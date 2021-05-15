На уходящей неделе на Западной Украине было немало различных проявлений языка ненависти, и связаны они были не только с Днём Победы. Досталось даже гастролирующему по региону Андрею Макаревичу

В большинстве областей региона власти «не заметили» Дня Победы

На Западной Украине фактические запреты на празднование Дня Победы начали вводить ещё во время правления Виктора Януковича. Достаточно вспомнить 2011 год, когда апелляционный суд Львовской области запретил массовые мероприятия на Холме Славы в областном центре. Тогда делегации, прибывшие во Львов из Одессы и Симферополя с целью почтить память освободителей Украины от фашизма, подверглись нападению местных неонацистов, и фактически были задержаны правоохранителями — под предлогом обеспечения безопасности приезжих. А после принятия законов о «декоммунизации» и запрете георгиевской ленты львовские радикалы каждое 9 мая устраивают на Холме Славы, где уже демонтированы все памятники воинам-освободителям, «сафари на вату».

Не стал исключением и 2021 год. С самого утра у Холма Славы собрались несколько десятков «патриотов в коротких штанишках» — в прямом и переносном смысле слова: во-первых, почти все они были старшего школьного возраста, во-вторых, большинство из них были в шортах. Они выкрикивали оскорбления в адрес пришедших возложить цветы к могилам погибших ветеранов и оппозиционных политиков.

В частности, нецензурная брань звучала в адрес представительницы ОПЗЖ во Львове Инны Иваночко, когда та возлагала букет гвоздик на могилу советского разведчика Николая Кузнецова — которая, кстати, к концу дня утопала в цветах. Но если её и ветеранов полиция всё же защитила от физического нападения, то стримера сайта «Шарий.net» Виталия Аксенченко «патриоты» избили практически на глазах «правоохранителей». Последние, естественно, ничего не заметили, как не заметили и вандалов, которые в ночь с 8 на 9 мая разрушили памятник советским воинам в городе Новый Роздол Львовской области. Война продолжается. О величии отцов Великой Победы и мерзости вечно проигравших © РИА Новости, Лев Устинов / Перейти в фотобанк

Собственно, «не заметили» Дня Победы и представители властей всех уровней в Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей. При этом вице-губернатор Тернопольщины Виктор Устенко 8 мая приветствовал участников военно-спортивной игры «Гурбы-Антоновцы», посвящённой боям частей УПА* против войск НКВД. Игра с 2003-го каждый год проходит на рубеже Тернопольской и Ровенской областей, в нынешнем году большая её часть состоялась на Ровенщине, причём её лозунгом были слова «Сегодня наша территория — 20 квадратных километров, завтра — вся Украина!»

Из ровенских чиновников в церемонии открытия игры принял участие только председатель Ровенского областного совета Сергей Кондрачук («Европейская солидарность»). Скорее всего, причиной такого демарша является конфликт Кондрачука с главой Ровенской областной государственной администрации (ОГА) Виталием Ковалём, в облсовете даже зарегистрирован проект решения об объявлении недоверия губернатору и обращении к президенту Украины относительно отставки глав области.

В свою очередь, Виталий Коваль 9 мая вместе с большинством других руководителей Ровенской области отметил День Победы у мемориала советским воинам-освободителям на Дубенском кладбище города Ровно. У памятника, несмотря на наличие на нём ордена Отечественной войны с запрещёнными серпом и молотом, был выставлен полноценный почётный караул, венки к нему возложили руководители Оперативного командования «Запад» Вооружённых Сил Украины и силовых структур области. Подобная ситуация была и в Черновцах, где губернатор Сергей Осачук с заместителями, а также руководство управлений СБУ и МВД в области возложили цветы и венки к обелиску в честь освободителей Черновцов от фашизма, установленному в центре города.

Язык ненависти на любой вкус

На протяжении уходящей недели на Западной Украине было немало различных проявлений языка ненависти, и связаны они были не только с Днём Победы. Так, 9 мая во Львове были расклеены листовки ксенофобского содержания. Листовки были подписаны названием националистической общественной организации «Галицкая молодёжь», сверху на них были изображены кельтский крест (международный символ неонацистов), символ «Идея нации» (используется на шевроне батальона «Азов») и тризуб. А снизу был размещён ряд перечеркнутых символов: полумесяц и звезда, «звезда Давида», серп и молот, «щит Венеры и копьё Марса» (один из символов ЛГБТ) и георгиевская лента.

Сама «Галицкая молодёжь» в официальном Телеграм-канале организации сообщила, что 9 мая «был насыщенным днем для львовских националистов»: несколько организаций «проконтролировали ход мемориальных мероприятий», чтобы «противодействовать победобесию» и «не позволить совковой погани нарушить украинское законодательство враждебной символикой». Сообщается также, что патриоты в этот день поднимали красно-черный-флаг (знамя ОУН* — Прим.) в противовес коммунистическим — правда, о вышеописанных листовках в социальных сетях организации упоминаний нет. После Дня Победы. Что на самом деле произошло в Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

На листовки обратила внимание Объединенная еврейская община Украины — правда, только в части перечёркнутой «звезды Давида», что в организации назвали «проявлением антисемитизма». Община обратилась в правоохранительные органы с заявлением по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам), однако никакой реакции на это заявление пока нет.

