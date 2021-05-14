С точки зрения коллективного Запада украинская олигархия выполнила свою историческую миссию и должна уйти. Битва с олигархами, развернувшаяся на Украине, - это заказ Запада, расчищающего украинскую площадку для своего капитала. Повышенный интерес к Украине проявляет семейство Ротшильдов

Президент Украины Владимир Зеленский начал в стране процесс деолигархизации. Уже активно готовится специальный закон, который будет определять «статус олигарха». А Совет национальной безопасности и обороны насчитал на Украине 13 персон, подпадающих под критерий олигарха. По словам экономического советника президента Олега Устенко, «определенная группа заинтересованных лиц, в большей степени олигархи, много лет пытались «консервировать ситуацию на Украине», развивая собственный бизнес и создавая барьеры для вхождения в бизнес для других. «Другие» уже давно проявляют интерес к Украине.

Павел Рудяков: Деолигархизация Украины — это грязная история, которую прикрывают светлыми лозунгами © РИА Новости, Нина Зотина

Банковский дом Ротшильдов стал международной финансовой империей благодаря войнам, шпионажу и скрытности. Более века бизнес Ротшильдов был абсолютно непрозрачным, предоставляя обильную пищу для слухов.

Ныне финансовый бизнес Ротшильдов разделен на четыре основных направления: инвестбанкинг, корпоративный банкинг, частный банкинг и доверительное управление активами, а также «прочий бизнес» (операции с недвижимостью, венчурные инвестиции и управление активами).

Всего же капитал этого клана насчитывает примерно $1 триллион. При этом Ротшильды редко попадают в верхние строчки списка журнала Forbes. Личное состояние отдельных представителей семейства почти никогда не превышает миллиард долларов.

Слепой траст

Ротшильды давно уже присутствуют в разных регионах и секторах экономики Украины. Но эта фамилия в последние годы часто звучала в стране в связи с Петром Порошенко.

Во время избирательной кампании 2014 года Петр Порошенко пообещал продать все свои активы, в том числе и корпорацию Roshen. После выборов Порошенко нанял для продажи активов инвестиционную компанию "Rothschild и ICU". А после неприятной истории с панамским архивом украинский президент из-за отсутствия, по его же словам, покупателя передал долю в корпорации Roshen в так называемый слепой траст, которым управлял не кто иной, как "Rothschild Trust". В 2021 году Петр Порошенко задекларировал получение 152,4 млн грн ($5,52 млн) дивидендов от компании Sequent Schweiz AG (бывшее название — Rothschild Trust Schweiz AG). Согласно информации, опубликованной в Едином государственном реестре деклараций, дивиденды Порошенко получил 31 марта этого года.

Скупка долгов

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Кстати, маржа образовалась путем организации довольно запутанной операции. Представители Ротшильдов отказались от требований своевременного возврата долга государства Украины частным инвесторам при условии, что в будущем Украина будет выплачивать сумму (в результате реструктуризации долга), в несколько раз превышающую сам долг. По этим условиям Украина в ближайшие десятилетия должна была выплатить Ротшильдам более $100 млрд. А при условии роста ВВП страны еще более значительную сумму. Провернув эту операцию, подписанную правительством Украины (при премьере Арсении Яценюке, представившем эту аферу как великое достижение), Ротшильды не стали дожидаться своего счастливого финансового будущего, а просто перепродали принадлежащие им финансовые обязательства Украины другим финансовым спекулянтам.

Как считают некоторые эксперты, практическая реализация программы реструктуризации украинского суверенного долга опиралась именно на возможности влияния Ротшильдов на Украине.

Во время реструктуризации части госдолга в 2015 году французское подразделение группы Rothschild создало клуб частных кредиторов Украины и заявляло о посредничестве в переговорах с Министерством финансов Украины. Результат известен. Кредиторы списали часть долга и дали Минфину отсрочку на три года. Взамен они получили облигации с более высокой ставкой и бонус: Украина обязалась в течение 20 лет отдавать им процент от собственного экономического роста. Наталью Яресько (на тот момент министра финансов) до сих пор жестко критикуют за эту сделку. Главная претензия — Украине становится невыгодно поддерживать высокие темпы роста, поскольку заработанное придется отдавать кредиторам.

Другие интересы

Семейство Ротшильдов активно заходит в украинский банковский сектор. Весной 2017 года пресс-служба национализированного "ПриватБанка" сообщила, что банк выбрал переговорщиков с бывшими владельцами — Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым — о реструктуризации кредитов. Консорциум международных компаний, уполномоченных вести переговоры от имени «ПриватБанка», возглавила Rothschild&Co. Цена услуг Rothschild и еще двух международных компаний не указывалась. О результатах их работы «ПриватБанк» не отчитывался.

