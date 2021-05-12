Накануне центральный Крым потрясли два жутких события. 11 мая в Симферополе при задержании был ликвидирован член международной террористической организации. А на следующий день стало известно, что силовики поймали мужчину, угрожавшего совершить теракт в одном из лицеев республики

И все это на фоне расстрела школы в Казани. Трагедии, которая особо откликнулась в сердцах крымчан, ведь всего три года назад подобное произошло в Керчи.

СК РФ просят возбудить против Кравчука уголовное дело за оправдание терроризма © скриншот видео "Нromadske" Владислав Росляков принес в учебное заведение самодельную бомбу и ружье. Октябрьским днем от рук 18-летнего студента погиб 21 человек. Ранения и увечья получили еще 67 человек. Сам нападавший покончил с собой, не выходя из колледжа.

Когда 11 мая стало известно о расстреле девяти человек в казанской школе №175, испытавшие на себе подобное горе жители Крыма преисполнились особой скорбью. Вокруг появившихся по всему полуострову импровизированных мемориалах люди шепотом спрашивали друг друга: «как такое могло произойти снова?» Они еще не знали, что керченская и казанская трагедии могли повториться в Крыму со дня на день.



Вечером 11 мая социальные сети всколыхнуло анонимное сообщение — в Симферополе ликвидирован некий преступник. Мужчина якобы имел при себе гранату и стрелял по сотрудникам ФСБ, приехавшим на его задержание. Позже появились официальные данные.

ФСБ предотвратила теракт в Крыму © ЦОС ФСБ РФ / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

Выяснилось, что мужчина находился в розыске и был членом международной террористической организации. Когда силовики вышли на его след, сдаваться он не собирался. Уже 12 мая глава Крыма Сергей Аксенов публично возложил вину за случившееся на радикальные религиозные организации вроде запрещенного в РФ Хизб ут-Тахрир.

Житель Барнаула должен был взорвать мечеть по заданию украинских националистов — ФСБ © Пресс-служба ФСБ РФ / Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

Однако не только политическими и религиозными мотивами руководствуются потенциальные преступники. Так, житель Красногвардейского района Крыма решил проверить работу правоохранителей. Свой экзамен он назначил в одном из лицеев республики, который якобы собирался заминировать. Об этом намерении крымчанин даже сообщил в соцсетях. Экзамен силовики сдали на отлично — мужчину моментально задержали.

Как сообщили в крымском главке ФСБ, в руки правоохранителей попал 26-летний крымчанин, который угрожал в сети устроить взрыв в школе села Октябрьское. И пока он оправдывается и выдает свои действия за «проверку боеготовности полиции», следствие решает вопрос о возбуждении против него уголовного дела.