Украина разорвала связи с СНГ ради вступления в Европейский союз, а в итоге осталась за пределами обоих интеграционных объединений

В колонке для украинского издания «Главред», опубликованной 13 мая, киевский политический эксперт Андрей Головачёв разбирается, почему Украина «оказалась единственной страной в Европе, которая боролась, борется и, видимо, ещё долго будет бороться с коронавирусом с помощью одних только марлевых масок, локдаунов и манипулирования статистикой». Поставки вакцин: Украина и Словакия показали, чем Россия отличается от США © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

«Называя вещи своими именами, можно сказать, что, мы беззащитны и отданы на волю провидения. В чём причина этого? Украина одинока. Она не входит ни в какое геополитические образование. Украина вышла из СНГ, но не вошла в ЕС и застряла в пути», — пишет Головачёв.

Эксперт отмечает, что борьба с такой глобальной катастрофой, как пандемия COVID-19, стала частью геополитического противостояния между западным, китайским и российским проектами. Именно по политическим мотивам, как подчёркивает Головачёв, Украина не может закупить российскую вакцину, хотя другие лекарства из РФ импортирует, например, ноотропы.

Получение китайских вакцин от коронавируса после скандала с «Мотор Сич» стало невозможным, а западные препараты Киеву в ближайшее время не светят, поскольку находятся в дефиците.

«Главное — это то, что мы одиноки. Мы не входим ни в один геополитический проект, и всем на нас наплевать. Но самое неприятное, что, похоже, Украина обречена на одиночество. Назад дорога в Россию уже закрыта, а в ЕС не берут. Точнее, взяли бы, но мы не в состоянии проделать необходимую домашнюю работу, чтобы с нами стали всерьёз разговаривать о перспективе вхождения в Западный проект», — констатирует Головачёв.

В Евразийский союз Украина дверь закрыла…

Событием, от которого можно вести отсчёт начала геополитического одиночества страны, можно назвать саммит «Восточного партнёрства» в Вильнюсе 28-29 ноября 2013 года, на котором планировалось подписать соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, хотя понятно, что причины имеют более глубокий характер, и проблемы копились долго.

В последний момент Виктор Янукович, бывший на тот момент президентом страны, решил отложить подписание документа, чтобы тщательнее просчитать все риски. Большая часть населения Украины была уверена, что евроассоциация гарантирует им повышение зарплат до стандартов ЕС и позволит официально трудоустроиться в более развитых государствах. Вскоре массовые акции протестов против действий президента вылились в государственный переворот. 15 лет с рыночной экономикой. Куда завели Украину реформы

Активисты Майдана, пришедшие к власти, взяли курс на евроинтеграцию и Соглашение об ассоциации с ЕС подписали. В связи с вступлением в силу экономической части этого документа Россия с 1 января 2016 года приостановила действие договора о зоне свободной торговли СНГ в отношении Украины, поскольку государство-член автоматически лишается преференций по торговле с партнёрами по Содружеству, если заключает аналогичный договор с третьими странами.

В результате Киев понёс серьёзные финансовые потери: в период с 2013 по 2018 год объём ВВП Украины сократился на 29%, объём экспорта — на 25%; стоимость мясо-молочной продукции, овощей, хлебобулочных изделий выросла на 300-400%. При этом Соглашение об ассоциации с ЕС предусматривает годовые квоты на поставку украинской продукции на европейский рынок, но они настолько мизерные, что Киев исчерпывает их всего за несколько месяцев, в частности, на отдельные категории продовольственных товаров, к тому же разрешено поставлять только сырьё и товары с низкой добавленной стоимостью.

В то же время экспорт из ЕС на Украину неограничен, и на рынок поступает готовая продукция, ставя местных производителей в невыгодное положение. Аналитики Всемирного банка пришли к выводу, что Украина не смогла воспользоваться выгодами от этого договора, а в декабре 2018 года Тарас Качка, будучи советником главы МИД Украины, заявил, что Европейский союз не видит возможностей для интеграции Украины в свой внутренний рынок.

Придя к власти, Пётр Порошенко начал пересмотр отношений с СНГ. В 2014 году он отозвал представителя Украины в исполкоме СНГ Анатолия Дроня (после чего отвечал за контакты с исполкомом СНГ отдельный дипломат в посольстве Украины в Белоруссии) и представителей с квотных должностей в Исполкоме СНГ, страна не подписала ни одного решения высших уставных органов СНГ и свела к минимуму своё участие в заседаниях, а с 2017 года, когда председательство в организации перешло к России, вообще перестала направлять своих представителей на заседания на высшем и высоком уровнях, а также с 2014-го не платит взносы в бюджет СНГ.

На протяжении 7 лет Киев выходит из различных соглашений, действующих в рамках Содружества, последним стало соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в вопросах таможни (12 мая 2021 года). В апреле 2018 года Порошенко, будучи президентом Украины, обратился к правительству с предложением совместно разработать механизмы по прекращению членства страны в СНГ.

