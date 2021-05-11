Сан-Марино, которое недавно было мировым лидером по уровню смертности, стало первой страной, победившей коронавирус. Добиться такого успеха помогло решение о вакцинации российским препаратом

COVID-19 улетел из Сан-Марино на «Спутнике V»

«Благодаря «Спутнику V» в Сан-Марино проведена самая успешная кампания по вакцинации в Европе: средняя дневная заболеваемость в государстве за 7 дней в пересчёте на 1 млн населения за 3-9 мая более чем в 40 раз ниже, чем в среднем по странам ЕС. При этом результаты кампании по вакцинации в Сан-Марино стали очевидны уже через 2 месяца после её начала: среднедневное количество выявленных случаев коронавируса упало в 250 раз с пика в начале апреля, с 4 мая в стране не зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. За отсутствием необходимости в Сан-Марино закрыли отделение госпиталя, предназначенное для лечения пациентов с коронавирусом», — говорится в сообщении, опубликованном 10 мая на сайте «Спутника V». Украинцы получили право законно привиться «Спутником V». Но повезло немногим © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

А ведь, как писало в начале апреля чешское издание Seznam zprávy, Сан-Марино стало одной из двух стран (наравне с Чехией) с самым высоким в мире показателем смертности от COVID-19 в пересчёте на миллион жителей. На сегодняшний день первую дозу препарата от коронавируса в государстве получили 74% населения страны старше 16 лет, а 90% от общего количества прививок сделаны «Спутником V».

«Ежедневная статистика по количеству заболевших демонстрирует, что успешная кампания по вакцинации препаратом «Спутник V» позволила Сан-Марино снизить количество выявленных случаев коронавируса до нуля и одним из первых государств Европы начать отмену ограничений в связи с коронавирусом. Страна вернулась к нормальной жизни, начинается восстановление экономики. Основой успеха Сан-Марино в защите населения от коронавирусной инфекции стало отсутствие политической мотивированности и предвзятости, в том числе при выборе в пользу российской вакцины «Спутник V», одобренной к применению уже в 64 странах», — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Сан-Марино — это карликовое государство с населением всего 33 тысячи человек, которое не входит в состав Евросоюза, поэтому не может рассчитывать на закупленные Еврокомиссией препараты, но по двустороннему договору должно было получить их от Италии, однако не получила ни одной из 50 тысяч обещанных доз. Тем временем эпидемиологическая обстановка ухудшалась — уровень заболеваемости из расчёта на 100 тысяч населения в 10 раз превышал показатель Германии, и в итоге власти приняли решение воспользоваться альтернативными вариантами. Первая партия «Спутника V» прибыла в Сан-Марино 23 февраля, а 25-го началась вакцинация. Западная рулетка: почему еврочиновники пытаются дискредитировать российскую вакцину «Спутник V» © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

На зависть другим европейским странам

Спустя чуть более 2 недель, в середине марта, один из руководителей сан-маринского Института социального обеспечения — главного органа в сфере здравоохранения страны — Серджо Рабини сообщил о получении сотен запросов от граждан Италии, желающих сделать прививки «Спутником V». Некоторые предпочли не звонить и не отправлять электронные письма, а сразу приехать в пункты вакцинации, для этого люди объединялись в группы, делились в соцсетях информацией, как лучше добраться до места назначения, однако их попытки не увенчались успехом, поскольку власти Сан-Марино изначально ставили цель привить собственное население, то есть об уколах для иностранцев речи не шло.

«Конечно, это вызывает зависть в окружающих итальянских селениях и городках, находящихся от Сан-Марино всего в нескольких километрах. Однако для их жителей, за исключением групп риска, вакцинация пока откладывается на неопределённый срок. Кое-кто даже пытался вакцинироваться в Сан-Марино по подложным документам, но большинство разоблачили. Тем самым, однако, люди хотя бы надавили на местных политиков, чтобы те тоже подумали о закупке «Спутника V». Малое государство, существующее внутри Италии, всегда вызывало определённую зависть, но сейчас стремительная вакцинация людей в Сан-Марино только усугубила это чувство», — говорится в статье Seznam zprávy. Большинство украинцев назвало отказ от российской вакцины неправильным © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

О большом интересе Рима к «Спутнику V» свидетельствует подписание в начале марта соглашения о производстве вакцины в Италии между РФПИ и швейцарско-итальянской компанией Adienne Pharma&Biotech. Как подчеркнул в интервью РИА Новости президент Итало-российской торговой палаты Винченцо Трани, «Спутник V» будут производить вне зависимости от того, одобрит ли его Европейское агентство лекарственных средств, поскольку производство и розничные продажи вакцин — это два разных процесса.

