Власти украинской столицы анонсировали самую масштабную реконструкцию за полвека — моста Метро. Это самый важный мост Киева. Тем временем другие мосты Украины, находящиеся не в столице, остро нуждаются в срочном ремонте

В четверг, 13 мая, Киевский городской совет на пленарном заседании утвердил соглашение о подготовке кредитного финансирования ремонтно-реставрационных работ моста Метро. Желтые воды: Киев может остаться без рек и мостов © KIEVMAP

Как заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, это будет первое масштабное обновление моста с момента введения его в эксплуатацию в 1965 году.

«Обновление сооружения будут выполнять за счёт средств ЕБРР, который предоставляет кредит в размере €60 млн. Благодаря ремонту срок эксплуатации сооружения будет продолжен на десятилетия», — заявил Поворозник.

Среди прочего отремонтируют конструкции пролетных строений и опор, заменят деформационные швы и тротуарные блоки, отремонтируют ограждение и транспортные сообщения с мостом, расширят тротуары для того, чтобы обустроить велодорожки, а также установят новую систему освещения.

Как заявил в комментарии украинскому изданию «Вести» член совета Строительной палаты Украины, директор ООО «Институт «Киевдормостпроект» Владимир Воробьёв, такой масштабный ремонт может занять год.

«Метро будет ездить. Перекроют проезжую часть для транспорта. Возможно, сначала закроют движение в одну сторону, затем — в другую», — отметил он.

При этом Воробьёв отметил, что неплохо бы для начала достроить Подольско-Воскресенский мост. В противном случае другие мосты украинской столицы будут перегружены.

Мост Метро без преувеличения можно назвать важнейшим мостом украинской столицы. И в последнее время его состояние оставляет желать лучшего.

Мост устал

В январе 2021 года заместитель главы КГГА Александр Густелев подвёл итоги 2020 года для Киевского метрополитена. Среди прочего он назвал самые загруженные станции киевского метро. Такими оказались «Академгородок» (12,5 млн пассажиров), «Лесная» (11,5 млн) и Минская (9,3 млн). А вот наименее загруженной оказалось станция «Днепр» с 555 тыс. пассажиров. Мосты на Украине «устали» и угрожают людям © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Станция «Днепр» находится непосредственно на мосту Метро. Но это не значит, что мост не важен. Ведь это станция на Святошинско-Броварской линии. Как и станции «Академгородок» и «Лесная» — конечные станции на этой линии. Именно с них начинают свой путь к месту работы в Киеве жители пригородов. И если пассажиры, попадающие в метро со станции «Академгородок» по пути в центр Киева не пересекают Днепр, то вот те, что заходят в метро на станции «Лесная», попадают в центр города и на пересадочные станции лишь после того, как проедут по мосту Метро.

Именно по мосту Метро добирается домой и на работу часть жителей Троещины — самого большого спального района Киева. Добираться на автобусах через стоящий в пробках Северный (бывший Московский) мост для них зачастую дольше. А так можно доехать до станций метро «Левобережная», «Дарница» или «Черниговская» и пересесть на автобус или маршрутку.

А летом по этому мосту большинство киевлян и гостей столицы добирается в Гидропарк — излюбленное место отдыха (и пляжного, и шашлычного) жителей города.

В общем, мост Метро — важная транспортная артерия. И в последнее время она находилась не в лучшем состоянии.

За три недели до заявления Поворозника киевское издание Depo.Киев сообщило о проблемах с мостом.

«Под переправой начала обваливаться одна из несущих стен, судя по всему, это произошло после сильных дождей, которые не покидали Киев на протяжении последней недели», — указывалось в публикации с красноречивым названием «В Киеве начал уставать мост Метро».

В коммунальном предприятии «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений» КГГА, на балансе которого находились все мосты столицы, на запрос журналистов ответили, что «не знают ничего о такой ситуации».

Но мост Метро не единственный проблемный мост украинской столицы.

Недострой или ржавчина

Во вторник, 11 мая, другое украинское издание — Apnews — выпустило обширный материал, посвящённый мосту Патона. Именно этому мосту наряду с Дарницким, Южным и Северным придётся принимать на себя транспортный поток во время ремонта моста Метро. При этом для жителей Днепровского района этот мост предпочтительнее — он находится на наименьшем удалении от моста Метро.

И мост Патона тоже «устал». Русский инженер родом из Ниццы. Мосты и танки Евгения Патона © РИА Новости, Николай Козловский / Перейти в фотобанк

«Мост весь в трещинах, выбоинах, деформационные в ужасном состоянии, а дорожное покрытие требует замены. Кроме того, к перилам страшно прикасаться, они проржавели и выглядят крайне пугающе. Местами «выпавшие» металлические перила заменили на деревянные, которые держатся буквально на проволоке», — описывали журналисты APnews его состояние.

Плачевным было и состояние металлоконструкций — большая часть из них была ржавой.

«По данным экспертов из института Патона, в 2019 году нижний пояс металла истончился до 5 мм. Хотя по нормам толщина нижнего пояса металла должна быть 14 мм», — указывалось в публикации.

Журналисты записали видео, где показали, как все желающие могут даже взять себе на память кусочек моста Патона.

В марте 2021 года провели тендер на разработку документации по ремонту моста. Его стоимость составила более 47 млн грн. И, как утверждали журналисты, два года будут работать лишь над документацией по ремонту моста.

Когда же приступят к самому ремонту — неизвестно.

Что же касается недостроенного Подольско-Воскресенского моста, то его могут запустить в эксплуатацию ближе к концу года.

«Хотел бы напомнить, что этот мост также строился как автотранспортное сообщение, и ветка метро должна проходить по этому мосту. Относительно автосообщения — мы делаем все, чтобы запустить уже к концу этого года. Коронавирус вносит свои коррективы», — заявил 30 апреля мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, лишь после того, как мост введут в эксплуатацию, можно будет говорить о дальнейших шагах — в частности, о метро на Троещину — многострадальном проекте, без обещаний реализовать который не обходится ни одна мэрская кампания в украинской столице.

Что касается линии метро на Подольско-Воскресенском мосту, то Кличко назвал это довольно затратным.

«Город сам не сможет потянуть весь объем финансирования, поэтому мы сейчас проводим переговоры, чтобы также привлечь иностранные компании для строительства ветки метро», — отметил он.

А КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» объявила повторный тендер на закупку научно-технических услуг на эти цели. Стоимость тендера — 24,5 млн грн. Он включает в себя научно-техническое сопровождение строительства участка линии метро. Сроком окончания работ названа дата 31 декабря 2023 года.

А пока Подольско-Воскресенский мост не введён в эксплуатацию даже для автомобилей. Остальные же мосты Киева день ото дня выглядят всё более усталыми.