Главная задача наблюдательного совета «Нафтогаза Украины», в котором большинство принадлежит «независимым иностранным директорам» - придавать легитимность правлению компании, его непродуманным решениям и защищать космические доходы топ-менеджмента. За неполные четыре года набсовет стал эффективным механизмом лишь для личного обогащения набсовета

Практически все главные энергетические предприятия государства, на которых работают независимые наблюдательные советы, закончили 2020 год с колоссальными убытками. Так, например, группа "Нафтогаз" по итогам прошлого года получила убыток в 19 млрд грн (51 млрд руб.). Годом ранее ее прибыль составляла 2,6 млрд грн (7 млрд руб.). Вогнать энергетическую компанию-монополиста в такой минус — это не просто безграмотное управление, это прямой вред стране и ее народу.

В Кабмине сделали выводы. Андрей Коболев, семь лет возглавлявший «Нафтогаз Украины» с момента смены власти в стране весной 2014 года, 28 апреля 2021 был уволен со своего поста решением украинского правительства. Наблюдательный совет распустили, предложив его членам временно исполнять обязанности до избрания новых членов совета.

Новый глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о некомпетентности наблюдательного совета компании. По его словам, наблюдательный совет признавал отличной работу правления в условиях огромных убытков. Витренко предсказал Украине новые «тарифные бунты» © Facebook, Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko

"Падает добыча, третий год подряд. В наблюдательном совете нет ни одного специалиста по добыче, который бы имел соответствующее специальное образование и опыт работы. Как человек без специальности может контролировать такую профессиональную отрасль, как добыча газа?", — задается риторическим вопросом Витренко.

Также, по его словам, в наблюдательном совете компании нет юристов, которые разбирались бы в украинском антимонопольном законодательстве: "Они не понимают украинский контент. Они верят в то, что им говорит председатель правления. Это нормально или это системная ошибка существующей модели корпоративного управления?".

По словам нового главы «Нафотгаза», возникает вопрос к тем, кто назначал наблюдательный совет. И международные институты принимали в этом участие.

Как все начиналось

Чтобы лучше понять, как возникла тупиковая для государства Украина ситуация, достаточно заглянуть в историю формирования набсовета «Нафтогаза». С самого начала функционирования набсовет «Нафтогаза» был напичкан сомнительными в плане компетентности личностями.

В 2015 году по инициативе тогдашнего министра экономики Украины Айвараса Абромавичуса началась реформа корпоративного управления. Госкомпании должны были получить политический иммунитет, а топ-менеджеры — назначаться на рыночную зарплату посредством конкурса и собеседования с наблюдательным советом, независимым от политиков, олигархов и их «смотрящих».

Итак, в мае 2016 года был сформирован набсовет НАК «Нафтогаз Украины», в который вошли британские подданные Маркус Ричардс, Чарльз Проктор и Пол Уорвик. От Кабинета министров в совет вошла Юлия Ковалив (которая и возглавила его), от Администрации президента — бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

В марте 2017 года Кабмин увеличил количественный состав наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" с пяти до семи человек. При этом правительство четко продекларировало принцип, что четверо из этих семи должны быть независимыми директорами. Не прошло и недели, как Юлия Ковалив подала в отставку, и вместо нее набсовет возглавил Пол Уорвик. В начале сентября 2017 года стало известно об уходе Чарльза Проктора. А в середине сентября глава набсовета Пол Уорвик и еще один его член Маркус Ричардс сообщили руководству компании о своем уходе в связи с тем, что украинское правительство не выполняет программу реформирования "Нафтогаза". Коболев связал свое увольнение с $2 млрд на счетах «Нафтогаза» © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

На самом деле британцев больше расстроило, что украинский парламент принял законодательные поправки, обязывающие членов наблюдательных советов госкомпаний раскрыть свои активы — то есть обнародовать размеры получаемых в компании вознаграэждений. Ричардс, Уорвик и Проктор посчитали такое решение вторжением в их частное пространство.

