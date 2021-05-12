На Украине приготовились поднять цены на крепкие алкогольные напитки. Однако побороть охватившую украинское общество эпидемию пьянства это вряд ли поможет

Накануне майских праздников — 30 апреля — Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины обнародовало для обсуждения на своём сайте проект постановления, которое предусматривает повышение минимальных оптовых и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков.

«Учитывая изменения, которые произошли в социально-экономической и налоговой сферах, в частности рост составляющих цен (сырьё, комплектующие, энергоносители, траты на оплату труда и т.п.), размер минимальных цен на отдельные виды алкогольных напитков не отвечает реальным тратам субъектов хозяйствования на их производство и реализацию и требует корректировки», — указывалось в пояснительной записке к проекту.

Минимальной оптовой ценой за 1 литр 100%-го спирта, используемого для производства водки и ликёро-водочных изделий, согласно проекту предлагается установить цену в 362 грн. (около 968 руб. — Ред.). Розничной ценой — 475 грн. (около 1270 руб. — Ред.).

Для виски, рома и джина этот показатель должен составить 721 грн. (около 1928 руб. — Ред.) при оптовой торговле и 948 грн. (около 2535 руб. — Ред.) при розничной. Право на пиво. На Украине готовят крафтовую революцию © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Что же касается трёхзвёздочного коньяка (бренди), эти показатели должны составлять 516 грн. (около 1380 руб. — Ред.) и 677 грн. (около 1810 руб. — Ред.) соответственно, четырёхзвёздочного — 560 грн. (около 1498 тыс. руб. — Ред.) и 735 грн. (около 1965 руб. — Ред.) соответственно, а пятизвёздочного — 608 грн. (около 1625 руб. — Ред.) и 799 грн. (около 2137 руб. — Ред.) соответственно.

Таким образом, рост цен на водку и ликёро-водочные изделия должен составить 6,2%, виски, рома и джина — 5,9%, а коньяков и бренди — 5,5%.

Однако этими напитками предложения Минэкономики не исчерпываются. Так, предусмотрен и рост цен на спиртовые дистилляты и спиртные напитки, а также алкогольные напитки, фактическая крепость которых выше 22%. Также вырастут в цене сидры (пуаре), вермуты и вина с добавлением растительных или ароматических экстрактов — от 8,2 до 34,2%.

К примеру, минимальная цена на литр сидра должна составить 40 грн. (около 107 руб. — Ред.).

Но все эти нововведения вряд ли помогут удержать украинцев от употребления спиртного.

Расцвет самогоноварения

Майские праздники отметились среди прочего и курьёзной новостью. Так, СМИ сообщили о том, что украинские правоохранители задержали первую партию самогона, которую произвела компания Chernobyl Spirit из яблок, выращенных в зоне отчуждения около ЧАЭС.

Напиток назывался Atomik, первая партия напитка составляла 1,5 тыс. бутылок. И хотя сырьё для самогона выращивалось на севере Украины, сам напиток производился на ликёро-водочном заводе в Карпатах.

«Похоже, они обвиняют нас в использовании поддельных украинских акцизных марок. Но это не имеет смысла, поскольку бутылки предназначены для рынка Великобритании и чётко обозначены действующими акцизными марками этой страны», — прокомментировал изъятие напитка один из основателей компании — профессор Джим Смит. Украинская прокуратура конфисковала британский самогон из Чернобыля © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Его партнёрами являются другие учёные, которые работают в зоне отчуждения. Так, один из сооснователей компании — учёный и ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС Геннадий Лаптев. В комментарии изданию ВВС он заявил, что их проект, среди прочего, был призван помочь общинам, на социальную и экономическую жизнь которых авария на ЧАЭС оказала разрушительное влияние.

Но привлекательно самогоноварение не только для украинских учёных. Даже некоторые из власть имущих подумывают о том, чтобы в будущем войти в этот круг.

