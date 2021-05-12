В среду, 12 мая, украинская социологическая служба «Рейтинг» опубликовала результаты нового опроса об отношении к рынку земли, проводившегося 23-27 апреля. Опрос показал, что подавляющее большинство граждан против продажи сельскохозяйственных земель иностранцам. Но именно этого от властей Украины ждут западные кредиторы

Все на продажу. Тотальное обезземеливание крестьянства Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Если бы такой референдум состоялся, то 64% его участников проголосовали бы против введения рынка земли. Соответственно, 36% высказались бы за разрешение. Однако 79% тех, кто принял бы участие в референдуме, высказались против продажи земли иностранцам, и лишь 15% согласились предоставить иностранцам такую возможность.

Рынок земли открывается на Украине с 1 июля 2021 года. Соответствующий закон Верховная Рада приняла весной прошлого года во время первого локдауна, запрещавшего протесты и массовые акции.

Отношение украинцев к рынку земли и возможности ее приобретения иностранцами практически не изменилось за последние годы. В 2019 году опрос «Рейтинга» показывал, что против рынка земли выступали 73%, а против возможности покупки земли иностранцами выступали 81%.

Среди основных причин негативного отношения к рынку земли украинцы называли: земля может быть выкуплена иностранцами (41%); владельцы паев могут быть обмануты при продаже земли (31%), в настоящее время введение рынка земли является опасным из-за несовершенства действующего законодательства (31%); снятие моратория на продажу земли позволит скупить ее олигархам (23%).

Всё, что нужно знать о рынке земли на Украине

Как видно, отношение к рынку земли и вероятности появления иностранных лендлордов на Украине стабильно негативное. В ходе своей избирательной кампании Владимир Зеленский обещал народу принимать все важные решения на референдуме. В ноябре 2019 года он обещал принимать решение о продаже земли иностранцам на референдуме.

«Как мы обещали, перед вторым чтением нашего законопроекта о земле мы внесём изменения, что касаются продажи земли иностранцам-физическим лицам и иностранным компаниям. Возможность купить украинскую землю у иностранцев будет только после решения референдума», — говорил президент Украины.

Тем не менее, лазейки для такой продажи уже есть. Землю можно использовать в качестве залога, следовательно, ее может отобрать банк. Такая возможность приведет к оформлению множества фиктивных кредитов, под которыми будет крыться обычная сделка по купле-продаже. Кроме того, власти Украины легко могут предоставить украинское гражданство любому иностранцу, а прецеденты «варягов» в украинском правительстве уже имеются. И, конечно, всегда есть возможность оформить сделку на подставное лицо с украинским гражданством.

В случае же проведения референдума по вопросу о продаже земли иностранцам украинцев могут обмануть еще и самой постановкой вопроса. Известно, что социологические опросы показывают, что большинство ответит «нет» на вопрос о продаже иностранцам. Однако можно сформулировать его и по-другому. Например, на вопрос «Согласны ли вы свободно и без ограничений распоряжаться своим земельным паем?» большинство могут ответить «да».

Именно такую риторику сейчас и используют «Слуги народа». Политолог Михаил Чаплыга, комментируя результаты опроса, утверждает, что президентская политическая сила именно под этим соусом будет продвигать продажу земли иностранцам.

«Сотни тысяч селян доведены до нищеты. Работы нет, социалка нищенская, закупщики ставят копеечные тарифы на все, а тарифы на коммуналку — заоблачные…. А в «подоле» квадратные метры Земли. Конечно их хотят продать и покушать… пожить хоть пару лет перед смертью. Хоть на похороны собрать. Это «Зелень Служанская» называет «свободой распоряжаться Землей». Слышите, «свободой»! Какая лицемерная издевка — довести до скотского состояния, загнать в долги, а потом навязать «свободу» распоряжаться Землей…. В пользу скупщика. Стервятника. Заморского», — пишет Чаплыга.

Помещичье право: как у украинцев отберут землю

«Бездарная и безграмотная власть превратилась в главную угрозу для будущего страны и украинского народа. В обмен на очередную кредитную дозу она готова поступиться национальным суверенитетом, пускать с молотка отечественные стратегические предприятия, торговать украинскими черноземами. Под будущую распродажу земли правительство уже набирает кредиты.

По сообщениям СМИ, в проспекте эмиссии недавно выпущенных еврооблигаций украинское правительство сообщило кредиторам, что с января 2024 года разрешена покупка земли юридическими лицами и увеличен размер земельного надела во владении до 10 тысяч га. Теперь совершенно ясно, зачем парламент принял поправки в земельное законодательство (законопроект №2194), который создал условия для продажи земли иностранцам и хищническому уничтожению украинских черноземов», — говорится в заявлении партии.

Однако рынок земли активно лоббируют западные кредиторы Украины и в первую очередь МВФ, как отмечал одесский журналист Юрий Ткачёв.

«Влиятельными сторонниками продажи земли являются «западные друзья» Украины, не в последнюю очередь — Международный валютный фонд. А в окружении Владимира Зеленского крайне сильно влияние лиц, «завязанных» на ориентированные на западные структуры грантовые организации. Такое положение вещей дает дополнительные аргументы противникам земельных новаций: они обвиняют Зеленского и его команду в том, что решение о снятии моратория пролоббировано именно зарубежными структурами, а вовсе не заботой о благе граждан Украины.

Аргумент серьезный, но что с того? Ведь следует признать: Украина и в самом деле не может в настоящее время игнорировать «настойчивые рекомендации» с Запада», — писал Ткачёв.

Очевидно, что при конфликте интересов западных кредиторов и большинства украинцев, власти встанут не на сторону своего народа. Вопрос заключается лишь в том, под какой формулировкой подать фактическую продажу земель иностранцам. На этом аспекте в данный момент будут сконцентрированы усилия представителей президентской партии.

Сельскохозяйственные земли Украины все равно окажутся в собственности западных банков или арабских агрохолдингов, но подано это будет, как торжество свободы и независимости.