) от Порошенко и Тимошенко — все как один дружно поддержали решение Генеральной прокуратуры об обвинениях Медведчуку.

«И еще один момент необходимо брать в расчет: буквально в течение часа решение было поддержано Госдепом США», — добавил Вакаров. Он подчеркнул, что эти три факта для него «являются доказательством того, что перед Владимиром Зеленским открылась возможность второго срока». В то же время, добавил эксперт, реализовать эту возможность Зеленскому вряд ли удастся, ведь голосовавшие за Зеленского «ждали от него действий, которые были бы направлены на достижение мира в Украине, а не на действия, которые позволили бы удержать власть».

Поддержка избирателей Юго-Востока утрачена, а заигрывание с националистическим электоратом ничего Зеленскому не даст. И очень скоро украинская элита начнет искать нового кандидата для себя, прогнозирует Вакаров.