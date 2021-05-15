Никита Сергеевич Хрущёв — человек с необычной судьбой. Возможно, самый хитрый и в то же время самый демократичный из генеральных секретарей СССР

Троцкист Хрущев

Если бы в каком-нибудь политическом кроссворде было написано что-то вроде такого: "Троцкист. Трижды женат. Пятеро детей. На своей последней жене женился официально через 40 лет совместной жизни", вряд ли кто-то догадался бы, что это первый секретарь ЦК КПСС в 1953—1964 годах, Никита Сергеевич Хрущёв.

Троцкистом Хрущёв действительно в своё время был. А некоторые историки и соратники считали, что он таким и остался.

Три загадки России. Астрологические циклы и судьбы властителей Лазарь Каганович в интервью Феликсу Чуеву говорил прямо: "Я его выдвигал. Я считал его способным. Но он был троцкист. И я доложил Сталину. Сталин спрашивает: "А сейчас как?" Я говорю: "Он борется с троцкистами… Искренно борется". Сталин тогда: "Вы выступите на конференции… что ЦК ему доверяет".

"Троцкист" — достаточно размытое определение. Что за этим стоит?

На этот вопрос дал интересный ответ Филипп Денисович Бобков, первый заместитель председателя КГБ СССР:

"То, что делал Хрущёв, когда пришёл к власти, — это троцкистский вариант".

Первое — это превращение колхозов в совхозы. По воле Хрущёва были отобраны у людей приусадебные участки, личный скот. Это то, чего хотели троцкисты, — ликвидация колхозов.

Второе и главное — возрождение идеи мировой революции. Хрущёв стал активно помогать Африке, Азии, Южной Америке.

"В стране колбасы не было, а мы строили стадионы в Индонезии".

Хрущёв во главе СССР сделал такое количество резких шагов, невероятных и нелепых инициатив, что удивительно, как ЦК не сместил его раньше. Попытка, впрочем, была — на знаменитом пленуме 1957 года. Но Хрущёву удалось отбиться.

Это был опытнейший партийный функционер. Умный и хитрый человек, сумевший с ловкостью обыграть в партийной борьбе остальных — Лаврентия Берию, Георгия Маленкова. Тех, кто после смерти Сталина считал себя руководителями страны. А не этого простоватого "Мыкыту".

Никита Сергеевич был и умён, и хитёр. Но запомнился он невероятно нелепыми инициативами.

Возможно, это объясняется "троцкизмом", то есть левацкими идеями и желанием получить результат немедленно. Пренебрежением к людям, пренебрежением исторической необходимостью.

Возможно, это результат невероятного, сложного, импульсивного и энергичного характера Никиты Сергеевича.

В нём сочетались интереснейшим образом хитрость, расчёт, дальновидность — и нелепые экономические и политические решения. Желание сделать всё "одним махом".

Самыми узнаваемыми "мемами" Хрущёва стали два — хрущёвки и кукуруза.

Хрущёвки

Несмотря на то что в результате грандиозного жилищного строительства с 1955 по 1964 год жильё получили 55 миллионов человек, народ над хрущёвками смеялся. И жильё это любимым не стало.

Автором знаменитого проекта был, кстати, инженер-строитель Виталий Лагутенко. Дедушка "Мумий Тролля" Ильи Лагутенко.

У хрущёвок — пятиэтажных панельных домов — крайне низкая шумоизоляция, маленькие кухни, проходные комнаты. Полностью отсутствует внешняя отделка домов.

Особенную нелюбовь народа вызывал совмещённый санузел.

Появились шутки про то, что "Никита Сергеевич совместил ванну и туалет, но, к счастью, не успел совместить пол с потолком и канализацию с водопроводом".

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Он обожал трескучие фразы. Залихватски сыпал обещаниями, заранее невыполнимыми: "Догоним и перегоним Америку!", " Уже это поколение людей будет жить при коммунизме!".

