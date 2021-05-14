Доказательством того, что это не только демонстрация, стали возбуждение дела и попытка ареста лидера ОПЗЖ. Правда, результативность этой попытки в высшей степени сомнительна. Но она дала возможность президенту заявить, что «с помощью законных (?) инструментов Медведчук был лишён возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности».

9 мая

По данным полиции, на территории Украины состоялось 721 мероприятие по случаю празднования 76-й годовщины победы над нацизмом. Участие в них приняло более 54 тыс. человек.

При этом акции «Бессмертный полк» в стране официально не проводились, но, например, в Киеве прошёл марш организации «Патриоты — за жизнь» Ильи Кивы, в котором участвовали около 1000 человек.

Как правило, полиция даёт вполне адекватные данные (существуют надёжные и не требующие высокой квалификации методы подсчёта), но особенность их состоит в том, что она рассчитаны на высокую разовую явку. Поток людей, которые в индивидуальном порядке несут цветы, полиция не фиксировала, потому можно смело сказать, что она ошиблась как минимум на порядок.

День Победы или день сопротивления? О том, что происходило 9 мая в Украине
День Победы или день сопротивления? О том, что происходило 9 мая в Украине
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Полиция завела 13 уголовных дел по факту нарушений порядка во время празднования Дня Победы, а также 22 административных протокола. 

Уголовные дела возбуждались по факту использования коммунистической символики (флаг 150-й дивизии, красная звезда на пилотке и т.п.). При этом удивительным образом выяснилось, что сам по себе красный фаг не запрещён. Да и с красной звездой не всё однозначно — 10 мая транслировалось поздравление со 103-летием запорожского ветерана Ивана Залужного (он ещё при Порошенко фигурировал на плакатах, примиряющих с ветераном УПА*). При этом он был в фуражке с красной звездой…

В отношении 16-летнего подростка, который зиганул в Киеве возле парка Вечной Славы, был заведён административный протокол по статье «мелкое хулиганство».

Дело Медведчука

11 мая Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку было предъявлено подозрение по трём эпизодам:

— передача в 2015 году России права на месторождение «Глубокая» на Крымском шельфе;

— в августе 2020 года он якобы передал Тарасу Козаку, который на тот момент находился в России, данные о местонахождении секретного военного подразделения ВСУ;

— создание организации «Промiнь» («Луч»), которая помогает украинцам, едущим в Россию работать и учиться.

Всё это, по мнению генпрокурора, тянет на государственную измену и… нарушение обычаев и законов войны! С кем именно ведёт войну Медведчук, пока остаётся неясным.

Так или иначе, но действия украинской власти остаются логичными и обоснованными (о формальной законности тут думать не принято). Преследуется несколько целей.

Во-первых, таким образом готовятся основы для переговоров с Владимиром Путиным (прямых или посредством Байдена).

Телеграм-канал «Резидент» поясняет: «Глава Офиса президента хочет добиться успеха в переговорном процессе с Кремлём, для этого будет вручено подозрение Медведчуку. Если Россия не согласится на обмен пленными, то Медведчук будет сидеть в СИЗО, как элемент давления на переговорный процесс».

Скорее всего, это не совсем так — сам Медведчук утверждает, что ему неоднократно предлагали выехать из Украины. Это похоже на правду.

Торг с иностранными лидерами своими согражданами только выглядит дико. На самом деле это работает. Например, стоило украинской стороне спровоцировать обострение на линии соприкосновения в Донбассе, как Зеленский удостоился звонка Байдена, а потом и согласия на переговоры со стороны Путина. Вопрос о том, стоят ли этого жизни солдат и ребёнка, в голову Зеленского, очевидно, не приходил.

Весьма показательный процесс. Как судили Медведчука
Весьма показательный процесс. Как судили Медведчука
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Во-вторых, это элемент борьбы с олигархами.

Собственно, Медведчук не олигарх (хотя тут многое зависит от содержания дефиниции), но в круг самых богатых людей он вхож. Преследование его должно убедить олигархов в том, что если они не подчинятся, то им будет так же плохо. Другое дело, что олигархи проблемы Медведчука как свои не воспринимают.

В-третьих, это элемент борьбы с олигархами специально для США.

США уже отреагировали позитивно на преследование Медведчука, но только как «агента Москвы». Что же касается олигархов, то США нужна шкура Коломойского, а не Медведчука. Подделка будет замечена.

