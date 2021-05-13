Руководство Евросоюза предупреждает, что предоставление Донбассу широких полномочий может заблокировать вступление Украины в НАТО, тем самым подталкивая президента Владимира Зеленского к невыполнению Минских соглашений и продолжению военного конфликта в стране

Издание Bloomberg изучило внутренний документ о ситуации вокруг Украины, разосланный руководством Евросоюза на этой неделе всем государствам-членам и который должен быть представлен на саммите лидеров ЕС 24-25 мая. «Не признания ДНР/ЛНР». Немецкий эксперт Рар о том, что РФ хочет от Украины и Донбасса © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

«ЕС заявляет, что шаги, предпринимаемые Кремлём, такие как организация нелегитимных выборов и выдача паспортов местным жителям (Донбасса. — Ред.), «направлены на фактическую интеграцию в Россию неподконтрольных украинским властям районов», — говорится в статье.

Европейская служба по внешним делам (EEAS) подготовит отдельный доклад по этому вопросу.

Комментируя утверждение Bloomberg, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: «(Россия. — Ред.) Никогда этим не занималась… Россия не планировала и не планирует никого поглощать».

11 мая 2014 года власти самопровозглашённых ДНР и ЛНР провели референдум по вопросу о независимости народных республик от Украины — в Донецкой области «за» проголосовали 89,7% избирателей, в Луганской — 96,2%, — а позже выразили желание войти в состав РФ. Россия, хоть и заявила об уважении результатов голосования, но, как и Запад, де-юре результаты референдума не признала, тем не менее, Москва оказывает помощь населению региона.

24 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства жителями ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что этот вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. По оценке депутата Народного совета ДНР Владислава Брига, к концу 2021 года количество жителей народных республик, получивших российский паспорт, достигнет отметки в 1 млн человек.

Ни о каком присоединении отдельных районов Донецкой и Луганской областей к РФ речи не идёт, наоборот, Москва как участник Контактной группы и «нормандской четвёрки» прикладывает максимум усилий для реинтеграции региона в Украину. Только Киев собственноручно отдаляет от себя Донбасс, то вводя экономическую блокаду, то лишая людей социальных пособий, то, в конце концов, отказываясь от диалога с руководством народных республик, хотя в Минских соглашениях, которые подписал предыдущий президент страны Пётр Порошенко и приверженность которым подтвердил нынешний украинский лидер Владимир Зеленский, написано, что все вопросы по урегулированию конфликта должны решаться напрямую между Киевом, Донецком и Луганском.

На встрече с организаторами референдума о самоопределении Луганской области 27 апреля глава ЛНР Леонид Пасечник заявил: «Не хочет Зеленский со мной общаться, но ему и не разрешат со мной общаться, потому что он не самостоятельный человек. Тебе предложили, давай встретимся. В конце концов, конфликт между той частью Украины и этой частью бывшей Украины, хотя де-факто мы и сейчас по «Минску» ещё территория Украины. Приезжай, с нами беседуй, ведь между нами же противостояние, зачем ты втягиваешь сюда Российскую Федерацию?» Зеленский пригласил Путина в Донбасс, но получил неожиданный ответ от украинцев © AP, Efrem Lukatsky

Народные республики были готовы развиваться в составе Украины, но при условии реализации всех пунктов Минских соглашений, иными словами, при получении расширенных полномочий. И хотя европейские политики, прежде всего канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон как участники переговорного процесса по украинскому вопросу подчёркивают безальтернативность Минских соглашений для урегулирования этого конфликта, руководство ЕС, судя по разосланному накануне проекту документа к предстоящему саммиту, имеет несколько иное мнение.

«Широкая автономия для региона, известного как Донбасс, потенциально даст ему право накладывать вето на реализацию национальных целей, таких как членство в НАТО и ЕС, против которых выступает Путин, но которые поддерживает большинство 42-миллионного населения страны», — пишет Bloomberg.

Если учесть, что для официального Киева вступление в эти две западные интеграционные структуры имеет приоритетное знание, более того, стремление к членству в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе закреплено в Конституции, то желания провести децентрализацию власти у него будет ещё меньше, хотя его и так никогда не было. Таким образом, ЕС лишь поощряет саботаж Минских соглашений со стороны украинского руководства.

