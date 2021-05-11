Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика (ДНР) после референдума 2014 года вынуждена отстаивать свое право на существование в борьбе с агрессией со стороны Киева, преодолевая сложности и преграды. При этом ДНР защищает русских и русскоязычных граждан, проживающих на территории Украины

Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин.

В ДНР 11 мая отмечают годовщину референдума о самоопределении. В центре Донецка проходит праздничное шествие.

«Возглавляют шествие байкеры клуба «Ночные волки». За ними идут депутаты Народного Совета. Далее в колонне делегации из всех городов и районов Республики, активисты общественных объединений. Участники несут флаги ДНР, России, цветы и транспаранты», — сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН).

Для участия в торжественных мероприятиях в Донецк прибыла крымская делегация, которую возглавляет председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. По информации ДАН, также ожидается участие зампредседателя Совета Федерации, секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака. Донбасс в очереди за свободой. Как это было 11 и 12 мая 2014 года © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

11 мая 2014 года на референдумах, проведенных одновременно в ДНР и ЛНР, граждане республик выразили свое отношение к идее создания суверенных государств. В Донецкой Народной Республике за государственную самостоятельность высказались 89,07% проголосовавших (при явке избирателей 74,87%). В Луганской Народной Республике «за» — 96,2% (при явке 75%). День независимости (День Республики) в ДНР отмечается 11 мая, а День независимости ЛНР — 12 мая.

«Цивилизационный выбор»

Как ранее отметил в интервью изданию Украина.ру бывший председатель Народного Совета ДНР Андрей Пургин, принятое в 2014 году решение Донбасса выйти из состава Украины — «это был цивилизационный выбор».

«Надо понимать, что Донбасс ощущал себя в русской цивилизационной матрице, и политика победивших на тот момент русофобов вызвала такую острую ответную реакцию», — сказал он, пояснив: «Часть Украины решила, что она является составной частью русской цивилизации, а другая часть Украины приняла европейский вектор», причём не просто европейский, но антироссийский. Андрей Козенко: Донбасс принял на себя те пули, что предназначались Крыму © РИА Новости, Владимир Трефилов

По словам Пургина, «Украина не скрывает своих намерений, что ее государственный аппарат в среднесрочной перспективе, как минимум пока не сменится вектор, будет работать на уничтожение русского цивилизационного пространства».

«Поддерживаем русских»

Глава непризнанной ДНР Денис Пушилин 11 мая поздравил земляков с Днем Республики.

«Семь лет назад мы сплоченно и единогласно сделали свой выбор будущего. Нам пришлось отстаивать свою свободу и право на существование в войне с украинским агрессором, развиваться вопреки обстрелам и блокадам, преодолевать сложности и преграды», — отметил глава ДНР.

Он продолжил: «Сегодня мы последовательно решаем социально-экономические задачи, внедряем государственные проекты и наращиваем собственное производство». Просто о сложном. Почему Донбасс вышел из состава Украины?

«Мы стойко обороняем рубежи Республики. Поддерживаем русских и русскоязычных граждан, проживающих на территории Украины, в отношении которых киевская власть тоже совершает преступления, — подчеркнул Пушилин. — Мы доказали, что единство русских людей нерушимо. Донбасс трепетно хранит историческую память и мужественно отстаивает ценности Русского мира».

В заключение глава ДНР пожелал жителям республики успехов, добра, благополучия и долгожданного мира.

Когда наступит мир?

Перспектива мирного решения конфликта на востоке Украины пока по-прежнему туманна. Президент Украины Владимир Зеленский 11 мая заявил журналистам, что ранее была «мощная эскалация», однако, по его мнению, «сегодня это остановилось».

«Глава государства считает, что за последний месяц вероятность эскалации снизилась, но «никто ничего не может гарантировать, ведь в 2014 году никто совершенно не ожидал таких шагов со стороны России», — передает слова Зеленского президентская пресс-служба. Генсек ООН оценил перспективу введения миротворцев в Донбасс © РИА Новости, Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Но обстрелы в зоне конфликта продолжаются, обе стороны несут потери. Так, по данным представительства ДНР в СЦКК, в течение суток перед празднованием Дня Победы 9 мая ВСУ шесть раз обстреляли территорию ДНР, при этом применялись минометы, гранатометы, вооружение БМП и зенитная установка. Сутками ранее в поселке шахты «Трудовская» на западе Донецка в результате обстрела с позиций украинских войск погиб мирный житель 1939 года рождения.

11 мая мэр Горловки Иван Приходько сообщил о повреждении жилого дома на северо-западе города в результате обстрела со стороны силовиков.

В свою очередь, в пресс-центре штаба Операции объединенных сил (ООС) 11 мая сообщили, что за истекшие сутки «российские оккупационные войска» семь раз нарушили режим тишины, потерь в рядах ВСУ нет.

Напомним, по данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.