В-четвёртых, речь идёт о подавлении ОПЗЖ.

ОПЗЖ — одна из главных оппозиционных сил Украины, к тому же — претендующая на базовый электорат «Слуги народа» на Юго-Востоке. Опыт введения санкций против медиахолдинга Медведчука показал, что рейтинг «решительного» президента вырос, а ОПЗЖ — упал.

Судя по всему, этот эффект уже исчерпан, и усиление давления на ОПЗЖ на электорат уже не повлияет заметно (но повлияет на саму ОПЗЖ). Более того — возможен обратный эффект.

В целом сейчас ситуация патовая — явившись в Генпрокуратуру, Медведчук планы Банковой сорвал. Действовать по беспределу там не готовы, а попытки действовать по правовой процедуре приведут к длительному издевательству Медведчука над прокуратурой в особо циничной форме (как это было с делом Елены Лукаш).

Немного предсказуемо закончился и суд об избрании меры пресечения Медведчуку — судья счёл аргументы обвинения недостаточными и определил домашний арест (просто потому, что при столь серьёзном обвинении выпустить человека просто так нельзя).

Пока, правда, в СМИ идёт дискуссия, означает ли провал прокуратуры неспособность ОП контролировать суды или же это хитрый план Зеленского, смысл которого заключается в том, чтобы сохранить возможности для диалога с Путиным.

Так или иначе, но Зеленский сам обозначил Медведчука как главного оппонента власти, а Медведчук показал характер бойца. Это должно заметно повлиять на общественные настроения.

Антиолигархическая кампания

Секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал 11 мая принятие «закона об олигархах»:

«На крайнем заседании СНБО президент дал задание аппарату СНБО, Антимонопольному комитету, Офису президента разработать закон про олигархов, которые на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы. В СНБО видят 13 персон, которых можно с уверенностью отнести к среде олигархов по тем критериям, которые рассчитываются в СНБО».

Главным критерием для получения статуса олигарха является влияние на власть.

Кого именно, по версии СНБОУ, будут считать «олигархами», не совсем понятно.

Во-первых, обозначенное число то ли избыточно (обычно на Украине насчитывают 5-6 крупных бизнесменов, играющих значительную роль в политике), то ли недостаточно (бизнесменов, участвующих в политике, на порядок больше).

Во-вторых, при определении олигархов трудно будет обойтись без субъективного фактора.

Калиниченко о зачистке олигархов: зачем США строят новую Украину?
Калиниченко о зачистке олигархов: зачем США строят новую Украину?
© Скринщот из видео Украина.ру

Например, практически все эксперты помещают в список Виктора Медведчука, хотя он не бизнесмен, влияющий на политику, а политик, имеющий бизнес-интересы.

Непонятно, внесут ли в список классического олигарха Виктора Пинчука, который одобрен посольством США и лично Джорджем Соросом как «правильный» бизнесмен, который не влияет на политику, а борется за демократию.

Ещё более непонятно, какие выводы будут сделаны из причисления того или иного лица к числу олигархов.

Недавно грантоеды объясняли, что для борьбы с коррупцией нужно упрощение взяткоёмких процедур и принятие закона о легальном лоббизме. При этом фактически признавалось, что лоббизм — та же коррупция, но узаконенная, с которой платятся (?) налоги. Сейчас об этом, конечно, не говорят. Сейчас нужно НАБУ и полное невмешательство в его деятельность государства, которое его финансирует.

Складывается впечатление, что кто-то шутку про «легальный лоббизм» запомнил и решил её воспроизвести. Чем «легальный олигарх» хуже «легального лоббиста»? Примем закон и всем будем отвечать: у нас нет олигархов, у нас по закону все честные бизнесмены. Естественно, что включение в список (или, напротив, невключение в список) и, таким образом, «обеление» будет стоить определённых денег.

Правда, есть основания полагать, что западные кураторы шутки не оценят. Им нужно умножение на ноль влияния олигархов на политику, защиты украинского рынка и самого такого явления как крупный украинский капитал.

Политэксперт Елена Дьяченко прокомментировала эту ситуацию так: «Я извиняюсь, но тогда по его логике получается, что в 2019-м пришла продажная власть, на которую влияют олигархи».    

*Деятельность организации запрещена на территории РФ.