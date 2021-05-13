Большинство немецких партий поддерживает реализацию проекта «Северный поток - 2», хотя и с определёнными условиями. Резко против только «зелёные», однозначно за - левые и «Альтернатива для Германии»

Эксперты ожидают от Берлина компромиссного решения по СП-2

В минувший четверг, 6 мая, берлинский фонд «Наука и политика» (SWP) провёл виртуальную встречу европейских и американских экспертов, посвящённую «Северному потоку — 2» (СП-2). Ни один из приглашённых не смог предложить простого решения комплекса проблем, связанных с российско-европейским проектом. Прямой газопровод из России по дну Балтийского моря остаётся предметом споров — как между странами-членами ЕС, так и между Германией и Соединёнными Штатами, которые противодействуют завершению проекта, констатировали участники мероприятия. «Северный поток - 2»: Остановка из-за шторма и иски немецких экологов © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Власти Германии вынуждены решать головоломку, считает старший аналитик фонда «Наука и политика» Кирстен Вестфаль, чей апрельский доклад «„Северный поток — 2" — дилемма Германии» стал центральным элементом экспертной встречи. Она проходила по правилу лондонского аналитического центра Chatham House, которое предписывает не указывать имена и должности выступающих, и не приводить точные цитаты, однако ход дискуссии описало немецкое правительственное информационное агентство Deutsche Welle (DW).

Берлину на фоне санкций США нужно сбалансировать свои внешнеполитические и энергетические интересы, и дёшево решить эту проблему не удастся, изложила свою точку зрения Вестфаль, занимающаяся в SWP темами глобальной энергетической политики. На фоне «дезинформационных кампаний против Германии и агрессии против Украины» реализация проекта больше «не функционирует как элемент снятия напряженности» в германо-российских отношениях, утверждала она. С другой стороны, и Вашингтон санкциями против СП-2 бьёт по суверенитету не только Берлина, но и Евросоюза, уверена аналитик. В этих условиях, чтобы избежать потери лица для одного из участников конфликта вокруг масштабного проекта, потребуется «хотя бы минимальный консенсус», заключила Вестфаль в своём докладе.

При этом проект является вполне значимым с точки зрения энергетических интересов Германии: он сулит крупнейшей европейской экономике дополнительные 55 миллиардов кубометров газа ежегодно по более короткому и современному пути, чем газотранспортная система (ГТС) Украины и сделает энергопоставки в ФРГ и ЕС более диверсифицированными, напомнила Кирстен Вестфаль.

Эксперты отметили, что выгода от новой трубы станет заметной уже через пару лет — на фоне прекращения добычи газа на крупнейшем газовом месторождении в соседних Нидерландах и сокращения газовой добычи в Великобритании и Дании. Да и в самой Германии в последние годы газодобыча упала на более чем 10% — до 5 миллиардов кубометров ежегодно. Тем не менее, даже без «Северного потока — 2» дефицит газовых поставок Германии и ЕС, по экспертным выводам, не грозит — благодаря существующим трубопроводам и перспективам роста рынка сжиженного газа и в условиях стабильного спроса. Поэтому в сложившейся ситуации Еврокомиссия и многие страны-члены ЕС, а также США «не разделяют мнение властей Германии о том, что проект — чисто экономический», — сказала Вестфаль. «Ущемлёнными» в этой ситуации чувствуют себя не только страны Балтии, Польша и Украина, но и США, утверждающие, что газопровод «разделяет Европу», добавила сотрудница берлинского фонда.

В Берлине в своё время «недостаточно подумали о геополитических аспектах» проекта трубопровода. Но одновременно политическое давление на Берлин растет и внутри страны — со стороны местных «зелёных» и всех тех, кто требует скорейшей декарбонизации немецкой экономики, то есть сокращения потребления нефти и газа в обмен на возобновляемые источники энергии. Чтобы достичь цели климатической нейтральности к 2050 году, Германия и ЕС должны не наращивать, а значительно сокращать потребление природного газа, считает Вестфаль.

Далее она указала, что существует «всего два реалистичных варианта» решения «проблемы проекта»: или его полная остановка, или «компромисс, обязательно включающий интересы Украины».

Перспективу отмены проекта большинство участников встречи оценили скептически. Один из высказанных аргументов: отказ от трубы может привести к ещё одному витку ухудшения отношений с Россией. Сворачивание проекта означало бы удар по деловой репутации самой Германии, потери инвестиций частных немецких компаний и угрозу судебных исков с требованием компенсаций за срыв проекта, указали участники экспертной дискуссии. Большинство участников встречи высказали ожидания, что Берлин постарается найти компромиссное решение проблемы «Северного потока — 2», к которому недавно стала склоняться даже давняя противница трубы из России — кандидат в канцлеры от партии «Союз-90/Зелëные» Анналена Бэрбок, отметили в DW.

Проект становится главной темой выборов в Бундестаг

При этом в тот же день, 6 мая, Анналена Бэрбок вновь высказалась против завершения строительства и использования трубопровода «Северный поток — 2», аргументируя это защитой интересов не Германии, а Украины. Выступая на мероприятии «Атлантического совета» (американский аналитический центр при НАТО — Прим.), Бэрбок отметила, что Европа после событий на Украине в 2014 году решила, что она должна стать менее зависима в своей энергетической политике, но немецкое правительство продолжает поддерживать трубопровод «Северный поток — 2». По её словам, это противоречит санкционной политике ЕС.

