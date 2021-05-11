Днём во вторник, 11 мая, стало известно об обысках дома у одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука. Позже глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова объяснили, в чём подозревают политика

Обыски прошли в доме на улице Монтажников в Киеве. В этом доме Медведчук живёт вместе с семьёй, пока в его основном доме в Пуще-Водице проводят ремонт.

Позже СМИ сообщили, что к месту обысков прибыл народный депутат Нестор Шуфрич.

Также стало известно об обысках в офисе партии ОПЗЖ на Большой Васильковской, а также об обысках в доме другого нардепа от ОПЗЖ — Тараса Козака.

Как сообщила генпрокурор Украины Венедиктова, Медведчуку и Козаку подписали подозрения в государственной измене. Само дело связано с добычей энергоресурсов в Крыму.

«Информирую общество о том, что сегодня я поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента — М и К. Мы с коллегами из правоохранительных органов провели массу следственных действий, получили много экспертных заключений, в ходе досудебного расследования допросили ценных свидетелей», — написала она в Facebook.

Она рассказала, что народные депутаты подозреваются в госизмене и покушении на «разграбление национальных ресурсов Крыму». Венедиктова подтвердила факт проведения обысков.

В то же время Венедиктова признала, что Медведчук не получал подозрения на руки.

«По результатам обысков, местонахождение нардепа М не установлено, а потому СБУ принимаются соответствующие меры к его установке и вручения ему ходатайства о содержании под стражей», — отметила она.

Позже эту же информацию подтвердили и соратники Медведчука.

«Сегодня Генпрокуратура, как обычно, с грубыми нарушением закона, с привлечением спецназа СБУ пыталась вручить сфабрикованное подозрение в государственной измене лидеру ОПЗЖ Медведчуку. Подозрение, конечно же, не вручили (…) Медведчук находится в Украине. Он никуда не сбежал. Он всегда являлся к следователям по повесткам и дальше будет являться на допросы и обязательно докажет свою невиновность», — заявил народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин на своей странице в Telegram. Медведчук и Козак получили уведомление о подозрении — Венедиктова © rada.gov.ua

Он назвал ситуацию вокруг подписания Медведчуку подозрения по делу о госизмене не имеющей ничего общего с законностью и правосудием.

«Это циничная политическая расправа, за которую власть обязательно ответит пред законом и украинским народом <…> Медведчук — единственный политик, который борется с внешним управлением Украиной и призывает власти к нормализации отношений с Россией, к миру на Донбассе и немедленному обмену задержанными. Он требует от власти прекратить тарифный геноцид и насильственную украинизацию. Он смог договориться с Россией о снижении цены на газ и о поставках в Украину вакцины от коронавируса. Фактически он выполняет за Президента Зеленского его президентскую работу. И именно за это Зеленский руками генпрокурора расправляется со своим главным политическим конкурентом», — отметил Кузьмин.

Позже главы СБУ и ОПУ провели брифинг, на котором пояснили суть дела в отношении Медведчука.

Суть дела

На состоявшемся вечером брифинге Баканов и Венедиктова пояснили, в чём конкретно подозревают Медведчука.

Как заявил Баканов, Медведчук «по незаконной схеме» перерегистрировал компанию «Новые проекты» в России, чтобы сохранить возможность разрабатывать месторождение газа «Глубокое» в Крыму.

«Схематоз заключался еще в том, что определенные предприятия, которые имели регистрацию не на территории Крыма, например, киевскую, как в нашем случае, перерегистрировались благодаря принятому закону на территории, временно оккупированной. Первопроходцем схемы оказалось ООО «Новые проекты», которое, по нашему мнению, аффилировано с Медведчуком», — отметил Баканов.

По его словам, Медведчук пытался платить налоги не на Украине, а в России.

«Участие Медведчука в этой компании непосредственно подтверждено экспертизой, которая проведена в рамках уголовного дела. Более того, по версии следствия, что подтверждено экспертизой, сам Медведчук отправил письмо по этому проекту, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. По нашему мнению, это нонсенс, что народный депутат Украины способствует и легитимирует оккупацию Крымского полуострова», — заявил Баканов.

Кроме того, на брифинге обнародовали записи переговоров, которые Медведчук якобы проводил с замглавы правительства РФ Дмитрием Козаком. Переговоры касались «Новых проектов».

Кроме того, как сообщил Баканов, ещё один эпизод по данному производству касается безопасности государства в сфере информационной защиты.

Так, Медведчуку вменяется в вину создание «сети агентов влияния РФ на Украине»: создание организации, призванной помогать украинцам, которые едут учиться и работать в Россию.

«Настоящая цель — это создание инфраструктуры в пользу РФ посредством трудовых мигрантов, которые из Украины едут в Российскую Федерацию», — заявил Баканов.

Он также обвинил Медведчука в сборе персональных данных украинцев и попытке влиять на них и на внутреннюю политику Украины, распространяя через трудовых мигрантов информацию, выгодную РФ.

Венедиктова, в свою очередь, заявила, что Офис генпрокурора не действует по чьему-либо заказу, а работает непредвзято и кропотливо. Виктор Медведчук стал подозреваемым по делу о госизмене, его не могут найти — генпрокурор © Facebook, ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ

Под конец брифинга Баканов, отвечая на вопрос журналиста, будет ли в рамках этого дела расследоваться деятельность тех властей Украины, при которых произошла перерегистрация предприятия, якобы связанного с Медведчуком, заявил, что эту информацию украинцы получат позже. При этом он похвалил вопрос, что позволяет предположить, что Медведчук не единственная цель украинских правоохранителей. И следующей их целью может стать пятый президент Украины Пётр Порошенко и его окружение.