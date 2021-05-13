Пять трагических страниц в истории Белоруссии: теракты и колумбайн

11 мая в Казани произошла ужасная трагедия - двое вооруженных граждан пришли в местную школу, где в этот момент проходили занятия, и расстреляли без разбора десятки человек. В итоге восемь детей и две учительницы погибли, более двадцати человек пострадали

Александр Жилин о событиях в Казани и обо всех уровнях террористической угрозы для России © Twitter, Александр Жилин

Подобного рода преступления были и в союзной Белоруссии. Но они, по сравнению с указанными выше колумбайнами и терактами, остались для россиян и украинцев, как правило, в тени. Поэтому пришло время освежить их в памяти.

Взрывы в Витебске (2005)

Первыми террористическими актами, от которых пострадали люди, в Белоруссии является серия взрывов в Витебске.

Первый взрыв произошёл 14 сентября 2005 года возле автобусной остановки «Площадь Свободы». Тогда ранены оказались всего два человека. Но уже через неделю — 22 сентября — взрыв был возле популярного в городе молодёжного кафе «Эридан».

В обоих случаях были общие признаки — идентичные самодельные взрывные устройства в форме банок, начиненных железными обрезками, болтами и гайками. Ответственность за взрывы взяла некая «Белорусская народно-освободительная армия», которая впоследствии себя больше никак не проявила, и о ней общественность спустя какое-то время благополучно забыла.

«Онижедети» в Белоруссии. Кто и как превращает молодежь в «пушечное мясо» революции © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Взрыв в Минске на День независимости (2008)

В ночь с 3 на 4 июля 2008 года, когда в белорусской столице отмечали День независимости, неподалёку от мемориала Городу-герою произошел взрыв. В связи с тем, что праздник был в самом разгаре и людей на улицах было много, от взрыва пострадали 54 человека, из которых 47 были госпитализированы.

В ходе следствия были допрошены чуть ли не все оппозиционные активисты и лидеры в республике. В их среде часто не признают 3 июля в качестве Дня независимости, предлагая праздновать его либо 25 марта (в день провозглашения Белорусской Народной Республики), либо 27 июля (в день принятия Декларации о государственном суверенитете Белорусской ССР).

Также взрыв стал предлогом для массового взятия отпечатков пальцев почти у всего мужского населения Белоруссии. Однако до 2011 года виновные так и не будут объявлены.

Теракт в минском метрополитене (2011)

Самым кровавым террористическим актом в Белоруссии является мощный взрыв в минском метрополитене, который произошел в апреле 2011 года в час пик на одной из центральных станций. Из-за взрыва погибли 15 человек, еще около 400 получили ранения разной степени тяжести.

Взрывное устройство имело мощность от 5 до 7 килограммов в тротиловом эквиваленте и было начинено металлическими элементами, чтобы вызвать многочисленные осколочные ранения у пострадавших.

Спустя некоторое время силовики заявили о поимке подозреваемых в совершении этого теракта. Ими оказались 25-летние Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалёв. В ходе следствия белорусские правоохранители заявили, что именно они были виновниками и предыдущих взрывов, описанных выше — в Витебске и на День независимости в Минске. Они были приговорены к смертной казни, которую осуществили в 2012 году.

Генпрокуратура Белоруссии возбудила против Тихановской дело о подготовке теракта © Facebook, Светлана Тихановская

В республике усилили меры охраны. Так, в минском метро была проведена установка металлодетекторов. С тех пор каждый пассажир, собирающийся пронести в метрополитен крупногабаритную ручную кладь или подозрительные предметы, обязан пройти в зону досмотра.

Нападение в торговом центре «Европа» (2016)

8 октября 2016 года в Минске произошел очередной леденящий душу случай — 17-летний парнишка вошел с бензопилой и топором в торговый центр «Европа» и начал без разбора нападать на попавшихся на его пути людей. Благо, посетителям торгового центра совместными усилиями удалось его довольно быстро остановить. Однако он успел убить одну женщину и еще двоих человек ранить.

Подросток был задержан при помощи посетителей центра и продавцов. Им оказался Владислав Казакевич. Во время суда он признал свою вину. При этом шокировал всех, заявив, что сожалеет о том, что к нему не может быть применена смертная казнь (потому что на момент преступления ему не было 18 лет), а также о том, что продолжит убивать людей после того, как выйдет на свободу. Кроме того, он высказывал мизантропические идеи, которые и стали мотивом для его действий. Ему было назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Глава КГБ Белоруссии рассказал о терактах против чиновников © ctv.by

Во время отбывания наказания он напал с заточкой на двоих сотрудников исправительной колонии, один из которых был ранен. Суд продлил срок его заключения до 22 лет.

По сообщениям СМИ, он происходил из обеспеченной, но неблагополучной семьи. Мать с сестрой подростка проживали за границей, а отец оставался в Минске. Тем не менее, Владислав уже с 15 лет проживал в отдельной квартире.

Нападение на школу №2 в Столбцах (2019)

В 2019 году в Белоруссии было совершено первое массовое убийство непосредственно в школе, что в мировой практике принято называть колумбайном.

11 февраля, когда в учебном заведении всё шло своим чередом, во время первого урока в школу вошел с ножом её 15-летний ученик Вадим Милошевский. Он ходил по кабинетам и нападал на учителей и учеников, зарезав 50-летнюю учительницу и 17-летнего ученика 11-го класса. Кроме этого он ранил ещё двоих учащихся и продолжал ходить по кабинетам, в которых закрылись на ключ паникующие дети и учителя. Не сумев найти очередную «добычу», он скрылся с места преступления. Спустя два часа после колумбайна он был задержан сотрудниками милиции.

Нападавший преступник происходил из обычной семьи, не отличался агрессией. Эксперты постановили, что он вменяемый, он частично признал свою вину. Суд отправил Милошевского за решетку на 13 лет. Однако мотивы его поступка так и остались неизвестными широкому кругу людей.