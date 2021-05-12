Власти Украины предложили премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху роль посредника в диалоге президента Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина. Нетаньяху не отказался. Однако теперь лидер Израиля сам остро нуждается в помощи международных посредников — из-за обострения конфликта с Палестиной и угрозы отставки

Израильский эксперт ответил на вопрос, что будет с отношениями РФ и Тель-Авива после ухода Нетаньяху © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Мусульманская молодёжь была крайне недовольна, начались уличные беспорядки.

Масла в огонь подлило и постановление суда о выселении нескольких арабских семей из двух районов Восточного Иерусалима — у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил это решение тем, что его страна имеет право строить новые здания в Иерусалиме, который Израиль в 1980 году провозгласил своей вечной и неделимой столицей, однако Палестина расценивает эти действия как аннексию восточной части города, которую она рассматривает как свою столицу.

В столкновениях, в ходе которых стражи порядка прогоняли мусульман из мечети Аль-Акса при помощи резиновых пуль, светошумовых гранат и слезоточивого газа, получили ранения 300 палестинцев и 21 израильский полицейский.

Вскоре уличное противостояние переросло в военные действия между двумя государствами. С целью защиты мечети Аль-Акса от «агрессии и терроризма» Израиля палестинское исламистское движение ХАМАС, правящее в секторе Газа, начало массированные ракетные обстрелы израильских городов после того, как истекло время выдвинутого им ультиматума с требованием вывести силы безопасности Израиля с Храмовой горы и Шейх-Джарраха.

Ответственность за обстрелы также взяла на себя палестинская группировка «Исламский джихад». Израиль, конечно, ответил встречными атаками и, более того, ликвидировал ключевых фигур разведки ХАМАС.

Востоковед Елена Супонина уверена, что всплески напряжённости в регионе продолжат возникать вновь и вновь до тех пор, пока не будут разрешены ключевые проблемы палестино-израильского конфликта. Однако сейчас стороны не готовы к прямым переговорам, поэтому необходимо возобновить работу международного «квартета» посредников в лице ООН, США, ЕС и России, уже доказавшего свою пользу в периоды прошлых обострений.

Супонина уверена, что без посредников остановить конфликт на Ближнем Востоке будет трудно.

Аналогичной точки зрения придерживается и посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль. На пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» он выразил уверенность, что единственные силы, которые могут воздействовать на Израиль, — это международное сообщество и страны, входящие в ближневосточный «квартет».

«Важную роль сыграла бы встреча «квартета» в лице министров иностранных дел. Если таких усилий не будет предпринято, рана останется открытой. В прошлые разы, когда происходили столкновения между палестинцами и израильтянами, наши египетские братья очень часто вмешивались, и ситуация как-то разрешалась, но сейчас она выходит из-под контроля, Израиль отвергает посредничество Египта, считая его вмешательством, и настаивает на своей позиции», — заявил дипломат.

11 мая Нофаль, а также его иорданский коллега Халед Шавабка и посол Израиля в РФ Александр Бен Цви провели консультации с руководством МИД России. Официальный представитель министерства Мария Захарова заявила, что Москва призывает стороны проявлять сдержанность и не предпринимать шагов, чреватых дальнейшей эскалацией напряженности, а также соблюдать резолюции ООН по Иерусалиму и закреплённый в иордано-израильском мирном договоре статус-кво Святых мест в этом городе.

