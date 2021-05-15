Про молдаван сложено столько легенд и анекдотов, что уже и не определишь, где правда, а где домыслы. Так и со стереотипами о жителях Молдавии: вот вроде на 100% информация верная, а копнешь - не все так просто. В общем, начинаем сеанс черной молдавско-цыганской магии с последующим ее разоблачением

1. Все жители Молдавии мечтают о присоединении к Румынии

Каждый раз, когда я встречаюсь с друзьями из других стран, мне задают один и тот же вопрос: «Как Молдавия, не присоединилась еще к Румынии?» Заявляем со всей ответственностью: «Нет, и в ближайшей перспективе не предвидится». Дело в том, что партии унионистского толка не пользуются популярностью в Молдавии, а их участие в политическом процессе сведено к минимуму.

Более того, по данным последней переписи населения, только 7 процентов жителей страны считают себя румынами (75 процентов — молдаванами), а объединения, по последним социологическим опросам, хотят только 22 процента респондентов. К слову, похожий опрос, проведенный Центром городской и региональной социологии в Румынии, также не выявил интереса соседней страны к Молдавии: объединения желают только 27 процентов опрошенных румын.

Санду нашла того, кто избавит Молдавию от коррупции © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Возможно, по этим причинам даже во времена, когда у власти в Кишиневе находились крайне правые унионистские радикалы, вопрос об объединении не поднимался.

Почему же этот стереотип так силен и распространен? А все дело в том, что за последние 10 лет более 650 тысяч жителей Молдавии стали гражданами Румынии, а это 1/5 всего населения страны. Однако на поверку выясняется, что делается это исключительно для того, чтобы без проблем работать в Европе, благо в Молдавии официально двойное гражданство разрешено.

2. В Молдавии вином красят заборы

О том, что молдавские вина можно использовать для покраски заборов, когда-то сказал бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в самый разгар «винной войны» 2013 года между Молдавией и Россией. Многие увязали тот конфликт с политикой (Кишинев и Киев практически объявили блокаду Приднестровью), но справедливости ради обвинения Онищенко в адрес молдавских вин были не такими уж и беспочвенными.

Доходило до смешного: экспорт молдавских вин в Россию в несколько раз превышает сбор винограда, который в Молдавии после распада СССР уменьшился более чем вдвое. То есть вы можете себе представить, что под видом вина поставлялось на прилавки российских магазинов.

Анти-Пьемонт: 5 мифов и стереотипов о Галичине

Именно по этой причине лучшие предприятия экспортируют вино во многие страны мира, включая такие экзотические, как Китай и Австралия.

Что же касается России, то процент экспорта лучших видов винодельческой продукции минимален. Связано это с тем, что российский потребитель привык, что «молдавское — значит, дешевое», предпочитая немного переплатить, но купить чилийское или португальское. И второй момент: молдавские виноделы ищут партнеров по всему миру, но к России, под эмбарго которой попали все подряд (некоторые, работающие только на РФ, были разорены и пущены по ветру), а не только фальсификаторы, отношение настороженное. Обида на «общую гребенку» пока очень сильна.

Иными словами, если сегодня кто-то решит покрасить экспортным молдавским вином забор, то это будет очень дорогая «краска». Лучше вовнутрь — полезнее, вкуснее и рациональнее.

3. Молдаване — самая пьющая нация в мире

Периодически ВОЗ публикует рейтинги самых пьющих стран в мире. И несколько раз подряд первые места в них занимали жители Молдавии. В среднем ежегодное национальное потребление чистого алкоголя на душу населения составляет здесь больше 15 литров! Как шутят сами молдаване, грех не выпить за такое достижение!

Край Черемоша и Прута: 5 мифов и стереотипов о Буковине

Доходит до смешного: иностранные туристы, приезжающие на традиционный осенний День вина в Кишиневе, вместо пьяной вакханалии (наподобие Октоберфеста в Германии) вдруг натыкаются на солидные дегустации вина высшего качества с профессиональными сомелье. И, похоже, им это нравится — количество иностранцев на Дне вина в Молдавии растет с каждым годом.

4. Лучшие строители — это молдаване

С лихих 90-х и по сегодняшний день за пределами Молдавии работают бригады из тысяч строителей. Как говорится, за истекший период они сумели добиться того, что теперь их считают одними из лучших в профессии, — особенно плиточников и особенно в России. И не мудрено: они построили-перестроили по миру все что можно, выполняя абсолютно все фантазии заказчиков-дизайнеров. Куда там этим египтянам с их стандартными прямоугольными пирамидами?

О них слагают анекдоты и шутят в КВНе, а это яркий показатель известности.

Вот один из самых популярных — о ремонте Белого дома в Вашингтоне. Молдаван якобы наняла Меланья Трамп, когда супруг отказался выделить для этого средства из-за проблем с Конгрессом. Узнав, что молдаване привели в порядок резиденцию за пару дней и за очень скромную сумму, Трамп удивился:

- Что за страна такая, Молдавия?

— Это там, где 14-я русская армия, ухода которой мы добиваемся, — ответил помощник по национальной безопасности, ткнув пальцем в крохотную точку на глобусе.

- Такая маленькая и такие эффективные строители? — воскликнул президент.

— Да у них там офис, а так они разъехались по всему миру, — пояснил помощник.

Край больших начальников. 5 мифов о Днепропетровске

«Это парадокс, но, как только наши строители возвращаются в Молдову, с ними происходит что-то необъяснимое. Во-первых, они заламывают бешеные деньги за свои услуги. Во-вторых, все праздники и выходные для них — святое, они бегут в семьи. Это не Москва, где они трудились от зари до зари, дома они совсем другие. Я нанимаю людей из Турции, которым без разницы, Пасха у нас или Рождество, они все равно выходят на работу ежедневно — даже в выходные, потому как деньги плачу приличные», — рассказывает владелец крупнейшей компании по строительству элитного жилья в Кишиневе.

5. Молдавия — страна с гостеприимными жителями, но количество цыган там просто ошеломляет

Несколько лет назад словацкий дизайнер Мартин Варгич опубликовал на своём сайте инфографику The World Stereotypes, в которой нанёс более 1800 распространённых стереотипов о различных странах и регионах на мировую карту. Молдова на карте представлена как страна цыган.

Правдивые мифы Черного моря. Гурманский рай, прародина полиции и важный плацдарм Михай Волонтир, сыгравший главную роль в знаменитом фильме «Цыган». В какой-то момент его родная Молдавия стала у миллионов советских телезрителей ассоциироваться с героем сериала.

Однако, как это ни удивительно, но компактное проживание цыган в Молдавии есть только в одном городе на севере страны — в Сороках. Там даже цыганский барон имеется. Правда, и он, и многочисленные его «подданные» чаще находятся на «заработках» за пределами страны, нежели в отстроенных домах-дворцах.

А вот про гостеприимство молдаван — чистая правда. Даже самые незажиточные из них готовы накрыть гостю такую «поляну», о которой он будет годами вспоминать. Так что добро пожаловать в Молдавию, запомните поездку навсегда!