Главной темой недели стал форум «Украина 30. Безопасность страны». В форуме принял участие Владимир Зеленский. С ним были связаны важные заявления, посвящённые борьбе с олигархами вообще и с Виктором Медведчуком в частности. Судя по всему, президент занялся демонстрацией готовности выполнять требования американских партнёров

Доказательством того, что это не только демонстрация, стали возбуждение дела и попытка ареста лидера ОПЗЖ. Правда, результативность этой попытки в высшей степени сомнительна. Но она дала возможность президенту заявить, что «с помощью законных (?) инструментов Медведчук был лишён возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности».

9 мая

По данным полиции, на территории Украины состоялось 721 мероприятие по случаю празднования 76-й годовщины победы над нацизмом. Участие в них приняло более 54 тыс. человек.

При этом акции «Бессмертный полк» в стране официально не проводились, но, например, в Киеве прошёл марш организации «Патриоты — за жизнь» Ильи Кивы, в котором участвовали около 1000 человек.

Как правило, полиция даёт вполне адекватные данные (существуют надёжные и не требующие высокой квалификации методы подсчёта), но особенность их состоит в том, что она рассчитаны на высокую разовую явку. Поток людей, которые в индивидуальном порядке несут цветы, полиция не фиксировала, потому можно смело сказать, что она ошиблась как минимум на порядок.

Полиция завела 13 уголовных дел по факту нарушений порядка во время празднования Дня Победы, а также 22 административных протокола.

Уголовные дела возбуждались по факту использования коммунистической символики (флаг 150-й дивизии, красная звезда на пилотке и т.п.). При этом удивительным образом выяснилось, что сам по себе красный фаг не запрещён. Да и с красной звездой не всё однозначно — 10 мая транслировалось поздравление со 103-летием запорожского ветерана Ивана Залужного (он ещё при Порошенко фигурировал на плакатах, примиряющих с ветераном УПА*). При этом он был в фуражке с красной звездой…

В отношении 16-летнего подростка, который зиганул в Киеве возле парка Вечной Славы, был заведён административный протокол по статье «мелкое хулиганство».

Дело Медведчука

11 мая Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку было предъявлено подозрение по трём эпизодам:

— передача в 2015 году России права на месторождение «Глубокая» на Крымском шельфе;

— в августе 2020 года он якобы передал Тарасу Козаку, который на тот момент находился в России, данные о местонахождении секретного военного подразделения ВСУ;

— создание организации «Промiнь» («Луч»), которая помогает украинцам, едущим в Россию работать и учиться.

Всё это, по мнению генпрокурора, тянет на государственную измену и… нарушение обычаев и законов войны! С кем именно ведёт войну Медведчук, пока остаётся неясным.

Так или иначе, но действия украинской власти остаются логичными и обоснованными (о формальной законности тут думать не принято). Преследуется несколько целей.

Во-первых, таким образом готовятся основы для переговоров с Владимиром Путиным (прямых или посредством Байдена).

Телеграм-канал «Резидент» поясняет: «Глава Офиса президента хочет добиться успеха в переговорном процессе с Кремлём, для этого будет вручено подозрение Медведчуку. Если Россия не согласится на обмен пленными, то Медведчук будет сидеть в СИЗО, как элемент давления на переговорный процесс».

Скорее всего, это не совсем так — сам Медведчук утверждает, что ему неоднократно предлагали выехать из Украины. Это похоже на правду.

Торг с иностранными лидерами своими согражданами только выглядит дико. На самом деле это работает. Например, стоило украинской стороне спровоцировать обострение на линии соприкосновения в Донбассе, как Зеленский удостоился звонка Байдена, а потом и согласия на переговоры со стороны Путина. Вопрос о том, стоят ли этого жизни солдат и ребёнка, в голову Зеленского, очевидно, не приходил.

Во-вторых, это элемент борьбы с олигархами.

Собственно, Медведчук не олигарх (хотя тут многое зависит от содержания дефиниции), но в круг самых богатых людей он вхож. Преследование его должно убедить олигархов в том, что если они не подчинятся, то им будет так же плохо. Другое дело, что олигархи проблемы Медведчука как свои не воспринимают.

В-третьих, это элемент борьбы с олигархами специально для США.

