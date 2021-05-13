В столице Молдовы Кишиневе задержали одного из подозреваемых в предполагаемом похищении бывшего украинского судьи-взяточника Николая Чауса. Украина пытается представить ситуацию так, будто не знает о его текущем местонахождении, хотя все указывает на то, что к данному инциденту причастны украинские спецслужбы

Почему у Порошенко опасаются возможного появления Чауса на публике

Операцию провели молдавские правоохранители — прокуроры по борьбе с организованной преступностью совместно с офицерами уголовного преследования. По данным молдавской стороны, 30-летнего подозреваемого задержали на въезде в страну. Ему инкриминируют создание преступной группы, которая похитила экс-служителя Фемиды, за что подозреваемому грозит тюремный срок от 6 до 10 лет. Прокуратура Молдовы намерена требовать в суде ареста мужчины.

Чауса похитили 3 апреля текущего года. Изначально ходили слухи о его нахождении на территории Румынии. Позже была выдвинута версия, что он переправлен на территорию Украины, но власть до сих пор не может предъявить его публике, поскольку не может выбить из него необходимые показания. Впоследствии история обросла подробностями, компрометирующими спецслужбы Украины. На причастность Украины к похищению экс-судьи указывал главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов, который часто работает «сливным бачком» СБУ. Однако в данном случае он выдал информацию, тщательно скрываемую контрразведчиками. Венедиктова не знает, где находится похищенный экс-судья Чаус © Facebook, Ирина Венедиктова

«Машина, на которой вывозили Чауса, была установлена почти сразу — похитители не потрудились её заменить. В это трудно поверить, но как минимум один из троих украинцев въехал в Молдову по своим настоящим документам, с настоящим именем и фамилией, которые позволяют идентифицировать участника похищения как кадрового сотрудника ГУР Минобороны», — написал Бутусов в Facebook.

По поводу того, почему же Чауса так долго не предъявляют публике, Бутусов предположил, что шло согласование текста его показаний. От него требовали признания самостоятельного незаконного пересечения молдавско-украинской границы. Если Чаус сказал бы на суде, что его похитили и доставили силой, он поставил бы власти в крайне неудобное положение.

Здесь Бутусов солидаризировался с «порохоботами», сразу подхватившими тезис, что Чауса выкрали именно украинские спецслужбы. По версии, тиражируемой адептами Порошенко, таким способом Зе-команда стремилась дискредитировать бывшего руководителя Главного разведывательного управления Минобороны Василия Бурбу и «дело вагнеровцев».

Отметим, что судья Днепровского райсуда Киева был одной из знаковых фигур, которые осуществляли ручное правосудие во времена президентства Порошенко, принимая нужные Банковой решения. 9 августа 2016 года он был задержан при получении взятки в $150 000, пообещав вынести определенный приговор в интересах подозреваемого в торговле наркотиками. Данным делом занималось НАБУ, но судью, несмотря на крупный размер неправомерной выгоды, не арестовали. А через три месяца он сбежал в Молдову, где и жил последние 4 года, пытаясь получить политическое убежище.

Очевидно, что экс-президент Порошенко чувствует опасность от вероятного появления Чауса на публике и перспектив его сотрудничества со следствием. Поскольку он может многое рассказать о злоупотреблениях предыдущей власти.

Судьба судьи-коррупционера: Порошенко организовал бегство, а Зеленский — похищение

Кстати, «соросенок» Сергей Лещенко, который тесно сотрудничает с Зе-командой, обвинил команду Порошенко в организации побега Чауса из Киева в Кишинёв. Так, он указал, что этим занимались глава охраны президента Порошенко Юрий Фёдоров, нардеп от «Блока Петра Порошенко» Александр Грановский и некий сотрудник Главного управления разведки Минобороны. Причём Госпогранслужба сделала специальный «зелёный коридор» для частного самолёта судьи с поддельным паспортом.

Интересно, что подтверждение этого произошло в результате переписки в телеграме пранкера, известного как Джокер, с супругой судьи Светланой Чаус. Джокер представился беглым соратником Порошенко. Выяснилось, что Грановский обещал Чаусу поездку в Молдову на два месяца, а упрятал на пять лет. Перед судьёй обязались закрыть дело в НАБУ и прекратить нападки со стороны СМИ, однако журналисты всё это время не давали тому покоя. Но главное — денежный вопрос. Грановский говорил, что будет щедро содержать Чауса и его семью, но в реальности платил очень мало. Тем не менее, Светлана Чаус, как человек практичный, согласилась принять «компенсацию» в виде квартиры в центре Киева и вознаграждение в несколько миллионов долларов. Санду пыталась обсудить с Зеленским похищение Чауса © Facebook, Maia Sandu

Восстановленная проектом «Слідство.інфо» картина похищения свидетельствует, что операцией занимались сотрудник ГУР Юрий Коваленко и работник украинского посольства Сергей Сметанюк. Приехав в Молдову в середине марта по своим официальным документам, Коваленко остановился в Кишинёве. Он вёл регулярную слежку за местом жительства бывшего судьи на арендованном автомобиле, проводя там по нескольку часов. Точный маршрут его передвижения был восстановлен молдавскими правоохранителями, благодаря встроенному в автомобиль GPS-трекеру.