Это была его отличительная черта. Что-то рубануть сплеча, а там — что уж получится.

Так было и с этим "соревнованием с Америкой", в результате которого в стране началась нехватка хлеба.

Кукурузник

Прекрасный овощ стал символом нелепой попытки "кукурузизации" страны.

"Виноват" во всём был замечательный человек, фермер из штата Айова Росуэлл Гарст. В 1955 году он посетил Хрущёва с делегацией американских фермеров. А в 1959-м Хрущёв посетил Америку и, конечно же, ферму Росуэлла. В Америке кукуруза росла прекрасно.

И началось. С невероятной своей энергией и задором Никита Сергеевич заставлял сажать кукурузу везде. Даже на Крайнем Севере.

Четверть пахотных земель была занята "царицей полей" к началу 1960-х. За счёт уменьшения производства пшеницы и сена.

Итог всем известен. В 1963 году СССР был вынужден закупать хлеб за рубежом. Климат нашей страны не похож на климат Айовы. Кроме того, выяснилось, что кукуруза истощает землю.

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АНЕКДОТ того времени:

" — Кто самый изобретательный фокусник в мире?

— Хрущёв. Он посеял на целине, а собрал в Канаде".

***

История с Манежем

Часто вспоминают, как Хрущёв разогнал выставку в Манеже.

***

АНЕКДОТ того времени:

"Хрущёв прибыл на выставку в Манеже.

— Это что за абстракционизм?! Лежит голая баба. Валька какая-то.

— Это картина Фалька, Никита Сергеевич.

— А это что за …опа с ушами?

— Это зеркало, Никита Сергеевич".

***

Хрущёв не имел достаточного образования, о чём неоднократно сожалел.

Но конечно, он не был тем простоватым рабочим парнем, которым хотел казаться. Это была роль, которая ему нравилась и которая делала проще любую коммуникацию.



Зачем искать аргументы, если можно просто "припечатать" словом? Как на знаменитой выставке художников-авангардистов в Манеже в декабре 1962 года. Где Никита Сергеевич особо разошёлся и называл творчество авангардистов "дерьмом" и "мазнёй". А самих авторов — "педерастами проклятыми".

***

АНЕКДОТ того времени:

"Хрущёв сам написал свой доклад и перед выступлением показал своему зятю, главреду газеты "Известия" Аджубею.

Тот прочитал и говорит:

— Доклад замечательный, искромётный, но есть две ошибочки: "зас…анец" пишется вместе, а "в..опу" — отдельно".

***

Сталин, Каганович и Хрущёв

Именно Хрущёв "передал Крым Украине" в 1954 году. Но его жизнь была связана с Украиной за десятилетия до этого.

Ещё в 1928 году Хрущёв приехал на работу в Харьков в аппарат ЦК Украины. "Орабочить аппарат".

Лазарь Каганович пригласил его на работу в орготдел. И для поддержки в борьбе против Чубаря и Петровского.

В том же году Хрущёв переехал в Киев, где, по его воспоминаниям, было много "троцкистов, националистов, меньшевики, эсеры", но работалось "хорошо и легко".

Однако же Хрущёву уже 35, и это последний для него шанс получить высшее образование. Поехал в Харьков отпрашиваться с работы. Потом в Москве не хотели брать в Промакадемию — нет опыта хозяйственной работы. Помог опять Каганович.

"Со мной вместе училась Надя Аллилуева, жена Сталина", — просто напишет Хрущёв в мемуарах. На самом деле именно это знакомство в стенах Промакадемии Никита Сергеевич считал счастливым билетом в своей жизни.

В Промакадемии Хрущёв оказался в эпицентре партийной борьбы, гнул линию "за ЦК", что означало "за Сталина". Там, по его воспоминаниям, была группа "донбассовцы, луганчане, харьковчане", и Хрущёв стал одним из руководителей этой группы "донбассовцев". Они поддерживали курс ЦК и Сталина.

