Украина и «Евровидение»
Минувшая неделя началась для украинской группы Go_A очень удачно: после первой репетиции на сцене «Евровидения-2021» ролик с их выступлением попал в топ-5 лидеров по числу просмотров на платформе YouTube. Почти сразу видео посмотрело около полумиллиона пользователей.
В связи с этим букмекеры пересмотрели шансы коллектива на победу, подняв песню «Шум» на 9-е место, хотя прежде страна входила лишь во вторую десятку претендентов на лидерство.
Однако сразу после первого пробного выступления солистка бенда Екатерина Павленко почувствовала себя плохо. Певица сдала ПЦР-тест на коронавирус и по правилам «Евровидения» не могла участвовать в публичных мероприятиях до получения результата анализа.
В итоге вторую репетицию Павленко пропустила, вместо нее песню Украины спела соперница коллектива Эмми ван Стейн, представляющая на «Евровидении» Нидерланды. Поклонникам группы, кстати, понравился ее вокал, многие пользователи даже написали в сети, что голландке удалось спеть на украинском почти без акцента.
Оказалось, что в обязанности участников «Евровидения» входит обязательное изучение всех песен других конкурсантов. На непредвиденный случай.
В ночь на 14 мая на официальной странице коллектива в Facebook появилось сообщение с результатами анализа Павленко.
«Друзья, у нас отличные новости! У Кати отрицательный результат ПЦР-теста, а это значит, что мы продолжаем репетиции и активную подготовку, ведь скоро полуфинал!» — говорилось в публикации.
Поделилась радостной новостью с поклонниками и сама Павленко, в сториз она выложила видео, где прыгает на кровати под песню «Шум» и кричит: "Yes, I am Free!", что в переводе на русский значит «Да, я свободна!».
Свободна от карантина, а значит, выступит уже не на репетиции, а самом конкурсе «Евровидение», который пройдет на арене Ahoy в нидерландском Роттердаме 18, 20 и 22 мая.
Кстати, на этой же неделе солистка Gо_A, дала интервью Deutsche Welle, где рассказала в том числе и о своих поклонниках из РФ.
«Концерты в России мы не рассматриваем, хотя у нас там действительно много слушателей. Они нам пишут приятные слова, пишут даже на украинском языке, и многие из Сибири. Это не случайно, там же много украинцев осталось. И мы не можем не любить их только потому, что они проживают на той территории. Они пишут от души и говорят, что наша музыка побуждает их по-другому взглянуть на Украину», — заявила Павленко.
Патриотичная секс-вечеринка
Пока Gо_A выступает в Европе, украинские националисты пристально следят за тем, чтобы все остальные артисты страны ненароком не ускользнули на территорию Российской Федерации.
Так, депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко поднял шум из-за выступления жены экс-парламентария, а ныне члена набсовета «Укрзализныци» Сергея Лещенко диджея Анастасии Топольской на секс-вечеринке в Москве.
Гончаренко этот факт так сильно возмутил, что он предложил серьезно задаться вопросом о членстве Лещенко в «Укрзализныце», ведь последний «получает сотни тысяч гривен зарплаты в месяц от украинских налогоплательщиков», то есть от людей, родные и близкие которых воюют на востоке Украины, пока Топольская выступает перед теми, кто «воюет против нас и убивает украинцев».
«Здесь давно уже надо ставить вопрос, что ему не место в наблюдательном совете "Укрзализныци", поэтому, если бы это была история о частных лицах, это уже их дело. А наше дело было бы просто давать этому моральную оценку. Но то, что это связано все с огромными государственными компаниями, это вдвойне и досадно, и неприемлемо. Поэтому, мне кажется, нужно принимать решение о выводе этого почетного "железнодорожника", неизвестно вообще, чем он занимается как член наблюдательного совета "Укрзализныци"», — заявил Гончаренко.
Буквально через день в диалог с Гончаренко вступил сам Лещенко, который пояснил, что его жена ездит в Россию для популяризации Украины, в частности, в мае она выступила с концертом в РФ в поддержку представителей ЛГБТ-сообщества.
«И в том числе ее (Топольской. — Ред.) поездка служила поддержкой этих людей, которые являются прямыми жертвами режима Путина, но в этой ситуации никого не интересует правда», — сказал он.
Это не я!
«Прилетело» от националистов на этой неделе и украинскому актеру Андрею Данилко. Его радикал Сергей Стерненко «уличил» в выступлении в Сочи. Создателю Верки Сердючки пришлось оправдываться.
«Будьте внимательны и осторожны! Фейк! @s_sternenko, пожалуйста, проверяйте информацию», — написал артист на своей странице в Instagram.