В результате ухода британцев новый состав набсовета крупнейшей украинской госкомпании пришлось формировать в авральном порядке. В декабре 2017 года состоялось собрание нового состава, в котором отказались от принципа, что независимые директора должны быть обязательно британцами. Хотя место главы набсовета все же досталось гражданке Великобритании Клэр Споттисвуд. В первом заседании нового состава набсовет в 2017 году помимо Споттисвуд приняли участие и все остальные члены набсовета Бруно Лескуа (Франция), Амос Хохштайн (США), Стивен Хейсом (Канада), Украину представляли Владимир Кудрицкий, Сергей Попик и снова Владимир Демчишин.

А теперь о персоналиях.

Клэр Споттисвуд

Клэр Споттисвуд в 1993-1998 годах работала председателем регуляторного органа Великобритании по вопросам газоснабжения. Это был как раз период раздела British Gas и либерализации газового рынка в Великобритании — с этой точки зрения ее опыт был полезен для разделения "Нафтогаза". Затем, по заявлению пресс-службы НАК, Споттисвуд работала независимым директором в неких "публичных и непубличных компаниях". Сразу после работы на правительство Споттисвуд ушла в частный сектор. А именно старшим вице-президентом по регуляторным вопросам в Европе Azurix, глобального бизнеса скандальной американской компании Enron в сфере водоснабжения.

Несмотря на громкое банкротство Enron и его активов в 2001 году, а так же назначенные судом тюремные сроки и штрафы для его топ-менеджеров не только в США, но и за рубежом, Споттисвуд удалось трудоустроиться в British Gas, работу которого она регулировала в течение 5 лет. Британская пресса донимала Споттисвуд вопросами, как же так случилось, что акции Azurix, в которой она занимала высокий пост, размещались среди инвесторов в июне 1999 года по $19 и уже в октябре 2000 года (непосредственно перед банкротством) Enron скупал их обратно по $7 за штуку. Тем более, что Споттисвуд уволилась из Azurix лишь в декабре, заявляя, что не осознавала масштабов плохого управления, хотя ее и удивляло, почему штаб-квартира в Техасе откровенно переплачивала при скупке европейских активов.

Помимо работы в Azurix британская пресса попрекала Споттисвуд финансовым коллапсом ряда компаний — Spark Energy, Economy Energy, URE Energy, Eversmart, Extra Energy — которые были созданы под присмотром Споттисвуд в процессе разделения British Gas. На все обвинения Клэр реагировала со свойственной ей невозмутимостью и заслужила от журналистов кличку "тефлоновая леди.

Бруно Лескуа

Французский бизнесмен Бруно Лескуа имеет более чем 40-летний опыт управления финансовыми и нефтегазовыми структурами. На данный момент Бруно занимает пост председателя в международной EDF Peninsule Iberique по возобновляемым источникам энергии. Также является главным исполнительным директором в дочерней EDF International SAS по транспортировке и добыче газа внутри Европы. Вице-президент в крупнейшей атомно-энерго-генерирующей группе Electricité de France SA. Бруно Лескуа возглавляет Méditerranéen de l'Energie — средиземноморскую ассоциацию 16 стран по добыче и транспортировке углеводородов на международные рынки, а также Fenice Qualità per l'Ambiente SpA (Edison SpA) — компанию по внедрению и обслуживанию экологических энергоэффективных технологий. Серьезно обеспокоены: ЕС готовит заявление об изменениях в руководстве «Нафтогаза» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Сотрудничает с итальянскими коллегами в сфере коммунальных услуг и снабжению электроэнергией в таких компаниях как Edipower SpA и А2А. Особенно заинтересован в успехе компании Dunkerque LNG SAS по добыче природного газа на французской платформе в Дюнкерке. Там он, как и на Украине, — член совета наблюдательных директоров. Даже поверхностное знакомство с перечнем компаний, в которых он является "наблюдательным членом" приводит к выводу о связанных интересах, которые могут оказаться лиюо лоббированием определенных структур, либо конфликтом интересов (как, например, совместить работу в компаниях по возобновляемой энергии с такой же деятельностью в газодобывающих, то есть в прямо противоположных и конфликтующих на рынке структурах). И еще одно интересное наблюдение: в 2014 году Лескуа возглавлял французскую EDF Trading, поставлявшую газ на Украину.То есть, как руководитель этой компании он явно не заинтересован в развитии в Украине собственной газодобычи. Но зарплату получал в обоих.