«Насчёт самогоноварения. Оппозиция забрасывает, что я хочу споить нацию. Но тот, кто крафтово гонит самогон, он его делает для продажи, а не для употребления. Я даже шучу, что, когда уйду на пенсию, хочу заняться каким-то легальным высокомаржинальным бизнесом, чтобы перекрыть потерю дохода от трудовой деятельности, потому что солидарная пенсия мне его не перекроет. А может, это и не шутка», — рассказала 28 апреля — за два дня до обнародования проекта Минэкономики — в интервью изданию РБК-Украина народный депутат от «Слуги народа», глава парламентского Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

В этом же интервью она заявила, что легализация самогоноварения поможет «реализовать нации, домохозяйствам, украинцам тот потенциал, который у нас есть».

Потенциал в этом отношении у украинцев действительно большой.

«В малых городах, сельской местности легальный алкоголь практически не покупают. Но при этом интернет заполонили объявления о продаже самогонных аппаратов, что свидетельствует о высоком спросе. Гнать самогон — это традиционно украинское занятие, к тому же выгодное. Сегодня его приобретают люди с достаточно большим доходом в крупных городах», — прокомментировал повышение цен на крепкий алкоголь украинскому изданию «Вести» экономист Олег Пендзин. «Слуги народа» хотят разрешить украинцам безнаказанно гнать самогон © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Он отметил, что запланированное украинским Минэкономики повышение цен к трезвости украинцев уж точно не привлечёт.

Пили и будут пить

В пятницу, 7 мая, социологическая группа «Рейтинг» обнародовала данные опроса, который проводился 25-27 апреля.

Согласно ему 66% опрошенных украинцев употребляют алкогольные напитки. При этом 33% употребляют их реже раза в месяц, 26% — несколько раз в месяц, 1% — каждый день.

По популярности лидирует вино — его предпочитают 36% опрошенных. Следом идёт пиво — 29% украинцев пьют именно его. А вот на почётном третьем месте расположилась водка, которой отдали предпочтение 20% опрошенных. Следом коньяк — 17%.

Домашние настойки предпочитают 14% украинцев, виски — 7%, а самогон — 6%. Внизу «турнирной таблицы» — сидр, ром, джин, вермут, а также коктейли и ликёры — их пьют 1-2% опрошенных украинцев.

Примечательно и региональное разделение страны. Так, на западе и в центре Украины чаще пьют вина. На западе — домашние вина, настойки и самогон. А вот на востоке — водку.

Разные предпочтения и у разных поколений украинцев. Так, молодёжь пьёт пиво и вино, а люди старшего возраста — водку, коньяк, домашние вина и настойки, а также самогон. К Новому году готовы: На Украине взлетел спрос на самогонные аппараты © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

И конечно же, по-разному к алкоголю относятся мужчины и женщины. Так, женщины в два раза чаще, чем мужчины, употребляют вино. А вот мужчины предпочитают пиво (40% опрошенных) и водку (31% опрошенных).

Мужчины и женщины различаются и в том, что касается менее вредных алкогольных напитков. Такими женщины назвали вина, а также домашние вина и настойки. А вот мужчины — водку, пиво и самогон. В общем, продукция самогоноварения не только одна из популярных, но и считается среди украинцев менее вредной, чем то, что выпускают крупные производители.

При этом все украинцы — и мужчины, и женщины, и молодые, и старые — признают, что алкоголь вреден. Так, 54% опрошенных заявили, что существуют безопасные дозы алкоголя, а 45% с этим утверждением не согласились. Будьмо: Украине придется переходить на самогон © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

И хотя, как свидетельствует опрос, пьют украинцы скорее по праздникам, они продолжают тратить на алкоголь существенные средства. Так, согласно данным украинского Госстата, в 2020 году расходы украинцев на алкоголь, табачные изделия, а также наркотики составили 7,6%, что существенно для небогатых в основной своей массе украинцев.

Теперь, когда цены на крепкий и не только алкоголь планируется поднять, украинцы могут снова вспомнить о традиции, воспетой и в фольклоре, и даже в кинематографе.

«Из чего только самогонные аппараты не делают! Это ж додуматься надо!» — удивлялся главный герой фильма «Зелёный фургон», молодой советский милиционер Володя Патрикеев.

Когда его направляли на работу в село под Одессой, начальник наставлял Патрикеева: «Обрати внимание на этот уезд. Франция, Бельгия и Голландия, взятые вместе, по проценту самогоноварения».

Теперь украинцы могут снова подтвердить славу знатных самогонщиков. И всё это — из-за «заботы» правительства.