К посту Данилко приложил скриншоты фотографий якобы со своего концерта, опубликованные Стерненко, и пояснил, что в России была не сама Сердючка, а лишь пародия на нее.
«Вчера в Сочи был концерт пародии на Сердючку. Видел у знакомых. Так что точно фейкньюс», «Как уже только ни пытаются втянуть Данилко в политику…», «Как бы ни пытались втянуть… особенно Стерненко, который сам убил человека и на свободе… Данилко все равно будет Артистом и с РФ, и с СНГ… не считая Европы», «Стерненку спокойно не живется», «А что такого было бы, если бы Андрей в Сочи приехал? Не понимаю этого. Почему политику не разделяют от обычных людей?» — отреагировали на пост Данилко его фанаты.
После ответа артиста Стерненко извинился, что «перебдел», и удалил свой изобличающий пост. Тем временем продюсер успел пообщаться с журналистами и не только прокомментировать конкретный случай, а в целом рассказать о выступлениях украинских артистов перед россиянами. Оказалось, есть способ выступить, никому не навредив.
«Если нас и приглашают, то выступления в основном за границей происходят. Чтобы не подставлять артистов, они (россияне. — Ред.) празднуют в других местах. Если бывают приглашения, мы понимаем, у кого мы работаем. В основном это все равно люди из Украины. Или муж украинец, а она — русская, или наоборот», — привели украинские СМИ слова Данилко.
Напомним, он уже не первый раз опровергает информацию о своих гастролях в России. Ранее продюсер прокомментировал возможные выступления в РФ, сказав, что «в Россию не зовут, наверное, знают, что мы не поедем».
Зрада пришла откуда не ждали
А вот лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, который приехал на Западную Украину с гастролями, на этой неделе граждан страны разочаровал, причем дважды. Сначала музыканта обвинили в имперских амбициях за неоднозначное высказывание о Западной Украине.
«Ездим по Западной Украине: Тернополь, Хмельницкий, Ровно, Черновцы, Ивано-Франковск… Я, признаться, ожидал увидеть все-таки некоторое захолустье — маленькие города по 200 000 человек. А увидел великолепную (и прекрасно отреставрированную) архитектуру, стильные рестораны, чистоту. И очень хороших зрителей», — написал Макаревич в соцсетях.
На публикацию отреагировали многие жители страны, в том числе и журналист Айдер Муждабаев, который заявил, что музыкант выдал свое реальное отношение к Украине.
«Путешествуя по окраине империи… Вот здесь очень точно передано подсознательное отношение россиян к Украине. Даже когда они хотят типа похвалить, у них выходят унизительные, почти расистские предложения. Причем сами они упорно этого не замечают: "Что я такого сказал?" А еще здесь вкусное сало, борщ и классные телочки, да?» — написал журналист.
Спустя несколько дней Макаревич второй раз шокировал «патриотов» Украины, заявив, что эта страна не может претендовать на звание изобретателя этого блюда.
Выяснилось, что при всей своей любви к Украине Макаревич уверен: борщ появился задолго до возникновения этого государства, поэтому суп «скорее древний, нежели украинский». Лидер «Машины» подчеркнул, что узнаваемость страны по блюду — это хорошо, но «кричать о том, что вы первые в мире, не нужно».
«Ну первые, а если вторые? Кто это считал и что это меняет? Это ведь не спорт и не забег на длинную дистанцию. Тысячу лет это было в Украине, но тогда ее еще не было. Мы жили вообще в других условиях, а борщ был, — высказался Макаревич. — Это как говорят, что поляки придумали водку, но это же не они сделали. Понимаете? Разве это главное?»
Между тем борьба за украинскую идентичность борща в стране идет полным ходом. Сначала суп отбивали у мишленовского гастрогида, назвавшего кушанье «русским», потом Киев подал документы в ЮНЕСКО на официальное признание борща исконно украинским.
В рамках украинизации супа министр культуры Александр Ткаченко приготовил борщ на кулинарном батле министров. Позже местный кулинар-русофоб Евгений Клопотенко провел презентацию «Культура приготовления украинского борща», где представители всех регионов Украины приготовили 25 разных видов этого блюда.
Не учи отца, и баста!
На прошедшей неделе борьба на Украине развернулась не только за борщ, но и против студентки Киевского национального университета (КНУ) имени Т.Г. Шевченко Анастасии Тарасюк, которая вступилась за российского рэпера Басту (Василия Вакуленко).