Вскоре ситуация может измениться в лучшую сторону, и все желающие смогут получить «Спутник V» — РФПИ выразил готовность поставить дополнительные партии препарата в Сан-Марино для организации вакцинного туризма. Некоторые иностранцы, желающие привиться как можно скорее, специально прилетают ради укола в Россию. Ранее поствакцинационные исследования в ряде государств, включая Аргентину, Мексику и Венгрию, продемонстрировали, что «Спутник V» — самая безопасная и эффективная вакцина против коронавируса, а по количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире.

Превратить Сан-Марино в своеобразный прививочный европейский хаб проще, чем многие другие страны, поскольку оно не входит в состав Евросоюза и, соответственно не зависит от выдачи одобрения российской вакцине Европейским агентством лекарственных средств. Некоторые члены ЕС уже сейчас готовы применять «Спутник V» и даже уже заключили предварительные договора с РФПИ на закупку и производство препарата, но мешает лишь отсутствие решения регулятора. Впрочем, страны могут приступить к вакцинации «Спутником V» и без одобрения Европейского агентства лекарственных средств — воспользовавшись правом выдать разрешение на уровне национального регулятора в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и острой необходимостью. Так уже поступили Венгрия и Словакия. Благодаря применению широкого спектра вакцин — американских Pfizer/BioNTech и Moderna, англо-шведской AstraZeneca и российского «Спутника V» — Венгрия, как объявил 5 мая Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, стала первым государством в ЕС, где более половины населения старше 18 лет (50,5%) получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Поставки вакцин: Украина и Словакия показали, чем Россия отличается от США © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В Словакии всё прошло не так гладко. Инициаторами закупки российской вакцины стали премьер-министр Игорь Матович и министр здравоохранения Марек Крайчи, не согласовав это решение с остальными членами правительства и президентом страны Зузаной Чапутовой, что привело к политическому кризису (в результате которого первый политик был разжалован до вице-премьера, а второй и вовсе лишился своего поста). Москва даже предлагала расторгнуть соглашение на поставку препарата без каких-либо издержек для Братиславы, чтобы не усугублять ситуацию, но словацкие власти не стали отказываться от своего намерения приобрести «Спутник V». Тем не менее, Россия всё же отозвала первую поставленную партию вакцины из-за саботажа экспертов братиславского Госинститута по контролю лекарств: вопреки соглашению, они направили препарат на экспертизу в лабораторию, которая не входит в сеть официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС. Тогда 46 ампул «Спутника V» из этой партии направили на изучение в венгерскую лабораторию OMCL (Official Medicinal Control Laboratory). 7 мая глава Минздрава Словакии Владимир Ленгварский сообщил о результатах исследования — надёжность российской вакцины подтверждена.

«После отличных результатов испытаний в сертифицированной лаборатории OMCL в Венгрии и после 3 месяцев всяческих обструкций со стороны власть предержащих (противников российской вакцины. — Ред.) всё идёт к тому, что в ближайшие дни начнётся вакцинация «Спутником V» и в Словакии. В минувшие выходные я договорился с российской стороной о том, что после тестирования «Спутника V» в лаборатории OMCL она согласна с началом прививок», — написал Матович на своей странице в Facebook.

Таким образом, «Спутник V» станет пятым препаратом, доступным для вакцинации населения, наравне с американо-немецким Pfizer/BioNTech, американскими Moderna и Johnson & Johnson, а также англо-шведской AstraZeneca. Венгрия признала «Спутник V» самой эффективной вакциной © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Судя по всему, для того чтобы не раздражать ту часть общества, которая против российской вакцины, Крайчи накануне сделал важное уточнение: Словакия, согласно условиям подписанного контракта, не должна полностью выкупать предусмотренный контрактом объём «Спутника V», а может продать невостребованные дозы третьей стороне.

11 мая внушающая радость нулевая статистика, сохранявшаяся несколько дней в Сан-Марино, сменилась новостью о 16 новых случаях заболевания. Тем не менее, страна на своём примере наглядно продемонстрировала, как при помощи российской вакцины можно свести заболеваемость от COVID-19 к нулю.