Возможно, она появится лишь через несколько недель, как это было в случае с заявлениями советника мэра Ивано-Франковска Назария Кишака, уже привычно — ветерана АТО и волонтёра. 21 апреля он призвал «очистить все московские монастыри», где находятся «пророссийские диверсанты-психологи, заливающие украинцам в мозги вату». При этом в соответствующем посте в Facebook были фото людей с оружием и хэштэг #смертьврагам. 27 апреля по поводу этих заявлений было открыто уголовное производство по статье 161 УК Украины, и советника мэра уже допросили в местном управлении полиции. Согласно законодательству, ему грозит штраф от 500 до 1 000 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет — с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет. Об открытии дела стало известно лишь 13 мая, когда об этом проинформировал юридический отдел УПЦ МП. Сам же Кишак заявил, что от своих слов не отказывается, а производство считает «попыткой наступления на свободу слова». «Может, все же День памяти?»: Ломаченко и Усик нарвались на критику радикалов за посты о Дне Победы © lomus_official/Инстаграм

А 12 мая в прокуратуре Закарпатской области отчитались, что двое задержанных за расклейку 2-3 мая листовок с угрозами закарпатским венграм будут находиться под ночным домашним арестом, и носить электронные браслеты. Подозреваемые — жители Днепра, переселенцы из Луганска. По версии следствия, мужчины получили предложение от неустановленных лиц относительно распространения провокационных листовок, за это им обещали денежное вознаграждение по 200 долларов каждому (хотя поначалу в СБУ говорили о 500 долларах).

А вот задержанный 12 мая сотрудниками СБУ за посты в социальных сетях житель Закарпатья остаётся за решёткой. Как сообщили в спецслужбе, он распространял «деструктивные сообщения с призывами к захвату власти в стране, в частности, злоумышленник призвал граждан поддержать отделение Закарпатской области от нашего государства». Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

При этом СБУ показательно репетирует введение элементов чрезвычайного положения в регионе. Так, с 12 по 14 мая группа Антитеррористического центра при управлении СБУ во Львовской области провела масштабные учения, направленные против «террористов и диверсантов» — естественно, российских. Во время учений в городах Жовква и Дубляны, а также в посёлке Куликов проводились ограничительные мероприятия, осуществлялась проверка документов граждан и осмотр автомобильного транспорта. Ранее подобные учения СБУ проводила и в других областях Западной Украины.

Макаревичу на Западной Украине позволили петь на русском

Учения СБУ с ярко выраженным русофобским сценарием не помешали гражданину России Андрею Макаревичу 11 мая выступить во Львове. Концерт состоялся под открытым небом в львовском клубе FESTrepublic, чьи собственники близки к мэру города Андрею Садовому. Судя по снимкам в сети, на концерте присутствовало множество людей. Кроме того, самому артисту очень понравился Львов. Он поблагодарил город за гостеприимность и поделился соответствующим фото на странице в Instagram.

На этот раз в комментариях местных фанатов Макаревича обошлось без недовольства, вызванного его предыдущей благодарностью городам Западной Украины. Дело в том, что после выступлений на днях в Тернополе, Хмельницком, Ровно, Черновцах и Ивано-Франковске, Макаревич написал: «Я, признаться, ожидал увидеть всё-таки некоторое захолустье — маленькие города по 200 тысяч человек. А увидел великолепную (и прекрасно отреставрированную) архитектуру, стильные рестораны, чистоту. И очень хороших зрителей». В ответ посыпались обвинения в высокомерии, вплоть до комментариев типа «поскребешь русского либерала, найдешь нквдэшника». Зрада пришла откуда не ждали: Макаревич отказал борщу в украинских корнях © Андрей Макаревич/Инстаграм

При этом, как ни странно, никаких претензий к тому, что Макаревич пел песни на русском языке, западно-украинские патриоты не высказывали — хотя уроженцам Черновицкой области Софии Ротару и Ани Лорак в праве петь на русском они отказывают. Видимо, для Макаревича достаточно называть Крым частью Украины и публично критиковать Путина.

Досталось от «благодарных слушателей» и четвёртой жене Макаревича, которую он взял с собой в концертно-экскурсионный тур. Уроженка Киева Эйнат Кляйн училась в Израиле, и является гражданкой этого государства. В своих постах она призналась в любви украинской кухне, отметила Каменец-Подольский, Черновцы и Тернополь за красоту — при этом написав, что во время прогулки по последнему ее не оставляло ощущение, что гуляет по кладбищу. А фото заброшенного еврейского кладбища в Черновцах она снабдила комментарием: «Краткая иллюстрация того, почему евреям следует жить в Израиле» — на что ей ответили, что это старинное кладбище, а потомки похороненных здесь евреев живут в Израиле. Вряд ли комментаторы знают о том, что еврейское население Черновцов за годы румынско-немецкой оккупации в 1941-1944 годах сократилось с 51,5 тысячи до 17,3 тысяч человек.

* Организации, деятельность которых запрещена на территории РФ