В начале мая музыкант приехал на Украину, где у него запланированы концерты. Узнав об этом, неонацист Стерненко и главарь запрещенной в России «С14» Евгений Карась объявили на рэпера охоту. Стерненко даже заявил, что готов заплатить за голову рэпера, живого или мертвого, крупную сумму денег.
Причиной такого желания националистов стало высказывание Вакуленко о войне в Донбассе, которую музыкант назвал «гражданской», а также выступления в Крыму.
Студентка юридического факультета Анастасия Тарасюк ответила националистам в соцсетях, назвав их «дебилами», «быдлом» и «дерьмом», а также заявила, что выступление Басты в Крыму не помеха для гастролей на Украине, тем более что украинским властям давно пора понять, что они сами виноваты в потере полуострова.
После этого поста девушки на Украине разразился скандал, «патриоты» страны предложили ее отчислить, а заведующая кафедрой фольклористики КНУ Олеся Наумовская потребовала, чтобы Тарасюк занялась СБУ. После этого студентка извинилась, сказав, что Крым считает Украиной, и уточнила, что не знала о политической позиции Басты.
Скандал совпал со вступлением в должность переизбранного ректора КНУ Владимира Бугрова, который согласился, что Тарасюк «позорит учебное заведение» и должна понести ответственность за это, но ее заявления не входят в список причин, по которым студент может быть отчислен.
Сотрудники вуза с ректором согласны, в учебном заведении уже заявили, что «сепаратизма девушка нахваталась не в университетской аудитории, а дома, поэтому к ответственности надо привлекать родителей поклонницы Басты».
Награждение авансом
Пока за голову одних знаменитостей на Украине предлагают вознаграждение, другим медийным персонам присуждают довольно странные награды. Например, в конце прошлого года украинскому тревел-блогеру Антону Птушкину присудили звание заслуженного журналиста страны, несмотря на то что фактически он им не является. На этой неделе в Офисе президента решение, наконец, объяснили.
«У многих в глазах застыл немой вопрос, когда Антон Птушкин в 2020 году стал заслуженным журналистом Украины. Так вот. Награду он получил потому, что а) создает познавательный контент и б) это тактический ход, чтобы его не наградила и не переманила Россия», — сказал заместитель главы Офиса президента (ОП) Юрий Костюк.
Представитель ОП пояснил, что блогер создает интересный контент, не попросив у государства ни единой гривны, при этом его видеоролики позволяют молодым украинцам посмотреть, «как устроена жизнь в Швеции, Японии, Швейцарии, Австралии и Канаде, а не клипы русских рэперов, типа Моргенштерна».
Сам Птушкин ранее отреагировал на известие о своем награждении, пошутив, что отметить его решили потому, что «касатики из Минкульта» смотрят его блог, поэтому «зареспектовали». Ведущий отметил, что ему приятно, тем более к званию прилагаются прибавка к будущей пенсии и бесплатный проезд в метро. Кстати, вот один из его роликов.
Смеяться стало сложнее
В том же самом Офисе президента Украины на этой неделе объяснили и другой феномен: почему «Квартал 95» перестал высмеивать президента. Все тот же Костюк согласился, что комикам студии стало сложнее делать сатирические номера на главу государства с приходом на этот пост создателя «Квартала» Владимира Зеленского.
«Когда начинаешь критиковать президента, это странно, потому что у тебя есть его телефон, ты можешь набрать и все ему сказать, зачем через сцену это делать? Это была сатира. И теперь ее стало меньше… Сегодня каждый актер "Квартала" уже не просто актер, в заголовке напишут: "Близкий друг президента Зеленского". Составляет ли для них это дискомфорт? В каких-то вещах, считаю, да», — сказал Костюк.
Он сделал акцент на том, что те юмористические номера на политические темы, которые студия все же делает, комики придумывают сами без каких-либо заказов со стороны власти, ведь руководство государства не просит «стебать пикет под Банковой или расписанные двери».
Тайная фамилия Ротару
Пожалуй, самая неожиданная новость этой недели — реальная фамилия украинской певицы Софии Ротару. Ее единственный сын Руслан Евдокименко опубликовал архивное фото указа Президиума Верховного Совета СССР о присвоении его матери почетного звания «народный артист СССР».
Волей или неволей мужчина показал подписчикам паспортную фамилию исполнительницы — Евдокименко-Ротару. Первую ее часть артистка получила от мужа, Анатолия Евдокименко, бывшего руководителем ансамбля «Червона рута», в котором выступала Ротару.
Кстати, исполнительница не так давно выступала на юбилее воронежского дорожника, чем украинские радикалы были недовольны, но никаких реальных действий националисты по этому поводу не предприняли.