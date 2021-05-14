Карликовое европейское государство Сан-Марино решило прививать иностранных туристов российской вакциной «Спутник V», взимая за это 50 евро. Программа «вакцинного туризма» стартует уже 17 мая

Хроники вакцинации в России и в мире

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 12 мая сделал прививку от коронавируса. «Сегодня была моя очередь привиться от COVID-19. Вакцины спасают жизни. Если вы, как и я, живете в стране, где имеются вакцины, пожалуйста, сделайте прививку, когда наступит ваша очередь», — написал в Twitter генеральный директор ВОЗ. Он указал, что прививка была сделана в университетской клинике Женевы.

В Германии по состоянию на 12 мая не менее одной прививки от коронавируса получили более трети населения (34,3%). По данным Института имени Роберта Коха (RKI), первую дозу вакцины получили около 29 миллионов жителей страны, а вторую — примерно 8,3 миллиона. Таким образом, доля полностью привитых жителей ФРГ выросла до 10%. Ляшко пожаловался на нехватку вакцин от COVID для всех желающих украинцев © Facebook, Виктор Ляшко

При этом согласно опросу граждан ЕС, проведенному по заказу Фонда по улучшению условий жизни и труда Eurofound, более четверти взрослых европейцев откажутся от вакцинации, если она будет им предложена. Авторы исследования указывает, что отношение к вакцинации зависит напрямую от того, какие источники информации используют опрошенные. Чаще всего негативно к прививкам от COVID-19 относят те, для кого главным источником информации являются социальные сети. Кроме того, есть существенные региональные отличия. Например, в Болгарии к вакцинации от коронавируса скептически относятся 67% респондентов, а в Ирландии — всего 10%.

В России первую дозу вакцины от COVID-19 получили более 14 миллионов человек (около 10% всего населения страны), второй компонент вакцины — около 10 миллионов (более 7%), сообщила 12 мая вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она пояснила, что вакцинация в разных субъектах России идет разными темпами, и предположила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в стране будет достигнут «к осени». Для сравнения: на Украине по состоянию на 12 мая прививку от коронавируса получил в общей сложности 882 621 человек, а две дозы вакцины — 1928 человек.

Группа компаний «Р-Фарм» планирует в течение июня отправить на экспорт первые партии вакцины от коронавируса «Р-Кови», произведённые в России по лицензии шведско-британской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Об этом 12 мая сообщил журналистам в кулуарах Российского фармацевтического форума генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев. «На первом этапе счет идет на сотни тысяч доз вакцины в месяц. Планируется экспорт в страны Ближнего Востока, Европы, наибольшую активность проявляют страны Персидского залива», — сказал Игнатьев. Ранее сообщалось о том, что AstraZeneca и «Р-Фарм» договорились о производстве в России вакцины, которая будет экспортироваться на рынки 30 стран.

Президент США Джо Байден заявил 12 мая о необходимости приступить к вакцинации от коронавируса подростков старше 12 лет. Выступая перед журналистами в Белом доме, Байден отметил, что вакцина в США — бесплатная, эффективная и безопасная, и поэтому он надеется, что американцы вакцинируют своих детей. Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило использование вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. «Чтобы просто выживать»: Минздрав Украины заявил о необходимости наладить производство вакцин © Facebook, Максим Степанов

По данным агентства Bloomberg, по состоянию на 12 мая в США 46,2% людей уже получили по меньшей мере одну дозу вакцины, а 35% — завершили вакцинацию, то есть получили обе дозы. При этом 13 мая глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски заявила, что вакцинированные жители США могут больше не носить маски и не соблюдать социальную дистанцию.

Несмотря на такие показатели, в США местные власти и компании очень стараются убедить граждан вакцинироваться. К примеру, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо пообещал болельщикам местных бейсбольных команд «Янкиз» и «Метс» бесплатный билет на матч, если те сделают прививку от коронавируса на стадионах перед играми. Мэр города Нью-Йорка Билл де Блазио обещал, что за вакцинацию жителям выдадут билеты на посещение местных достопримечательностей и развлекательных центров вроде океанариумов и зоопарков.

Но дальше всех пошёл губернатор штата Огайо Майк ДеУайн, который 13 мая объявил о проведении лотереи с выигрышем один миллион долларов, в которой могут участвовать все жители штата старше 18 лет, получившие как минимум первую дозу вакцины от коронавируса. Лотерея будет проходить в течение следующих пяти недель, а для тех, кто не достиг 18 лет, проводится еще одна лотерея, призом в которой станет четырехлетняя стипендия в одном из университетов штата.

