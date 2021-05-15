Пять древних храмов Белоруссии: архитектура и история

11 мая в Белоруссии случился пожар в одном из наиболее древних храмов республики - в Будславском католическом костеле. Зал, где проходят службы, а также иконы остались в ценности и сохранности. Но крыша храма, принявшая на себя основной удар пламени, обгорела и рухнула

Сгорел уникальный белорусский католический костел © minobl.mchs.gov.by

Пострадавший от пожара Костёл Вознесения Пресвятой Девы Марии начали возводить в 1633 году в небольшом городке Будславе, который сейчас находится на западе Минской области. Ему уже около 400 лет, стало быть, он входит в число наиболее древних религиозных сооружений, сохранившихся на территории республики. Также он является одним из трёх храмов Белоруссии, носящих титул «Малая базилика», которым в католицизме наделяются храмы особого значения.

В связи с громким и очень неприятным событием в Белоруссии, напомнившим всем о важности сбережения исторических ценностей, предлагаем ознакомиться с подборкой иных древних храмов на территории республики.

Софийский собор

Самым древним христианским храмом на территории нынешней Белоруссии является Софийский собор в Полоцке (Витебская область). Возведённый в середине XI века в византийском стиле, храм был освящён во имя Святой Софии, став одной из трех таких церквей в мире — помимо Полоцка Софийские соборы есть только в Киеве и Великом Новгороде.

Здание собора пережило тяжелую историю вместе со всем народом Белой Руси. В 16 веке Полоцк был взят войсками польского короля Стефана Батория, и Софийский собор стал единственным храмом в городе, принадлежавшим православным. Но это длилось недолго — после подписания Брестской унии в 1596 году его отдали униатам (греко-католикам).

Храм неоднократно страдал во время войн, а в его притворе хранился пороховой склад, который взорвался 1 мая 1710 года, во время Северной войны. Здание церкви было частично разрушено и несколько десятилетий пролежало в руинах. Лишь к середине 18-го века на сохранившихся основаниях стен была возведена двухбашенная базилика в стиле виленского барокко. В таком — обновленном — виде Софийский Собор существует и работает по сей день. Второе рождение Минска - как в СССР построили столицу Белоруссии © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Во время Отечественной войны 1812 года французские солдаты использовали здание храма как конюшню. А обратно в православие Собор был возвращен лишь после церковного собора 1839 года.

Костёл Преображения Господнего

В 1395 году в первой столице Великого княжества Литовского Новогрудке, который ныне является райцентром Гродненской области, был возведен католический храм, который назвали в честь Преображения Господнего. Его строительство велось под руководством великого литовского князя Витовта в готическом стиле. Лишь в XVIII веке он был перестроен в стиле сарматского барокко.

Костел отметился важным местом не только в белорусской истории, но и в прошлом у соседних народов. Так, в его стенах в 1799 году был крещен писатель Адам Мицкевич. Там же 1422 году были венчаны польский король Ягайло с Софьей из рода Гольшанских. А в 1621 году в этом костеле отпевали погибших в Хотинской битве с турками.

В настоящее время он по-прежнему работает.

Коложская церковь

Историки сходятся во мнении, что знаменитая Коложская церковь, находящаяся в Гродно, была возведена еще в XII веке, когда там правили князья Борис и Глеб Всеволодковичи.

Из-за участившихся набегов крестоносцев в XIII — XIV веках храм частично пришел в упадок — он потерял крышу и верхнюю часть стен.

Лишь в XVI веке, во время правления польского короля Стефана Батория, её здание восстановили, и там вновь стали проходить православные церковные службы. Но спустя примерно век храм снова пришел в запустение и даже какое-то время использовался в качестве хозяйственного склада. Церковь была расположена в очень неудобном месте: на краю высокого берега реки. Там оседал грунт, подмываемый рекой Неман, что регулярно приводило к разрушению стен церкви. В Белоруссии едва не сгорела католическая часовня 1841 года © МЧС РБ

Лишь в 1990-е годы ее взяли под усиленный государственный контроль и начали проводить реставрацию. В настоящее время это действующий храм Белорусской Православной Церкви.

Сынковичская церковь

Церковь святого Архангела Михаила была построена в начале XVI века в городке Сынковичи, что в Гродненской области.

В Белоруссии ходит легенда, что этот храм основал князь Витовт в знак благодарности за то, что сумел спастись от Ягайло в местных дремучих лесах. Тем не менее, историки утверждают, что это не более чем красивая история: знаменитый храм в Сынковичах был построен на средства великого гетмана Литовского Константина Острожского. Своей необычной формой церковь обязана Бернардинскому костёлу в Вильнюсе, по образцу которого она была построена.

В 19 веке, когда Сынковичи находились в составе Российской империи, храм был неоднократно реставрирован и ремонтирован. Однако после прихода на эту землю поляков в 1921 году его отдали греко-католикам. В советское время церковь была закрыта, и лишь в 1989 году там прошла первая служба после возобновления работы. Сегодня этот храм принадлежит Белорусской Православной Церкви.

Древний деревянный храм в Здитово

Свято-Никитская церковь в селе Здитово, что в Брестской области, является самым древним памятником деревянного церковного зодчества в Белоруссии. Храм был построен еще в 1502 году и представляет собой прекрасный пример полесской архитектурной школы, претендующей на включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Храм может похвастаться на редкость спокойной судьбой, длящейся уже половину тысячелетия. Единственное, однажды он все-таки был отобран у православных и передан униатам. Это произошло в конце XVI века после заключения Брестской церковной унии. Позже он был возвращен православным и по сей день им принадлежит.

Ранее в Свято-Никитской церкви находилась уникальная икона — «Одигитрия Иерусалимская». Она была написана на двух сосновых досках и украшена золоченым фоном с растительным орнаментом. Но теперь она находится в экспозиции музея при Национальной Академии наук Белоруссии и считается одним из ярчайших примеров древнерусской сакральной живописи XVI века.