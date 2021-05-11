На гибридной встрече «Бухарестской девятки», то есть стран восточного фланга НАТО, по видеосвязи выступил Джо Байден. Фактически это была репетиция его речи на полноценном саммите Альянса 14 июня

Президенты Румынии и Польши Клаус Йоханнис и Анджей Дуда были единственными президентами стран «Бухарестской девятки» (В9), которые присутствовали на очередном саммите этой инициативы в румынской столице. Президенты остальных стран восточного фланга НАТО — Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Словакии, Чехии и Эстонии — присоединились к коллегам по видеосвязи, потому СМИ и назвали этот саммит «гибридным». Но главным действующим лицом мероприятия, безусловно, стал президент США Джо Байден, о виртуальном участии которого было объявлено буквально за несколько часов до начала встречи.

Обсудят без Зеленского: на саммите «Бухарестской девятки» с Байденом поговорят об Украине © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Павел Солох, который отметил, что президент США откликнулся на приглашение своего польского коллеги. Встреча была направлена на согласование позиций государств В9 в сфере безопасности накануне полномасштабного саммита НАТО, запланированного на 14 июня 2021 года в штаб-квартире Альянса, потому выступление Байдена можно считать своеобразной генеральной репетицией речи в Брюсселе.

Примечательно, что в отчёте Белого дома по итогам выступления Байдена на саммите В9 нет антироссийских формулировок — ведь в тот же день президент США на пресс-брифинге подтвердил, что собирается встретиться с Путиным. Собственно, Россия в этом документе вообще не упоминается, акцент сделан на усилении трансатлантического сотрудничества, в особенности с членами Альянса из Центральной Европы, а также из регионов Балтийского и Чёрного морей. При этом речь шла о сотрудничестве по всему спектру проблем, включая глобальную безопасность в области здравоохранения, изменение климата, энергетическую безопасность и восстановление мировой экономики. Конечно, о врагах Байден тоже вспомнил, заявив о «важности повышения союзниками своей устойчивости к пагубным экономическим и политическим действиям со стороны наших стратегических соперников».

А завершил своё выступление президент США словами о важности укрепления демократического управления и верховенства права — «в странах-членах, в Североатлантическом союзе и во всём мире». Последний пассаж вряд ли понравился президентам Венгрии и Польши, ведь эти страны на протяжении многих лет слышат из Вашингтона и Брюсселя обвинения именно в нарушении принципа верховенства права, при этом Европейская комиссия начала против Будапешта и Варшавы санкционную процедуру.

Вашингтон прокомментировал подготовку встречи Путина и Байдена © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев Джен Псаки на вопрос, привержен ли Байден «завершению проекта противоракетной обороны США в Польше, который застопорился при предыдущей администрации и дважды откладывался», ответила: «На данный момент у меня нет ничего, что я бы могла для вас анонсировать относительно проекта в Польше».

«Президент обратился к этой группе сегодня, он выступил с речью. Это группа из девяти стран, так что внимание не концентрируется на одной конкретной стране. Я могу связаться с нашей командой по вопросам нацбезопасности и посмотреть, есть ли что ещё сообщить», — сказала Псаки.

Однако всё это не помешало Анджею Дуде на совместной пресс-конференции с Клаусом Йоханнисом заявить, что Соединённые Штаты Америки являются величайшим гарантом мира во всём мире. «Присутствие на саммите Джо Байдена — очень важный сигнал для меня. Это показывает, что евроатлантические связи всё ещё живы», — пафосно заявил президент Польши. В свою очередь, президент Румынии сказал, что возросшая активность России в регионе, в том числе в Черноморском регионе, где находится Румыния, «показала нам, что нам нужно сохранять бдительность». «Я очень просил — в том числе в ходе беседы с президентом Байденом — увеличить военное присутствие союзников, в том числе США, в Румынии и на юге восточного фланга НАТО», — заявил Клаус Йоханнис.

То, что было на уме у Байдена, в полной мере отразилось в итоговой декларации саммита В9, где осуждению России было посвящено два абзаца. «Агрессивные действия России и усиление её военного потенциала в непосредственной близости к НАТО, недавняя эскалация в Чёрном море, на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму, продолжают угрожать евроатлантической безопасности», — говорится в документе. Кроме того, лидеры В9 раскритиковали Россию за ухудшение отношений с Чехией из-за взрывов на оружейных складах во Врбетице и выразили озабоченность в связи с «похожими действиями» в Болгарии, где в период с 2011 по 2020 год четыре раза происходили инциденты на оружейных складах.

Естественно, в документе есть и формулировка в стиле «мы хотим дружить с Россией, но она для этого должна стать хорошей». «Хотя мы продолжаем обеспечивать сдерживание и оборону, НАТО остаётся открытой для периодического, целенаправленного и значимого диалога и конструктивных отношений с Россией, когда действия России делают это возможным», — сказано в нём.

Зеленский не приглашен на саммит НАТО в июне © пресс-служба президента Украины

«Мы подтверждаем нашу твёрдую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии, Украины и Республики Молдова в их международно признанных границах. Преследуя свои европейские и евроатлантические стремления, эти страны будут по-прежнему пользоваться нашей поддержкой в их усилиях по укреплению своей устойчивости к любому внешнему вмешательству», — сказано в документе.

Как всегда на подобных мероприятиях, больше всего о восточных соседях НАТО говорил президент Польши. В отношении Белоруссии Анджей Дуда заявил: «Нам бы очень хотелось, чтобы эта страна двигалась к демократии, стала действительно полностью суверенной и независимой страной» — очевидно, такой же, как Украина. Касаясь же самой Украины, он подчеркнул, что ни Европа, ни мир не могут отвести глаз от этой части нашего континента.

«Абсолютно все мы должны стоять за Украину, с одной стороны, но, с другой стороны, мы должны также стоять на страже нашей безопасности, потому что это наш восточный фланг, — как для Румынии, так и для Польши. Поэтому это, безусловно, будет важным элементом переговоров на предстоящем саммите НАТО в Брюсселе», — подчеркнул президент Польши.

При этом стоит отметить, что ожидания Дуды в отношении того, что вопрос Украины займёт важное место на встрече в Бухаресте, о чём польский президент говорил как 3 мая на мероприятиях по случаю 230-й годовщины принятия Конституции Польши, так и накануне самого саммита В9, так и не оправдались. Кроме того, как известно, пока что в программе июньского саммита НАТО нет пунктов, посвящённых Украине, и Владимир Зеленский в Брюссель не приглашён.