Кабинет министров создал Бюро экономической безопасности, СНБО насчитал в стране 13 олигархов, Минэкономики планирует ввести госрегулирование на бензин и дизтопливо. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

На Украине насчитали 13 олигархов

«Берет под козырек»: Золотарев о планах Зеленского на деолигархизацию © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" / скриншот с видео "UKRLIFE.TV" / Перейти в фотобанк Алексей Данилов, выступая на Всеукраинском форуме «Украина 30. Безопасность страны» во вторник, 11 мая.

«…Президент дал задание аппарату Совета нацбезопасности, Антимонопольному комитету, Офису президента разработать закон об олигархах, которые на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы. По моему мнению и по критериям аппарата СНБО, которые мы учитываем, готовя этот документ, мы имеем в виду 13 человек, которых мы можем с уверенностью отнести к олигархической среде и которые имеют очень большое влияние внутри и вне нашей страны», — заявил Данилов.

Фамилии олигархов Данилов не назвал. Пока текста законопроекта нет, не совсем понятны критерии отбора и обозначенное Даниловым количество человек. Но по логике вещей в олигархи должны записать как минимум первую десятку списка самых богатых людей Украины.

Президент Владимир Зеленский причислил главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука к олигархам и заявил, что его законными способами лишили возможности наносить «разрушительный вред» государственной безопасности.

«Впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук. С помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности», — написал Зеленский в колонке для издания «Фокус».

По словам Зеленского, «будут еще минусы, пока все олигархи не станут просто крупными бизнесменами».

Президент отметил, что борьбу с олигархами могли бы начать и прежние власти, «но тогда считалось, что олигархи — это выгодно, закономерно и гарантирует стабильность».

Зеленский пообещал в ближайшее время представить обществу «фундаментальный законопроект о деолигархизации», чтобы добиться прозрачности экономических отношений, недопущения «деструктивных концентраций ресурсов» и равенства всех перед законом и судом. Что с его точки зрения позволит перейти к стабильному экономическому росту.

Кабмин создал Бюро экономической безопасности

Светлана Кушнир об отношениях власти Украины и олигархов: Будете нелояльны, сделаем вам кузькину мать © Facebook, Світлана Кушнір Денис Шмыгаль сообщил во время выездного заседания правительства в Чернигове.

Премьер напомнил, что Бюро получит статус центрального органа исполнительной власти и будет заниматься всеми преступлениями в отрасли экономики.

«Это один из финальных шагов на пути ликвидации налоговой милиции, это окончание времен силового давления на бизнес, это окончательный конец "маски-шоу"», — подчеркнул Шмыгаль.

В результате создания БЭБ должно произойти разделение сервисной и правоохранительной функций налоговой службы, ликвидация налоговой милиции, оптимизация структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере финансов, устранение дублирования их функций.

Также в СБУ должен быть ликвидирован Департамент контрразведывательной защиты экономики Украины. Бюро подотчетно как президенту, так и Верховной Раде, правительство будет направлять, координировать его деятельность.

В полномочиях Бюро, в частности, проведение оперативно-разыскной деятельности и предварительных расследований; розыск лиц, скрывающихся от органов следствия и суда за совершение уголовных преступлений, отнесенных к подследственности БЭБ; аналитическое обеспечение предварительного расследования и оперативно-разыскной деятельности, а также другие полномочия. В основном — те, которые раньше были у налоговой милиции.

Всем этим будут заниматься не более 4 тысяч сотрудников Бюро, борясь с уклонением от уплаты налогов, подделкой финансовых документов и т.д. Должностной оклад для сотрудников со специальным званием установлен на уровне не ниже 20 прожиточных минимумов, или 43 780 грн (около 115 тысяч рублей). В некоторых случаях детективы БЭБ смогут расследовать подследственные НАБУ преступления. СБУ потеряет не свойственные спецслужбам функции по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики. Эти полномочия отойдут к БЭБ.

Деятельность Бюро будет координировать Кабмин. Назначать руководителя БЭБ будет Кабинет министров с подачи премьер-министра по предложению комиссии по проведению конкурса. Увольняется директор правительством по представлению премьера. Срок пребывания на должности — 5 лет. При этом руководитель не сможет работать более двух сроков подряд.

Кандидатуру директора будет отбирать конкурсная комиссия. В нее войдут по три человека от Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), Верховной Рады (ВР) и от Кабмина.

Напомним, запуск БЭБ был частью международных обязательств Украины. В частности, это предусмотрено Меморандумом с МВФ и Меморандумом с ЕС о предоставлении Украине макрофинансовой помощи. Закон «О Бюро экономической безопасности Украины», который Верховная Рада приняла 28 января 2021 года, вступил в силу в 25 марта. БЭБ должно начать свою деятельность не позже шести месяцев со дня вступления закона в силу.

Минэкономики хочет ввести госрегулирование цен на топливо

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает Кабинету министров Украины ввести государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо до окончания карантина. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном в четверг, 13 мая, на сайте Минэкономики.

«На период карантина требует государственного регулирования ценообразование в сфере розничной торговли горючим с целью предотвращения злоупотребления субъектами хозяйствования своим положением и доступности для населения этой продукции», — говорится в нем.

Согласно тексту проекта постановления, предлагается установить на период действия карантина предельный уровень торговой надбавки для бензина в размере не более 5 гривен на литр и для дизтоплива в размере не более 7 гривен (около 19 руб.) на 1 литр, начисляемой к средней стоимости топлива по данным международного информационного агентства Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц/декаду, включая таможенные платежи (акцизный налог и налог на добавленную стоимость).

При этом указанные расчеты будет осуществлять Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» на основе данных вышеупомянутого агентства, и компания будет их предоставлять Минэкономики не позже 3-го числа каждого месяца.

В свою очередь, Минэкономики будет до 5-го числа каждого месяца публиковать на своем сайте среднюю стоимость бензина и дизтоплива.

По данным Государственной службы статистики, на Украине с начала 2021 года резко выросли цены на автомобильное топливо. По данным ведомства, в апреле по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 16,4% — до 27,7 грн (74 руб.) за литр, бензин А-95 на 15,1% — до 28,7 грн (77 руб.), дизельное топливо выросло в цене на 16,8% — до 28,1 грн (75 руб.), сжиженный газ для автомобилей подорожал на 24,9% — до 15,9 грн (43 руб.) за литр.

Золотарев о деолигархизации на Украине: «Процесс — все, цель — ничто» © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Эксперты считают, что госрегулирование цен на топливо усугубит ситуацию на рынке и ударит по бюджету страны.

«Инициатива Министерства экономики и сельского хозяйства Украины ввести государственное регулирование цен на нефтепродукты на автозаправочных станциях нанесет сокрушительный удар по легальному сектору топливного рынка, придаст мощный стимул кустарному производству и более глубокому проникновению схем по уходу от налогообложения», — заявила консалтинговая группа «А-95» по итогам моделирования развития ситуации.

Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) обратилась к премьер-министру и Министерству экономического развития относительно проекта постановления о предельной надбавке на бензин А-92, А-95 и дизельное топливо. По мнению объединения, документ спровоцирует дефицит горючего в стране и создаст условия для увеличения теневого производства. Поэтому указанные инициативы являются неприемлемыми.