Протекция, как сказали бы сейчас, Нади Аллилуевой, Сталина и Кагановича решила судьбу Никиты Хрущёва. Он попал на работу в Московский комитет партии.

В воспоминаниях он пишет: "Перспектива работы с Кагановичем мне импонировала. Я к нему относился с большим доверием и уважением. Лишь потом я узнал его характер, и грубость вызвала антипатию…"

Странно, что "грубость" не увидел Хрущёв ещё раньше, в Харькове, когда Каганович брал его на работу.

Или в 1917 году, когда они впервые познакомились на митинге в Юзовке (потом Сталино, теперь Донецк). Впрочем, как всегда, в воспоминаниях Никита Сергеевич пишет и белое, и чёрное. Про Кагановича в годы работы на Украине: "Он ко мне очень хорошо относился. Я доверял ему, уважал его. Стоял за него горой".

Про Сталина:

"Я очень уважал Сталина, боготворил его… я ошибался".

На самом деле они близко общались и дружили. Сталин постоянно шутливо звал Хрущёва и Булганина к себе домой: "Приходите обедать, отцы города".

Хрущёв умудрился и Николая Булганина пнуть в воспоминаниях: "легкомысленный, поверхностный человек". Хотя дружил с ним всю жизнь. Работали, жили рядом, общались семьями.

В 1931 году Николай Булганин был главой Моссовета. А в 1955–1958 годах был председателем Совета Министров СССР. Когда Хрущёв был уже полновластным руководителем партии.

"Легкомысленного" Булганина Хрущёв назначил на главную хозяйственную должность в стране. Таких нестыковок в воспоминаниях Никиты Сергеевича много.

Впрочем, не секрет, что мемуары Хрущёва были отредактированы.

Хотя он и сам пытался обелить себя. И в воспоминаниях, и в знаменитом докладе на 20-м съезде. Во всех репрессиях, ошибках, военных поражениях начала войны Хрущёв обвинил Сталина.

Скромно умолчав о своей роли.

Украина 1938—1948

Десятилетие Хрущёв управлял Украинской Республикой. Конечно, он был причастен ко всем репрессиям, ошибкам и "перегибам", как тогда говорили.

Существует рассказ о том, как Хрущёв послал Сталину письмо с просьбой увеличить "норму" на расстрелы "врагов народа" на Украине, а Сталин написал сверху: "Уймись, дурак".

Это письмо не сохранились. Если оно, конечно, было. Узнать это никто уже не сможет, так как Хрущёв уничтожил после смерти Сталина огромное количество документов.

Все, где была его подпись, где было хоть что-то компрометирующее "Мыкыту". Уничтожались документы мешками и грузовиками.

Именно Хрущёв был членом Военного совета армии, которая потерпела сокрушительное поражение в 1941 году под Киевом. Где, по данным Генштаба России, потери составили 700.000 человек, в том числе 627.000 безвозвратно.

И в 1942 году, когда было предпринято крайне неудачное наступление на Харьков. В результате этого поражения не только потеряли около 270.000 человек, но и была открыта дорога фашистам на Сталинград.

В своём знаменитом докладе Никита Сергеевич обвинил во всех этих ошибках Сталина. О себе — ни слова.

Двуличие и неблагодарность всё-таки были в его природе.

Астрологически это описывается Меркурием в Рыбах и аспектами планет с Нептуном.

Но, конечно, это только предпосылки, возможности. Важнее уровень развития личности.

Вооружён и очень опасен

Марс квадрат Уран.

Люди с таким аспектом часто становятся знаменитыми. Знамениты они по-разному, но в основном из-за своей опрометчивости.

Упрямый, эксцентричный человек. Но необъяснимым образом у него получается даже вредные обстоятельства повернуть себе на пользу. Ведь у Хрущёва было колоссальное количество провалов.

Бесцеремонный, жёсткий. "Аспект революционера".

