Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Украине остаётся тревожной. Ранее ученые Национальной академии наук Украины (НАНУ) предостерегали, что после майских праздников в стране ожидается рост заболеваемости коронавирусом

Прогнозируют и рост количества летальных случаев.

Полезные праздники

Впрочем, как говорится в сообщении НАНУ, увеличение количества новых выявлений и летальных исходов в официальной статистике ожидается незначительное, и «это связано не с ухудшением эпидемической динамики, а со стабилизацией систем сбора и обработки информации и возвращением к предыдущим тенденциям».

В целом, отмечают ученые из рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией SARS-CoV-2, в период майских праздников снижение выявления новых случаев заболевания, смертей и госпитализации происходило во всех областях Украины, «в значительной мере это связано с большим количество выходных и праздничных дней». Коронавирус убил почти 400 украинцев за сутки © REUTERS, Gleb Garanich

По данным НАНУ, среднее за последнюю неделю количество новых случаев составляет 5441 за сутки. По состоянию на 12 мая, в среднем 273 новых летальных случаев за сутки. Среднее количество положительных ПЦР-тестов составляет 4435 за сутки.

При этом отмечается, что в последнее время наблюдается значительная задержка обнародования новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией. «Задержки обнародования новых выявлений близки к историческим максимумам и составляют в среднем одну неделю», — говорится в сообщении.

По данным НАНУ, количество смертей от коронавируса в стране в 2020 году было примерно втрое больше, чем это отражено в официальной статистике.

Все области в желтой зоне

По данным Минздрава Украины, по состоянию на четверг, 13 мая, все области страны перешли в желтую зону. Последними оранжевую зону покинули Николаевская и Черкасская области. Шмыгаль сказал, когда на Украине победят коронавирус © Facebook, Денис Шмигаль

Ситуация в девяти регионах соответствует зеленой зоне по проценту от эпидемического порога (это Киев, Волынская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области).

Вакцинация: русской вакцины не будет

Украина ожидает начало поставок вакцин от коронавируса компании Pfizer, закупленных за бюджетные средства, до конца мая, заявил замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко. Всего законтрактовано 20 млн доз.

При этом, как показало исследование социологической группы «Рейтинг», почти четверть населения страны хотели бы вакцинироваться российской вакциной. Европейская страна победила коронавирус благодаря «Спутнику V» © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Но украинские власти против. Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook заявил, что его позиция неизменна, российской вакцины «Спутник V» в стране не будет. По словам министра, те, кто «навязывает людям страхи относительно других вакцин», те якобы «сознательно или по глупости подыгрывают России».

Комментируя это высказывание в эфире радио Sputnik, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил, что, судя по всему, украинские политики «не пекутся о здравии людей, а придерживают рынок для западных фармкомпаний».

Ранее Степанов сообщил, что в 2021 году Украина получит 42 миллиона доз COVID-вакцины, из них 20 миллионов доз вакцины Pfizer.

Киев: всплеск смертности

В Киеве за прошедшие сутки выявили 726 новых случаев коронавируса COVID-19, умерло 29 человек, 1041 человек выздоровели. Об этом сообщил в четверг, 13 мая, мэр столицы Виталий Кличко. В больницы госпитализированы 72 пациента с коронавирусом, ещё 90 человек попали в больницы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

СМИ отмечают, что количество больных в Киеве по сравнению с предыдущим днём возросло на сотню, а смертность увеличилась вдвое.

По данным мэрии, всего за период пандемии в Киеве зарегистрировано 200 528 подтверждённых случаев заболевания, летальных случаев 4883, выздоровели 130 113 киевлян.