США уже отреагировали позитивно на преследование Медведчука, но только как «агента Москвы». Что же касается олигархов, то США нужна шкура Коломойского, а не Медведчука. Подделка будет замечена.

В-четвёртых, речь идёт о подавлении ОПЗЖ.

ОПЗЖ — одна из главных оппозиционных сил Украины, к тому же — претендующая на базовый электорат «Слуги народа» на Юго-Востоке. Опыт введения санкций против медиахолдинга Медведчука показал, что рейтинг «решительного» президента вырос, а ОПЗЖ — упал.

Судя по всему, этот эффект уже исчерпан, и усиление давления на ОПЗЖ на электорат уже не повлияет заметно (но повлияет на саму ОПЗЖ). Более того — возможен обратный эффект.

В целом сейчас ситуация патовая — явившись в Генпрокуратуру, Медведчук планы Банковой сорвал. Действовать по беспределу там не готовы, а попытки действовать по правовой процедуре приведут к длительному издевательству Медведчука над прокуратурой в особо циничной форме (как это было с делом Елены Лукаш).

Немного предсказуемо закончился и суд об избрании меры пресечения Медведчуку — судья счёл аргументы обвинения недостаточными и определил домашний арест (просто потому, что при столь серьёзном обвинении выпустить человека просто так нельзя).

Пока, правда, в СМИ идёт дискуссия, означает ли провал прокуратуры неспособность ОП контролировать суды или же это хитрый план Зеленского, смысл которого заключается в том, чтобы сохранить возможности для диалога с Путиным.

Так или иначе, но Зеленский сам обозначил Медведчука как главного оппонента власти, а Медведчук показал характер бойца. Это должно заметно повлиять на общественные настроения.

Антиолигархическая кампания

Секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал 11 мая принятие «закона об олигархах»:

«На крайнем заседании СНБО президент дал задание аппарату СНБО, Антимонопольному комитету, Офису президента разработать закон про олигархов, которые на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы. В СНБО видят 13 персон, которых можно с уверенностью отнести к среде олигархов по тем критериям, которые рассчитываются в СНБО».

Главным критерием для получения статуса олигарха является влияние на власть.

Кого именно, по версии СНБОУ, будут считать «олигархами», не совсем понятно.

Во-первых, обозначенное число то ли избыточно (обычно на Украине насчитывают 5-6 крупных бизнесменов, играющих значительную роль в политике), то ли недостаточно (бизнесменов, участвующих в политике, на порядок больше).

Во-вторых, при определении олигархов трудно будет обойтись без субъективного фактора.

Например, практически все эксперты помещают в список Виктора Медведчука, хотя он не бизнесмен, влияющий на политику, а политик, имеющий бизнес-интересы.

Непонятно, внесут ли в список классического олигарха Виктора Пинчука, который одобрен посольством США и лично Джорджем Соросом как «правильный» бизнесмен, который не влияет на политику, а борется за демократию.

Ещё более непонятно, какие выводы будут сделаны из причисления того или иного лица к числу олигархов.

Недавно грантоеды объясняли, что для борьбы с коррупцией нужно упрощение взяткоёмких процедур и принятие закона о легальном лоббизме. При этом фактически признавалось, что лоббизм — та же коррупция, но узаконенная, с которой платятся (?) налоги. Сейчас об этом, конечно, не говорят. Сейчас нужно НАБУ и полное невмешательство в его деятельность государства, которое его финансирует.

Складывается впечатление, что кто-то шутку про «легальный лоббизм» запомнил и решил её воспроизвести. Чем «легальный олигарх» хуже «легального лоббиста»? Примем закон и всем будем отвечать: у нас нет олигархов, у нас по закону все честные бизнесмены. Естественно, что включение в список (или, напротив, невключение в список) и, таким образом, «обеление» будет стоить определённых денег.

Правда, есть основания полагать, что западные кураторы шутки не оценят. Им нужно умножение на ноль влияния олигархов на политику, защиты украинского рынка и самого такого явления как крупный украинский капитал.

Политэксперт Елена Дьяченко прокомментировала эту ситуацию так: «Я извиняюсь, но тогда по его логике получается, что в 2019-м пришла продажная власть, на которую влияют олигархи».

*Деятельность организации запрещена на территории РФ.