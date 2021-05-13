Президент Румынии Клаус Йоханнис указывает президенту Украины Владимиру Зеленскому на продолжающиеся нарушения прав этнических румын. В своё время его предшественник Пётр Порошенко за это попал в немилость Йоханниса

Украинизация или смерть. Жестокая судьба русинов на Украине © nation-news.ru

«Президент Зеленский, в свою очередь, сказал, что полностью понимает озабоченность румынской стороны в связи с правами лиц, принадлежащих румынскому меньшинству, и проявил готовность выявить решения с тем, чтобы культурная и языковая идентичность этнических румын была защищена в соответствии с международными стандартами», — говорится в сообщении Администрация президента Румынии.

Причиной обострения отношений между Украиной и отдельными странами ЕС стало принятие в 2017 году Верховной Радой закона «Об образовании», который предусматривал постепенное сокращение объёма преподавания в школах на языках национальных меньшинств и последующий переход исключительно на украинский.

Парламент Румынии незамедлительно принял декларацию, в которой признал закон дискриминационным по отношению к национальным меньшинствам. Представители общественных организаций как румынских, так и зарубежных направили президенту Клаусу Йоханнису петицию с призывом пересмотреть положения Соглашения об ассоциации с Украиной из-за ущемления прав этнических румын.

Момент принятия закона совпал с предстоящим визитом румынского лидера в Киев, но он отменил поездку, о чём сообщил Петру Порошенко, бывшему тогда президентом Украины, лично при встрече на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Позже украинский лидер в телефонном разговоре пригласил коллегу посетить его страну, но Йоханнис ответил, что примет предложение только после отмены скандального документа. Румынский капкан для Украины © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

«Президент в твёрдых выражениях выразил недовольство принятием закона, который имеет негативные последствия для права на образование на родном языке лиц, принадлежащих национальным меньшинствам на Украине, включая румынское. Он указал, что прежде было бы необходимо провести тщательные консультации с представителями национальных меньшинств на Украине и с соседними государствами, выходцами из которых они являются», — сообщала Администрация президента Румынии.

Йоханнис призвал коллегу уважать международные нормы и стандарты в области защиты прав представителей этнических групп. Порошенко заверил, что полностью понимает озабоченность Бухареста и пообещал урегулировать проблемы, возникшие с принятием закона об образовании. Однако тот факт, что к этой теме румынский лидер вернулся спустя три года в разговоре с Зеленским, наглядно демонстрирует, что проблемы решены не были.

Сами украинские румыны тоже не сидели сложа руки. В феврале 2019 года глава межрегионального объединения «Румынское сообщество Украины» Иван Попеску на пресс-конференции в Киеве сообщил о намерении добиться признания румынского национального меньшинства коренным населением на территориях его проживания. Как он объяснил, это позволит применять языковые статьи закона об образовании для украинских румын уже не как для меньшинства, а как для коренного народа, что существенно улучшит ситуацию.

Причём обращаются представители диаспоры не только к властям Украины, но и к руководству своей исторической родины. Летом 2020 года Нацсовет румын на Украине (объединение 20 неправительственных румынских этнических организаций) направил обращение президенту, премьер-министру, парламенту Румынии и правительственным институтам, ответственными за работу с соотечественниками за рубежом, в котором пожаловался на притеснения на Украине. Черновицкая область: Де-юре — Украина, де-факто — Румыния © РИА Новости, Руслан Шалапуда / Перейти в фотобанк

Авторы документа подчёркивают, что этнические румыны, которых насчитывается около 500 тысяч человек, — это второе национальное меньшинство в стране (после русских), и они «подвергаются хорошо организованному систематизированному процессу принудительной украинизации во всех сферах государственной политики». Отдельное внимание уделяется нарушению права на образование на родном языке, которое называют «культурно-языковым геноцидом». Кроме того, беспокойство Нацсовета румын вызвал проект административной реформы в Черновицкой области, в 4 из 11 районов которой компактно проживает румынская община, а в случае деления области на 3-4 макрорегиона румыны в них составят почти 10% населения. В результате румыны больше не будут иметь своего представителя в Верховной Раде и достаточного представительства на местном уровне, соответственно, не смогут защищать свои права на общение на родном языке.

В настоящее время на Украине проживают около 150 тысяч румын, преимущественно в Черновицкой области, и они не утратили национальную идентификацию: в регионе работают румынские школы и кафедры румынской филологии в университетах, ведётся радиовещание на румынском языке. Многие местные жители имеют паспорта Румынии, для получения которого достаточно доказать наличие родственников, проживавших на территории Великой Румынии и бывших её гражданами до 1940 года.