А вот граждан Индии, где сейчас эпидемия коронавируса приобрела масштабы общенациональной катастрофы, агитировать за вакцинацию от COVID-19 не нужно. Но, несмотря на то, что эта страна является одним из крупнейших производителей вакцин в мире вообще, и имеет собственную вакцину от коронавируса, препаратов для более чем 1,36 миллиарда жителей Индии не хватает. Потому тут с оптимизмом встретили заявление доктор Винода Пола - главы группы, консультирующей индийского премьер-министра Нарендру Моди по вопросам вакцины от коронавируса — о том, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет доступна в Индии со следующей недели. Доктор Пол также добавил, что Индия ожидает других поставок этой вакцины из России, и планирует с июля сама начать ее производство. «Её производство начнется в июле, будет произведено 156 миллионов доз», — сказал Винод Пол.

В Сан-Марино решили заработать на «вакцинном туризме» с помощью «Спутника V»

Карликовое государство Сан-Марино решило прививать иностранных туристов российской вакциной «Спутник V», взимая за это 50 евро. Министр здравоохранения Сан-Марино Роберто Чьяватто объявил 12 мая на пресс-конференции, что привиться обеими дозами «Спутника V» сможет любой иностранец, который забронирует гостиницу минимум на трое суток, а потом вернется через три или четыре недели за второй прививкой.

Эта программа начнет действовать с понедельника, 17 мая. Крохотное Сан-Марино с населением в 33 тысяч человек в доковидное время посещали по два миллиона туристов в год, и при помощи этой программы власти этого окруженного итальянской территорией мини-государства надеются вернуть хотя бы часть этого потока гостей. «Это реальная возможность завлечь людей туризмом такого рода, какой мы раньше и представить себе не могли», — сказал министр иностранных дел Сан-Марино Лука Беччари. Примечательно, что граждане и постоянные жители Италии этой программой воспользоваться пока не смогут, поскольку для этого необходимо специальное соглашение.

Сан-Марино формально не входит в Евросоюз, и это одна из немногих европейских стран, закупивших российскую вакцину. При этом именно «Спутник V» позволил Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус, сообщил 10 мая Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В Фонде отметили, что на пике, в начале апреля, в Сан-Марино регистрировалось порядка 250 случаев COVID-19 в неделю, но с 4 мая там не зафиксировали ни одного нового заражения. Срок годности российской вакцины от коронавируса был увеличен до 8 месяцев © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Благодаря российской вакцине Сан-Марино одним из первых государств Европы начало отмену коронавирусных ограничений. Средняя заболеваемость в государстве более чем в 40 раз ниже, чем в среднем по странам ЕС», — подчеркнули в РФПИ. По данным фонда, первый компонент вакцины получили 74% жителей Сан-Марино старше 16 лет, при этом 90% всех прививок — это «Спутник V». Использование российской вакцины в Сан-Марино показало, что ее эффективность приближается к 100%, превосходя результаты опубликованных научных исследований, заявил государственный секретарь (министр) республики по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Роберто Чаватта.

Страны ЕС договорились, что любая из них может закупать любую вакцину, кроме тех, о закупках которых Евросоюз договаривается централизованно. «Спутник V» в их число не входит, но большинство стран ЕС все ожидает, пока российскую вакцину одобрит Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), а этого пока не произошло. Среди стран ЕС полноценно использует «Спутник V» для вакцинации своего населения только Венгрия. Соседняя Словакия российскую вакцину закупила в марте, что вызвало в стране правительственный кризис и отставку премьера Игоря Матовича. Однако 12 мая новый министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский заявил, что в стране начнут применять «Спутник V» уже с июня.

Смешение различных вакцин ведёт к учащению побочных эффектов

Медики из Оксфордского университета в сотрудничестве с коллегами из других исследовательских и медицинских учреждений Великобритании обнаружили, что у взрослых, привитых двумя разными вакцинами, а именно AstraZeneca и Pfizer, чаще возникают неприятные побочные эффекты — лихорадка, головная боль и боль в мышцах. При этом учёные подчеркивают, что эти побочные последствия всё равно быстро проходят и опасности не представляют.

Как сообщает британская медиа-корпорация ВВС, цель начатого в феврале исследования была другой: тогда уже обнаружилось, что британско-шведская AstraZeneca не успевает произвести заказанные ей сотни миллионов доз вакцины, и ученые решили уточнить, насколько сильный иммунитет, в том числе защиту от новых штаммов, даст комбинация из прививок AstraZeneca и Pfizer. Медики набрали группу из 830 добровольцев старше 50 лет и приступили к исследованиям.

Окончательные результаты исследования будут обнародованы в июне, но уже сейчас в журнале Lancet появились предварительные выводы — и, согласно ним, у тех, кто привит двумя вакцинами в одном или другом порядке, неприятные последствия проявляются гораздо чаще, чем у тех, кто получил две дозы одной вакцины.

Так, например, скачки температуры у привитых только AstraZeneca были только в 10% случаев, у привитых только Pfizer — в 20% случаев. А вот у привитых сначала AstraZeneca, а потом Pfizer — примерно в каждом третьем случае, а у привитых сначала Pfizer, а потом AstraZeneca — в 40% случаев. В апреле ученые расширили исследование, добавив в комбинации вакцины Moderna и Novavax и набрав еще тысячу добровольцев, однако о результатах этого эксперимента пока ничего не известно.