В июле того же 2017 года на тот момент премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел приватную встречу с представителем семейства Ротшильдов — банкиром, политиком и общественным деятелем, бароном Натаниэлем Джейкобом Ротшильдом. Пресс-служба украинского премьера не озвучивала тем, которые обсуждались на этой встрече. О чем именно говорилось за закрытыми дверями, можно только предполагать, опираясь на то, что управляющий директор французского подразделения группы "Rothschild & Cie" Джованни Сальветти подтвердил, что эта группа имеет интерес на Украине не только в сфере ценных бумаг. По его словам, семья Ротшильдов уже достаточно давно имеет отношение к ряду украинских компаний в банковской, страховой и фармацевтической сферах. Видимо, Ротшильд с Гройсманом как раз и говорили об интересах этой группы на Украине, предполагают эксперты.

В том же 2017 году «Нафтогаз Украины» искал юридических консультантов для своей реструктуризации, а именно — выделения из структуры госхолдинга бизнеса по транспортировке природного газа. И 8 ноября того же года по результатам состоявшегося тендера «Нафтогаз» подписал договор с итальянским подразделением группы компаний Rothschild. Предметом договора стали инвестиционно-банковские услуги, сопровождающие выведение оператора ГТС из-под крыла «Нафтогаза». Эти услуги предусматривают помощь в привлечении европейского партнера для управления украинской газотранспортной системой. И в случае успеха — подготовку и сопровождение сделки по купле-продаже части оператора ГТС. Общая стоимость услуг — $3,7 млн на срок до конца 2020 года.

В 2017 году Украина после четырехлетнего перерыва вышла на международный рынок капитала. Именно компания Rothschild курировала деятельность украинского Минфина и выступила советником в вопросах размещения евробондов. В 2018 году Министерство финансов Украины вновь привлекало Rothschild в качестве финансового советника к выпуску ценных бумаг с фиксированной доходностью.

Управляющий директор Rothschild & Cie Джованни Сальветти уже 13 лет участвует в самых крупных и громких сделках на Украине. Под его руководством Rothschild получал мандат на реструктуризацию кредитов "Приватбанка" и организацию переговоров с бывшими акционерами — Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Реструктуризировал долги "Метинвеста" и ДТЭК Рината Ахметова на почти $3 млрд и $2,5 млрд. Консультировал Министерство финансов Украины по выпуску еврооблигаций на $3 млрд. Сальветти — инвестиционный банкир, который заключил больше сделок, чем кто-либо другой на Украине, сумма их превышает $20 млрд.

Скупят по дешевке

Что ещё, кроме разнообразных долговых обязательств, в ближайшем будущем может заинтересовать Ротшильдов на Украине?

«Во-первых, при определенных обстоятельствах это открывающийся в недалёком будущем рынок земли. Для финансовых компаний земля вполне может быть тихой гаванью, не теряющей своей стоимости во время прогнозируемого нового финансово-экономического кризиса на мировых рынках. Тем более когда на рынок будет выставлены большие объемы плодородной земли по низким ценам», — пояснил изданию Украина.ру экономический аналитик Александр Рябоконь.

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И, в-третьих, отметил аналитик, это некоторые, условно говоря, "стабильно необходимые" отрасли промышленности, например пищевая и фармацевтическая.

«В целом, думаю, не стоит излишне акцентировать внимание именно на финансовой группе Ротшильдов, поскольку есть достаточно и других портфельных инвесторов и финансистов, которые при определенных обстоятельствах могут поучаствовать в скупке с целью перепродажи либо приватизации дешёвых украинских активов, которые в дальнейшем могут приносить доход», — сказал Александр Рябоконь.

Тут стоит напомнить, что, рассказывая о том, что может быть больше всего интересно Ротшильдам на Украине, Джованни Сальветти назвал, помимо финансового сектора, фармацевтики и сектора потребительских товаров, украинскую сельскохозяйственную отрасль.

Рано или поздно, учитывая состояние украинской экономики, может наступить момент, когда единственным рентабельным товаром, который сможет предложить Украина в уплату долгов, будет земля. Как показывает долговой опыт Аргентины, кредиторы в подобных ситуациях от своих намерений не отступают. Тогда долговые расписки украинского Минфина могут плавно превратиться в платежные документы: земля в обмен на списание долгов.