Упрямый. Раздражительный. Не склонен слушать ничьих советов. Капризный.

Ботинок Никиты

Конечно, все помнят "кузькину мать" и как Хрущёв стучал ботинком в ООН. На самом деле воспоминания разнятся. То ли он демонстративно вытряхивал камушек из ботинка, то ли размахивал слетевшей с ноги обувью. Во всяком случае, точно стучал по столу кулаком. Кстати, и Громыко стучал, и другие члены делегаций СССР и социалистических стран. Но фотография с ботинком, которая есть в интернете, — это фейк.

Интересно, что про "ботинок и Никиту" помнят все. А из-за чего стучал?

В октябре 1960 года в ООН представитель Филиппин ("холуй американский", по выражению того же Хрущёва) выступил с осуждением СССР из-за введения войск в Венгрию в 1956-м. Тогда и начал Никита Сергеевич стучать по столу тем, что под руку попалось.

Зять Хрущёва и сын Хрущёва, присутствовавшие на этом заседании, описывают случай немного по-разному. Но в целом — стучали кулаками все. У Хрущёва, может быть, стоял ботинок на столе.

Кстати, потом должны были обсуждать Францию и оккупацию Алжира. Французы решили просто покинуть зал. На вопрос, куда это они идут, отшутились: "Мы в магазин за горнолыжными ботинками".

Несдержанность Хрущёва была общеизвестна. Но скорее всего, он пользовался этой чертой своего характера как оружием. Если Никита Сергеевич и был несдержанным человеком, то умел включать и выключать в поведении искусственную "истеричность" по мере необходимости.

Во многих воспоминаниях — и военных товарищей, и друзей по партии — звучит мысль, что работать с ним, наоборот, было "легко и просто".

Многие характеризовали его как "неиссякаемого оптимиста", любителя поесть, выпить. Попеть песни. Очень любил Никита Сергеевич украинские песни. Хотя, вопреки расхожему мнению, украинцем не был. Он родился в русской семье в селе под Курском.

Режиссер Михаил Ромм: "Что-то было в нём очень человечное… как собутыльник он был бы просто блестящий человек. Но в качестве хозяина страны… ведь и разорить целую Россию можно. В какой-то момент отказали у него все тормоза, все решительно".

За общение отвечает другая планета — Меркурий. А Меркурий в карте рождения у Хрущёва в Рыбах, в секстиле к Юпитеру. Дружелюбный человек, легко общается, очень легко может подружиться с кем-то из "сильных мира".

Но там, где надо было действовать, Хрущёва остановить было непросто.

Карибский кризис

Марс квадрат Уран делает человека опрометчивым. Но всё-таки рядом обычно есть люди или другие аспекты, черты характера, которые помогают найти правильное решение. Иначе долго такой "опрометчивый" наверху не задержится.

У Никиты Сергеевича Марс трин Юпитер. Аспект "счастливчика". Уверенный в себе лидер, смелый и успешный авантюрист.

Марс трин Плутон. Волевой, трудолюбивый, решительный. Масса позитивной энергии.

И всё-таки опрометчивость тоже. Особенно если возникает ситуация "нашла коса на камень".

В 1963 году два человека стали авторами кризиса планетарного масштаба.

Во главе другого государства стоял человек с таким же аспектом "опрометчивости", тоже Марс квадрат Уран.

Тоже очень упрямый. Тоже очень азартный. Это был президент США Джон Кеннеди.

Именно их "схватка" с Хрущёвым и положила начало Карибскому кризису, когда мир оказался на грани ядерной войны.

При всей опрометчивости Хрущёва всё-таки здравого смысла и осторожности у него было больше, чем у авантюриста Кеннеди. Они оба стоили друг друга, но Никита Сергеевич действовал в ответ.

Всё-таки у Хрущёва, в отличие от Кеннеди, был опыт войны, страшные военные поражения, с огромными усилиями и жертвами добытая Победа.