Похожим образом высказался Госдепартамент — американское внешнеполитическое ведомство призвало палестинцев и израильтян к сотрудничеству, чтобы снизить напряжённость в Иерусалиме. Казалось бы, между международными посредниками есть единство, переговорный процесс по урегулированию ближневосточного конфликта должен заработать эффективно. Но не всё так идеально, как могло показаться на первый взгляд: если, как сообщил источник РИА Новости в МИД РФ, министр иностранных дел России Сергей Лавров в любой момент готов к участию во встрече «квартета», то США считают подключение механизма международных посредников сейчас несвоевременным. Взрывоопасный мир: что означает сделка между Израилем, ОАЭ и Бахрейном при посредничестве Трампа © РИА Новости, Ахмет Абед / Перейти в фотобанк

В дополнение к этому существует ещё одна проблема — разногласия между Израилем и новой американской администрацией. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом выразил обеспокоенность эскалацией конфликта, на что его коллега ответил, что единственной помощью может быть давление на «подстрекающие элементы» среди палестинцев, а «международное вмешательство — это награда палестинским мятежникам и тем, кто их поддерживает, кто стремился оказать международное давление на Израиль».

Власти Израиля крайне недовольны тем, что американский лидер Джо Байден делает ставку на диалог между Израилем и Палестиной, в отличие от его предшественника Дональда Трампа, который всегда и во всём поддерживал исключительно Израиль и требовал от Палестины идти на уступки.

Оценивая перспективы Москвы и Вашингтона в качестве посредников в урегулировании этого многолетнего конфликта, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин подчёркивает: «Самое главное — сегодня у нас высокий авторитет на Ближнем Востоке. Арабские страны, практически весь Ближний Восток, ненавидят американцев и одновременно видят ответственность и исполнительность со стороны Российской Федерации. Это очень располагает, и это, конечно, чрезвычайно важно, особенно в таком регионе, где традиции являются одним из основополагающих принципов для взаимодействия».

К числу преимуществ Москвы эксперт относит глубокое понимание ситуации на Ближнем Востоке как президента РФ Владимира Путина, так и Сергея Лаврова — опытнейшего дипломата, который готов создавать условия для успешного проведения миротворческой линии в отношении взаимодействия Израиля и Палестины.

По словам Кошкина, нынешняя команда Белого дома в отличие от предыдущей больше нацелена на некие агрессивные, военные действия везде, в том числе и в этой части Ближневосточного региона, поэтому ожидать глубоких миротворческих инициатив от Вашингтона не стоит. В то же время позиции, репутация и авторитет правительства РФ и лично президента позволяют довольно успешно выстраивать диалог. В связи с этим, как уверен политолог, в значительной степени в вопросах урегулирования ситуации в секторе Газа предпочтение будет отдано России.

Однако США готовы на всё, лишь бы только ни в коем случае не позволить России получить преференции в этом чрезвычайно важном регионе и не дать ей укрепить свой авторитет, прогнозирует Кошкин. Зеленский пригласил Путина в Донбасс, но получил неожиданный ответ от украинцев © AP, Efrem Lukatsky

А ведь совсем недавно сам Израиль рассматривали в качестве посредника для урегулирования другого серьёзного международного конфликта. 23 апреля посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в интервью телеканалу I24news сообщил, что Киев обратился к Нетаньяху с просьбой стать посредником между президентом Украины Владимиром Зеленским и его российским коллегой Владимиром Путиным, с которым он имеет хорошие отношения. На что премьер-министр не сказал «нет», а заверил, что попытается сделать всё возможное.

Однако в свете последних событий на Ближнем Востоке, похоже, о таком сценарии можно забыть.

«Наш источник в Офисе президента рассказал, что Офис президента перестал рассматривать Израиль как посредника в переговорах с Россией. На Банковой понимают, что военный конфликт с Палестиной не позволит Израилю тратить время на Украину», — пишет Telegram-канал «Резидент».

Не до Украины Нетаньяху в ближайшее время будет ещё и потому, что внутриполитический кризис в Израиле развивается не в его пользу — он 4 раза не смог сформировать правительство по итогам парламентских выборов, и5 мая президент Израиля Реувен Ривлин передал мандат на создание правительственной коалиции лидеру центристской партии «Еш атид» Яиру Лапиду. По оценке экспертов, велик шанс, что он сможет договориться с лидером правой партии «Ямина» Нафтали Беннетом, то есть в скором времени Нетаньяху может лишиться поста премьер-министра, который занимает уже 12 лет.