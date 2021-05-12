Во вторник, 11 мая, сотрудники Службы безопасности Украины нагрянули с обысками к главе политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку. По информации Генпрокуратуры Украины, его подозревают в государственной измене

Выполняет президентскую работу

Местоположение политика для вручения ему сообщения о подозрении правоохранителям установить пока не удалось. И это притом что Медведчук не собирался и не собирается покидать пределы Украины. Об этом вечером 11 мая сообщил в эфире «Первого независимого» депутат Верховной Рады от Партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин. По словам парламентария, Медведчук находится в стране и продолжает заниматься активной политической деятельностью.

Обыски и заявления о подозрении в госизмене следует рассматривать как продолжение репрессий против оппозиции, заявил политик. По его словам, подозрение Медведчуку пытались вручить с грубыми нарушениями закона.

«Подозрение, конечно, не вручили, но, как обычно, успели отчитаться в СМИ о победе над кумом Путина», — подчеркнул Кузьмин.

В чем причина? По его словам, «Медведчук — это единственный политик, который борется с внешним управлением Украиной и призывает власти к нормализации отношений с Российской Федерацией, к миру на Донбассе, к немедленному обмену задержанными лицами». Медведчук и Козак получили уведомление о подозрении — Венедиктова © rada.gov.ua

«Он требует от власти прекратить тарифный геноцид, насильственную украинизацию, — продолжил Кузьмин. — Он смог договориться с Россией о снижении цены на газ и о поставках в Украину вакцины от коронавируса. Фактически он, Медведчук, выполняет за президента Зеленского его президентскую работу».

По мнению политика, «именно за это Зеленский руками генпрокурора и председателя СБУ расправляется со своим главным политическим конкурентом». Кузьмин подчеркнул: «Все, что происходит с Медведчуком, не имеет ничего общего с законностью и правосудием, это циничная политическая расправа, за которую власть обязательно ответит перед законом и украинским народом».

Политик еще раз заявил, что Медведчук находится в стране, никуда не сбежал, но участвовать в следственных действиях он будет только в том случае, если эти действия проводятся законно, в соответствии с требованиями норм УПК, и не будет принимать участия в незаконных действиях, чтобы их не легитимизировать.

Сам Медведчук назвал всё происходящее с ним политической расправой за его принципиальную позицию.

«Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь скрываться от правосудия. Я и в дальнейшем буду принимать участие в законных следственных действиях и буду добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, которые доверили мне высокое звание народного депутата Украины», — подчеркнул политик, чьи слова приводит «112.ua».

«Обратиться к народу»

В ОПЗЖ обыски, проведенные у Виктора Медведчука и у члена политсовета партии Тараса Козака, выдвижение им подозрений, а также очередной обыск, проведенный в партийном офисе, считают «местью и расправой».

«Несмотря на беспрецедентное давление и угрозы, использование административного ресурса и нападения национал-радикалов, пользующихся полной поддержкой власти Зеленского, партия продолжает активную политическую деятельность», — говорится в заявлении партии, обнародованном 11 мая.

В ОПЗЖ отметили, что 9 мая партия «провела массовые акции по всей Украине, активное участие в которых принял и Виктор Медведчук, продемонстрировав, что он, как и другие члены партии, будет отстаивать свои идеи, беречь память о победе в Великой Отечественной войне и чествовать ее героев». Медведчук рассказал о результатах обыска в его офисе © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Власть убедилась, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» будет отстаивать эту идею так же принципиально и последовательно, как требовала снижения космических тарифов на жилищно-коммунальные услуги и прекращения тарифного геноцида; реального противодействия пандемии коронавируса, механизм борьбы с которой предложил Виктор Медведчук; установления мира на Донбассе и выполнения Минских соглашений. 9 мая власть убедилась, что идеи «Оппозиционной платформы — За жизнь» разделяет и поддерживает подавляющая часть нашего общества, для которой является священным подвиг братских народов, остановивших фашизм, сегодня поднимающий голову в Украине», — говорится в заявлении.

В ОПЗЖ подчеркнули, что «уже через день после этого власть ответила политическими репрессиями против Виктора Медведчука». В партии считают, что «такие действия власти ‒ откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти».

«В этих условиях партия оставляет за собой право обратиться к Украинскому народу для того, чтобы принять все необходимые меры и ограничить произвол и беззаконие, ограбление и геноцид граждан, преследование инакомыслящих», — говорится в документе. Провоцируя Россию на войну? Почему на Украине внезапно вспомнили о Медведчуке © zagittya.com.ua

Ренат Кузьмин детализировал, отметив, что партия оставляет за собой право «оказать сопротивление незаконному, преступному режиму президента Зеленского, который продолжает, как это не прискорбно констатировать, преступную политику президента Порошенко по отношению к украинскому народу и к украинской оппозиции».

О «неизбежной смене власти»

Отвечая на вопрос ведущей, что означает сопротивление власти, Кузьмин пояснил, что сопротивление «преступной власти» будет осуществляться в форме радикального, но мирного и законного протеста, «что неизбежно повлечёт за собой смену власти демократическим путём».

Как сообщает 12 мая «112ua» со ссылкой на информацию адвокатов Медведчука, он намерен сегодня явиться в Генпрокуратуру для участия в следственных действиях и для того, чтобы «доказать абсурдность всех выдвинутых против него обвинений».