В 1961 году они не сошлись во мнении по поводу статуса Берлина. Хрущёв предлагал сделать Берлин нейтральным городом. Кеннеди не просто не согласился, но стал наращивать военное присутствие США в Германии и в Берлине.

Итогом стало решение о Берлинской стене. В этом часто обвиняют Хрущёва, но настоящим инициатором конфликта был Кеннеди.

Карибский кризис начался не на Карибах, а в Турции, где США разместили ракеты. В ответ СССР разместил свои ракеты на Кубе.

Закончилось это противостояние тем, что ракеты убрали и США, и СССР. Но перед этим мир был действительно на грани Третьей мировой войны.

Это была очень опасная игра, которую начал именно Джон Кеннеди. Он остался в истории как молодой дружелюбный красавец — президент. Но это был воинственный и опрометчивый человек. Его называли "хороший парень, который чуть не взорвал мир".

Закончил он свою жизнь так, как бывает у обладателей квадрата Марс — Уран. Внезапная гибель (Уран) от оружия (Марс).

Меньше чем через год после его гибели Хрущёва сняли с поста первого секретаря ЦК.

За что сняли Хрущёва

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Даже хуже — о "волюнтаризме". С такой формулировкой и сняли Хрущёва. Вспомнили ему многое. В том числе награждение сына Сергея званием Героя Социалистического Труда в 27 лет. Личную грубость. Нелепую "кукурузизацию".

Но основная причина была — угроза партийной бюрократии. И конечно, провал в экономике.

Это не был заговор "партийной верхушки". Это был заговор, если так можно выразиться, "партийных низов".

Руководители КГБ Шелепин и Семичастный вспоминали, как уже весной 1964 года всё окружение Хрущёва было возмущено его нетерпимостью, бесконечными хаотичными реформами.

Все партийные, комсомольские и профсоюзные органы управления начали делиться на сельские и промышленные. В итоге в одном районе стало по два исполкома, два райкома и так далее.

***

АНЕКДОТ того времени:

"После того как Хрущёв ввёл промышленные и сельскохозяйственные совнархозы, пришла женщина в сельскую милицию:

— Муж обещал убить меня молотком.

— Не по нашей части. Вот если бы серпом…"

***

Был создан Комитет партийного контроля, который к 1964 году получил право контролировать КГБ, Вооруженные силы, МВД.

Наличие этого органа не нравилось, естественно, никому в МВД, КГБ.

Ещё в 1959 году Хрущёв заменил пятилетний план на "семилетку". К 1964 году стало понятно, что план выполнен не будет. Тогда он предложил ввести восьмилетний план. Это был кошмар для всей системы управления. Надо было бы пересчитывать десятки тысяч показателей.

Кроме того, к лету 1964 года у Хрущёва созрел план упразднить сельские райкомы партии. А это было самое массовое звено партийного аппарата.

В партии созрело единое мнение. И "верхи", и "низы" единодушно решили избавиться от "волюнтариста".

На заседании Президиума ЦК 14 октября 1964 года вопрос был решён единогласно. Хрущёв в итоге согласился с решением. Даже его друг Анастас Микоян, который поначалу был против, тоже поддержал решение Президиума.

Есть мнение, что это был заговор Брежнева, Подгорного, Шелепина, Семичастного. Но в обсуждении вопроса заранее выразили согласие главы ЦК союзных республик, большинство крупных партийных деятелей.

Последние анекдоты времени его правления звучали невесело:

***

"— Вы уже запаслись мылом и стиральным порошком?

— Нет, а что?

— Разве вы не слышали? Хрущёв взялся за химию!"

***

"— Верит ли Хрущёв в Бога?

— Конечно! Иначе зачем он устроил Великий пост?"

***

Так что если это был заговор, то заговор всей партии с молчаливого согласия народа.

В октябре 1964 года Кукурузник ушёл на пенсию.