Стивен Хейсом

Как выяснилось через почти полтора года, на самом деле новый набсовет работал не в полном составе. Канадец Стивен Хейсом так и не подписал контракт члена набсовета "Нафтогаза" и не посещал его заседания. В итоге по требованию Клэр Споттисвуд он был уволен.

И это решение можно назвать фатальным. Опыт Хейсома в увеличении добычи нефтегазовых компаний мог бы пригодиться Украине. Геолог и старший менеджер многих нефтегазовых компаний, он создал с нуля и возглавлял канадскую нефтедобывающую компанию Seven Generations Energy Ltd. (7G). Руководил геофизическими исследованиями в проекте обогащения жидким природным газом Kakwa River Project. Работал в качестве вице-президента по геологоразведке в нефтегазовой Northpine Energy Ltd., а также руководителем проекта и старшим геологом в Krang Energy, Inc. по разведке и добыче природного газа. И вот отсуствие в набсовете такого специалиста привело к плачевному результату — «Нафтогаз» провалил реализацию программы 20/20, которая предусматривала увеличение добычи газа к 2020 году до 20 млрд кубов в год.

Хотя при этом остается неразрешимая загадка: почему Хейсом так и не приступил к исполнению своих обязанностей в Набсоветеи почему он, числЯсь его членом все эти полтора года не подписывал контракт? Может быть потому, что считал все эти планы украинского Нафтогаза и стоящими за ним руководителей и олигархов — пролсто обычным, ничем не подкрепленным пиаром?

Людо Ван дер Хейден

Вместо пришедшегося не ко двору Хейсома в мае 2019 года в набсовет "Нафтогаза" был введен бельгиец Людо Ван дер Хейден. Украинцам его представили чуть ли не как чистого теоретика корпоративного управления, незапятнанного сверхприбылями в сфере газового бизнеса. Людо — авторитет среди тренеров и бизнес-управленцев высшего звена.

Прославился как соучредитель международного института (INSEAD) по обучению корпоративному управлению. Но как раз в этой его научной и преподавательской деятельности и скрыт лоббизм внешних интересов. Под его влиянием в мире продвигается реформа корпоративного управления, и при его участии на Украине открыт профильный бизнес-институт "Украинская академия корпоративного управления". В одном из интервью Людо признался, что — Айварас Абромавичюс (застрельщик реформы корпоративного управления на Украине), был его студентом в программе обучения INSEAD.

Людо Ван дер Хейден председательствует в Seisquare — фирме по разработке программного обеспечения для разведки и добычи нефти и газа. Кроме того, он получает прибыль от участия в Набсовете международной инвестиционной компании Bencis Capital Partners, которая специализируется на стартапах с оборотом, начиная минимум от 50 млн евро. А это прибыльные практичные бизнесы.

Во главу угла проблемы украинского управления Людо Ван дер Хейден ставит не коррупцию и не людей, а недостаточность приватизированных предприятий. Выступает за либеральный капитализм и против профсоюзов рабочих и забастовок, приводя как негативный пример Францию с её профсоюзным движением.