«Эти заявления отражают отношение ЕС к тому, каким бы они хотели видеть постсоветское пространство, и что те процессы, которые там происходят, им не нравятся, они их не контролируют, но, тем не менее, эти процессы имеют место. Их (европейцев. — Ред.) не волнует, что на территории Украины идёт гражданская война. Поэтому, на мой взгляд, это отражение такого лицемерия», — заявил в комментарии РИА Новости член президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Украинские власти и лично президент Владимир Зеленский в последнее время активизировали попытки заручиться поддержкой Запада в содействии принятию их страны в НАТО, объясняя «жизненную необходимость» такого шага якобы возросшей угрозой со стороны Москвы, проводившей плановую проверку боеспособности армии. Однако некоторые европейские политики в ответ лишь подчёркивали, что РФ имеет полное право перемещать войска в пределах собственной территории, и Киеву не стоит преувеличивать опасность. Генсек ООН поставил крест на планах Зеленского по Донбассу © UN Photo , Evan Schneider

Послы стран ЕС блока в ходе обсуждения в комитете по политике и безопасности, состоявшегося 11 мая, восприняли заявку Украины на вступление в Североатлантический блок неоднозначно, пишет Bloomberg со ссылкой на отдельную письменную справку: если одна группа в целом поддержала сроки и содержание предложенных мер, то другая указала на то, что Киев не придаёт достаточного значения реформам, которые должен провести для членства в НАТО, в частности, по борьбе с коррупцией, поэтому, прежде чем изучать возможность сотрудничества, связанного с программами безопасности блока, государства-члены должны обсудить этот вопрос более подробно.

Что касается отношения самих жителей Украины к перспективам членства страны в НАТО, то, согласно результатам проведённого в апреле опроса Украинского института будущего при содействии New Image Marketing Group, полностью эту идею поддерживают 43% респондентов, 21% скорее поддерживает, 12% не имеют однозначного мнения по этому вопросу, 12% против, 7% скорее не поддерживают. В свою очередь, Владимир Путин всегда говорил, что вступление в НАТО — внутреннее дело Украины, но призывал помнить о последствиях такого шага.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что членство в Североатлантическом альянсе — дело уже решённое. Она уверена, что Украина в ближайшие годы вступит в НАТО, о чём сказала в эфире телеканала «Украина 24» 12 мая. В тот же день главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Украина занимает первое место среди вооружённых сил всех стран-претендентов по выполнению заданий, необходимых для вступления в НАТО.

По мнению директора Центра военно-политических исследований МГИМО, доктора исторических наук Алексея Подберезкина, под «выполнением заданий» в этом случае подразумевается скорость приспособления украинской армии к требованиям альянса, а не реальная модернизация вооружённых сил и ОПК. Армия эффективна тогда, когда происходит подготовка командного и личного состава, вооружения и военной техники.

«Ни первого, ни второго, ни третьего нет на Украине. Командный состав деградирует, ему учиться некогда, последние советские офицеры выбывают в силу разных причин, а новых офицеров готовить негде. Личный состав деморализован, за исключением какой-то части националистических батальонов, которые представляют ограниченную угрозу для противника. Как таковых вооружённых сил не осталось», — заявил эксперт.

«Разворованный и распроданный» после распада СССР оборонно-промышленный комплекс Украины не может производить новые виды вооружений и способен существовать лишь как база «примитивной кустарной модернизации» устаревших советских систем, подчёркивает Подберезкин.

«Уверен, что в ближайшие годы никакого вступления Украины в НАТО не произойдёт, если это вообще когда-либо произойдёт. Украина находится в стадии полураспада, от этого страдает прежде всего военная организация — не только вооружённые силы, но и система управления вооружёнными силами и оборонно-промышленный комплекс страны. Это всё сейчас находится в состоянии глубокого кризиса. Максимум, на что может сейчас рассчитывать Украина, — это подачки на приобретение за наличный расчёт либо в качестве помощи каких-то видов и систем оружия. Некоторые из них могут быть современные, но они не смогут заменить потребность комплексного обновления вооружения и военной техники. Единичные случаи не решат проблему», — подытожил он. Зеленский зря угрожал Байдену: НАТО проигнорировал Украину © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба настроен не так оптимистично относительно перспектив вступления страны в НАТО, как Стефанишина. Он сомневается, что Украина на саммите Альянса 14 июня получит План действий по членству, и даже называет причину, но она заключается вовсе не в Киеве, — дело всё в тех государствах-членах НАТО, которые не хотят приёмом в свои ряды Украины провоцировать Россию.

«Там не дураки сидят и понимают, как на это отреагирует Россия, когда НАТО поскребётся под наши границы. У Украины в принципе нет шансов попасть в НАТО. Они вступят в НАТО, когда все из НАТО выйдут, и там останется одна Украина — это единственный, на мой взгляд, реальный вариант. И в Евросоюз Украину тоже никто не примет — там нахлебников уже хватает. Поэтому все сказки про интеграцию Украины сказками и останутся. Задача США и Европы — создать точку напряжённости на границе с Россией. Вот это единственная роль, которую Украина получает от своих западных партнёров», — заявил публицист Сергей Колясников в эфире радио Sputnik.