При этом необходимо иметь в виду особенности участия Украины в работе СНГ. Она стояла у истоков учреждения содружества, участвовала в разработке договора о зоне свободной торговли (от 11 октября 2011 года) и стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года, а также подписала больше 200 международных договоров и 500 решений, принятых в рамках организации.

Однако Украина де-юре не имеет статуса члена СНГ, так как не ратифицировала устав Содружества, а при ратификации соглашения о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года — основного учредительного документа — Верховная Рада сделала оговорку, что не признаёт международной правосубъектности объединения. Контрсанкции Минска против Киева: закроют ли для Украины путь на рынки СНГ © Sputnik, Facebook/Dmytro Kuleba

Выход государства из состава СНГ происходит в соответствии с Венской конвенцией о правилах заключения международных договоров — прекращение работы в организации может состояться в любое время с согласия всех остальных участников по консультации с ними или через 12 месяцев после официального письменного уведомления. С 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины инициировал выход Украины из СНГ, в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о прекращении участия Украины в органах Содружества, МИД неоднократно заявлял о нецелесообразности участия страны в организации, однако реальных действий так и не последовало.

Более того, в 2017 году представители Украины участвовали в работе 5 органов отраслевого сотрудничества: консультативный совет по защите прав потребителей, координационное транспортное совещание, межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, межправительственный совет по сотрудничеству в области ветеринарии и совет по железнодорожному транспорту.

В 2018-м украинские специалисты присутствовали на заседаниях совета по железнодорожному транспорту и межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации. К тому же Порошенко распорядился расторгнуть не все многосторонние договора с членами СНГ, — те, которые прагматически необходимы стране, необходимо сохранить, в частности, договор о признании дипломов, признании трудоустройства, договор про транзит.

Киеву выгодно сохранить для населения возможности уезжать на заработки в Россию. В таком случае украинские власти не только получают крупную статью дохода в бюджет, но и не тратят деньги на социальное обеспечение этой группы граждан на период их работы за рубежом.

Сохранение ограниченного участия в работе СНГ для Украины намного выгоднее, чем выход из его состава, прежде всего в экономическом плане. В случае полного развода с СНГ Украине придётся заключать двусторонние договора с каждым из его членов. Между ЕС и СССР. Эксперты объяснили, что из себя представляет Евразийский Союз © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

В мае 2013 года Украине, как и Киргизии, Россия, Белоруссия, Казахстан предлагали стать наблюдателями в будущем Евразийском союзе, но Киев в итоге предпочёл европейский путь развития.

…а в Европейский союз дверь никто не открывает

Президент Украины Владимир Зеленский сейчас предлагает своим европейским коллегам подписать декларацию о поддержке будущего членства Украины в ЕС, согласились президенты Польши и Латвии Анджей Дуда и Эгилс Левитс, а румынский лидер Клаус Йоханнис на эту просьбу не ответил, зато напомнил президенту Украины о проблемах с нарушением прав румынской общины. В документе говорится, что Киев намерен подать заявку на вступление в ЕС после выполнения ряда условий.

Что это за условия, уточнили представители Евросоюза: выполнение соглашения об ассоциации и проведение ряда реформ. В принятой Европарламентом в феврале итоговой резолюции об исполнении Украиной соглашения об ассоциации указано, что в стране разразился конституционный кризис; местные выборы, по оценке гражданского общества и экспертов, были организованы не на высшем уровне; общая ситуация в сфере безопасности ухудшается; правоохранительные органы не расследуют уголовные дела, связанные с преступлениями на Майдане и с нарушением прав человека; существуют проблемы с гендерным равноправием, правами ЛГБТ и цыган; олигархи восстанавливают политическое влияние, поэтому необходимо «ослабить жёсткую хватку олигархов над СМИ, поощрить редакционную независимость и бороться с безнаказанностью за преступления насилия против журналистов». Что Украине дал и что у нее забрал ЕС. Экспортно-импортное крушение

Как объяснил директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик, подписание декларации о перспективах Украины в ЕС означает, что европейская страна берёт на себя дополнительные договорные обязательства по продвижению интересов Киева в части евроинтеграции, однако существует минимум 2 препятствия для членства Украины в Евросоюзе.

«У Киева до сих пор нет аналогичных договорённостей с Францией и Германией, которые являются флагманами Евросоюза. Кроме договорённостей и дополнительных площадок, требует ещё и внутренних реформ, потому подписывать соглашения можно сколько угодно, но если мы не будем отвечать критериям членства (не будет проведено антикоррупционной реформы, не будет эффективной судебной системы и т.д.), то нас, конечно, в ЕС никто не пригласит», — уточнил эксперт.

Один из высокопоставленных чиновников Европейского союза на условиях анонимности сказал журналистам в середине апреля, что вопрос о членстве Украины не стоит на повестке дня. Судя по сделанному в то же время заявлению госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона в эфире радиостанции Radio J, этот вопрос не будут рассматривать и в долгосрочной перспективе.

«Мы можем иметь хорошие отношения с Украиной, мы можем поддерживать Украину, и мы делаем это в нынешней сложной ситуации с Россией, но это не означает вступления в Евросоюз. Я думаю, что это несерьёзная перспектива», — заявил дипломат.