В похищении также засветился автомобиль «Toyota» с дипломатическими номерами Украины — камеры наблюдения зафиксировали его передвижение в сторону украинской границы. Молдавским журналистам удалось получить видео из пограничного городка Отач, где видно, как посольская машина возвращается к пункту пропуска. За её рулём находился военный атташе украинского посольства Сергей Сметанюк. Осуществив переброску Чауса через границу, автомобиль вернулся в Кишинёв. Впоследствии молдавская сторона обращалась к Украине с дипломатической нотой и просила снять со Сметанюка дипломатический иммунитет, но получила отказ.

По слухам, спецоперация прошла не по плану, и молдаване быстро отработали и поймали одного из её участников, что накладывает некий отпечаток на взаимоотношения двух стран. Это плохо сказывается на имидже президента Молдовы Майи Санду, которую уже обвиняют в сотрудничестве с украинскими спецслужбами в обход молдавского СИБа, который сейчас курирует правительство, подконтрольное частично экс-президенту Молдовы Игорю Додону. При определенных обстоятельствах ситуация может привести к импичменту Санду, ибо если она дала свое негласную санкцию на похищение Чауса, то это невозможно будет трактовать иначе, как государственную измену.

Киевской власти не избежать ответственности

В Киеве продолжают делать вид, что действующая власть не имеет отношения к происшествию.

Недавно об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова. Более того, по факту похищения Чауса СБУ открыла уголовное производство по ст. 146 и ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение, незаконная переправка лица через государственную границу). Хотя заявление в правоохранительные органы подала жена похищенного, ход делу решили дать только сейчас. В Верховной Раде официальную позицию Украины должны сформулировать глава МИД Дмитрий Кулеба и руководитель Службы внешней разведки Валерий Кондратюк. По неофициальным данным, сейчас украинским правоохранителям дано распоряжение списать историю на след российских спецслужб.

«Наш источник сообщает, что СБУ пытается найти «русский след» в апрельском похищении экс-судьи Николая Чауса из столицы Молдовы Кишинёва», — пишет ТГ-канал «Легитимный». Похищение средь бела дня. Кому выгодно вывезти судью Чауса из Молдавии © скриншот видео "112 Украина"

Ситуация просто абсурдна, поскольку РФ этот взяточник времён Петра Порошенко абсолютно не интересен. И здесь Украина пытается переложить ответственность, что называется с больной головы на здоровую. Но просто так отвертеться от темной истории Зе-команде не удастся.

«Дело о похищении судьи Чауса в Молдове сотрудниками украинских спецслужб уже в Интерполе. При этом, сам Чаус не фигурирует в розыске Интерпола. Однако в материалах фигурируют два сотрудника Офиса президента, которых подозревают в причастности к похищению. Это — глава ОП Ермак и его зам Смирнов. До назначения на Банковую Смирнов был адвокатом Чауса, он неоднократно контактировал с экс-судьей в Молдове и, как говорят, передал его контакты похитителям», — пишет телеграм-канал «ЗеРада».

Таким образом, у Зеленского и Ко есть четыре варианта как разрешить скандальную ситуацию, правда все они явно не будут панацеей:

1. Выработать с молдавскими властями официальную версию, по которой все было с ними согласовано. Однако это уже практически невозможно, поскольку тогда должна была последовать процедура официальной экстрадиции и, соответственно под удар попадает Майя Санду.

2. Объявить о том, что киевская власть непричастна, а похищение объяснить происками третьей стороны (адепты Порошенко в СБУ, российский след и.т.д). Сейчас Украина следует данному сценарию, но позже он явно будет опровергнут после расследования, проведенного молдавской стороной.

3. Признать спецоперацию ГУР Минобороны и получить гарантированный международный скандал.

4. Замести следы, убив Чауса, пытаясь убедить общественное мнение, что он — без вести пропал, но тогда в среднесрочной перспективе это обернется аналогом «дела Гонгадзе».