На вопрос, что Бэрбок сделала бы в отношении СП-2, она заявила, что «по моему мнению, мы не можем его завершить». «Но проблема в том, что трубопровод уже на дне Балтийского моря, уже есть стыкующий трубопровод в моем регионе (Бранденбург). Но этот трубопровод противоречит нашим санкциям, поэтому его нельзя начинать использовать. Тем более, что после пары лет, если у нас будет газ через этот трубопровод, то будет снижение поставок через Украину. Это новая угроза безопасности для украинцев, поэтому через этот трубопровод не может идти никакой газ, потому что иначе будут большие проблемы в сфере безопасности на Украине. Я считаю, что важно быть в первом ряду, не быть настолько пассивными по этому проекту», — добавила она. Александр Рар объяснил, почему немецкие «Зелёные» не смогут остановить «Северный поток 2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Партию «Союз-90/Зелёные» на сентябрьских выборах в Бундестаг (парламент) ФРГ в настоящее время готовы поддержать 26% избирателей, свидетельствуют обнародованные 6 мая данные опроса, проведенного по заказу общественной медиакомпании ARD. «Зелёные» на три процента опережают правящий ныне блок христианских партий ХДС/ХСС, а рейтинг его партнёра по коалиции, Социал-демократической партии Германии, составляет 14%. Это лишь на два процента больше, чем у правой и евроскептической партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), при этом «Свободных демократов» готовы поддержать 11%, а «Левую партию» — 6% избирателей.

Большинство немецких партий поддерживает реализацию проекта «Северный поток — 2», но с определёнными условиями. Кроме того, даже в ХДС/ХСС есть люди, которые выступают против СП-2, вопреки позиции Ангелы Меркель — к примеру, координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер. Однозначно поддерживают достройку российско-немецкого газопровода лишь в «Левой партии» и в АдГ. Сопредседатель АдГ Тино Крупалла заявил 11 мая, что его партия по-прежнему поддерживает завершение строительства «Северного потока — 2» — прежде всего по причинам национальной энергетической безопасности. «Поставки российского природного газа очень важны для Германии и выгодны для обеих сторон» — отметил он.

Крупалла добавил, что «как суверенное государство Германия должна поддерживать деловые отношения со многими странами» и призвал немедленно свернуть санкционную политику против России. По его мнению, в результате ограничений сильнее всех пострадали восточногерманские предприятия, которые ранее активно взаимодействовали с российскими.

Строительство СП-2 могут завершить до парламентских выборов в Германии

Посол России в Германии Сергей Нечаев 8 мая в эфире радиостанции Redaktionsnetzwerk Deutschland заявил о возможности завершить строительство «Северного потока — 2» до выборов в Бундестаг, назначенных на 26 сентября 2021 года. «Сейчас особенно важны погодные условия. Мы сможем быстрее вести работы, если погода улучшится», — отметил дипломат. Нечаев также указал, что решения, связанные с судьбой проекта, сейчас принимает европейская сторона. «Мы сотрудничаем с Германией в сфере поставок газа уже более пятидесяти лет, и оно продолжалось даже в худшие времена «Холодной войны». И теперь возник вопрос: хотим ли мы похоронить десять миллиардов евро на дне моря?» — подытожил он. Осталось чуть-чуть. Какая судьба ждёт газопровод «Северный поток – 2» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Российский дипломат сделал эти заявления через день после того, как российский трубоукладчик «Академик Черский» вернулся на трассу «Северного потока — 2» в датских водах. Вместе с трубоукладчиком 7 мая пришли и четыре судна снабжения. Правда, по состоянию на 12 мая «Академик Черский» по-прежнему стоит рядом с точкой возобновления строительства, приняв груз с судна «Финвал», которое пришло из Ростока. Оттуда же к трубоукладчику направляется еще одно судно снабжения, Ossoy. Ожидается, что укладка труб возобновится в ближайшее время, ведь по сообщению Шведского института гидрологии и метеорологии (SMHI), с 12 мая погода у острова Борнхольм будет достаточно благоприятной, а скорость ветра не будет превышать 12 метров в секунду. Согласно графику, «Академик Черский» в свою очередь должен завершить работы на нитке «А» до конца сентября.

Российская трубоукладочная баржа «Фортуна» также находится на трассе газопровода, но не ведет работ с 24 апреля. Ей по-прежнему предстоит достроить 12 километров нитки «B» в датских водах, чтобы приступить к немецкому участку. В обновленном графике работ, который получили в Датском энергетическом агентстве, говорится, что датский участок «Фортуна» планирует достроить до конца мая, а немецкий в 13,9 км — в июне. Чтобы уложиться в эти сроки, барже придется укладывать не менее 600 метров в сутки до конца мая — что вполне реально. К примеру, 9 марта «Фортуна» уложила на дно Балтийского моря 1100 метров труб.