Амос Хохштейн

В октябре прошлого года с должности независимого директора в наблюдательном совете «Нафтогаза» ушел американский бизнесмен Амос Хохштейн. Родившийся в Израиле гражданин США Хохштейн работал в Конгрессе, занимал должность в администрации Обамы при госсекретарях Хиллари Клинтон и Джоне Керри. Кроме того, он трудился в компании Tellurian — частном экспортере природного газа из Хьюстона, где был старшим вице-президентом по маркетингу. Хохштейн также входит в правление Атлантического совета и Американо-индийского делового совета. Именно о его судьбе в Нафтогазе переживали американские республиканцы и демократы одновременно. Только по-разному. В "плёнках Деркача" Байден просил Порошенко не трогать господина Амоса. И его же в "пленках Зеленского" как раз хотели снять представители Трампа. Именно в этом направлении продвигалось расследование адвоката Трампа Рудольфа Джулиани по спекуляциям семьи Байденов на украинском газовом рынке. По мнению Джулиани, Хохштейн мешал такому расследованию на Украине, и он же мог прикрывать схему переплат на европейском реверсе российского газа.

Причиной своего ухода Хохштейн назвал «противодействие реформированию рынка газа и компании». Он рассказал, что «Нафтогаз» пытался подписать соглашение с сомнительной американской компанией Louisiana Natural Gas Exports Inc, одновременно предлагая одному из ее руководителей место в Наблюдательном совете. Но последней каплей, по словам Хохштейна, стало открытие уголовного дела против руководителей «Нафтогаза».

Роберт Бенш

Как только президент Владимир Зеленский и его команда освоились на новом месте, они взялись за "Нафтогаз". Одним из первых распоряжений тогдашнего председателя правительства Алексея Гончарука в сентябре 2019 года были досрочно прекращены полномочия всех трех членов НС, представлявших интересы государства. Днем позже вместо них были назначены Юлия Ковалив и экс-замминистр энергетики Наталья Бойко.

В марте 2020 представителем государства в Наблюдательном совете был избран гражданин США Роберт Бенш. Бенш имеет "значительный опыт" работы в энергетическом секторе Украины. Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, Бенш является конечным бенефициарным собственником ПАО «Донбассэнерго» через Энергоинвест Холдинг. В середине 2000-х Роберт Бенш был CEO британской компании Cardinal Resources, имеющей несколько лицензий на разработку нефтегазовых активов на Украине, а также совместно разрабатывающей нефтегазовые месторождения с "Укрнафтой" и "Укргаздобычей". В 2011 году Бенш возглавил 3P International Energy Corp. (Канада)/Cub Energy Inc.(США) с активами на Украине. Также выступал советником ООО "КУБ-Газ" при продаже 70% ее акций польской Kulczyk Oil Ventures Inc. Украинская пресса называет Бенша «проходимцем из США» и «другом Януковича».

Однако Бенш так и не смог приступить к выполнению своих полномочий. Недавно гражданин США направил официальное письмо новому главе правления компании, в котором указал, что глава набсовета Клэр Споттисвуд умышленно не допускает его на заседания. Витренко пообещал разобраться.

Коллективный Запад обеспокоен

После решения Кабмина распустить наблюдательный совет «Нафтогаза» США, ЕС и МФО выразили глубокое беспокойство, усомнившись в приверженности Украины курсу реформ в корпоративном управлении. Недавно послы G7 вновь обратились к Украине.

"Послы G7 выражают свою обеспокоенность тем, что правительство Украины как главный акционер НАК «Нафтогаз» и наблюдательный совет компании пока не достигли согласованного решения, которое позволит действующему совету выполнять свои обязанности независимо",- написали они в Twitter.

Украинскую власть призывали быстрее решить этот вопрос. В G7 надеются, что принятое решение будет изображать приверженность правительства к международным стандартам корпоративного управления.

На самом деле, по мнению экспертов, стратегический интерес набсовета «Нафтогаза» заключается в подготовке к приватизации крупнейшей украинской госмонополии (возможность продать 50%-1 акцию «Нафтогаза»), тактический же — в заработке на украинском импорте природного газа через швейцарских посредников, когда ставка делается не на более прозрачные долгосрочные контракты, а на спотовые сделки.

Иными словами, теперь иностранных "наблюдатели" из Набсовета планируют заработать на приватизации ээтой компании.